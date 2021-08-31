Mario oyunu oyna

Mario oyunu aynı zamanda süper Oscar oyunu olarak da ifade edilir. Mario serisinin yandan ilerlemeli oyunları üzerinden esinlenmiş macera oyunudur. Altın sikke ile dolu bir krallığı keşfetmek için bir grup arkadaşın yola çıkmasını konu edinmiş durumdadır. Bu arkadaş grubu ile Eğlenceli bir oyun dünyasına giriş yapılabilir ve birbirinden tehlikeli bölgelerden geçmek için mücadele verilebilir. Mağara adamlarından insan yiyen bitkilere kadar pek çok farklı tehlike ile karşılaşmak mümkün.

Mario Bilgisayardan Nasıl Oynanır?

Para toplama ve koşma oyunu olarak Mario bilgisayardan klavye ve fare kullanmak suretiyle oynama imkanı vermektedir. Resmi site üzerinden giriş yapılarak, ‘Play’ tuşuna bastıktan sonra oyuna giriş yapmak oldukça kolay. Daha sonra space tuşu ile zıplama imkanı elde edilirken, yön tuşları üzerinden kolayca hareket edilebilir. Eğer space tuşuna iki defa basılırsa o vakit iki kez zıplama olanağı sağlanır.

Mario Telefondan Nasıl Oynanır?

Mobil uygulama apk ile beraber Mario oyununu kolayca oynamak mümkün. Uygulamayı cihazı indirdikten sonra yüklemek ile beraber doğrudan oyuna geçiş yapılabilir. Aynı zamanda resmini iste üzerinden de yine akıllı telefon veya tablet vasıtası ile oyuna giriş gerçekleştirmek oldukça kolaydır. Böylece dokunmatik ekranı kullanmak suretiyle bu oyunu keyfi şekilde değerlendirmek mümkün. Oldukça eğlenceli ve macera dolu bir oyun olması ile beraber, adrenalin arayanlar için öne çıkıyor. Aynı zamanda gizemli yanları ile bambaşka bir dünyaya geçiş yapma şansı tanımaktadır.