Maneater Sistem Gereksinimleri, Rehber Ve Detaylı İnceleme

Maneater adı verilen bu oyun içerisinde çeşitli etkinlikler yer almaktadır. Kullanıcılar yalnızca bir tuşa basarak balıkları ısırmamaktadır. Aynı zamanda da balıkları sersemletebilecek ya da geriye doğru itebilecek olan kuyruk saldırılarında da bulunabilmektedir. Herhangi bir balığı ağız ile tutup, kuyruk aracılığı ile bu balığı uzak alanlara fırlatmak mümkündür. Bu işlem standart kuyruk saldırılarından çok daha ileri kısma düşmanları fırlatmaktadır. Yaklaşık beş dakika içinde oyunun temel olan öğretim kısmı bitmektedir ve ilk görev başlamaktadır. Bu görev sahil içerisindeki insanları öldürmektedir. Böylece seviye de atlanmış olmaktadır.

Maneater Nedir?

Maneater eğlenceli kabul edilen oyunlardan bir tanesidir. Maneater oyunu, yalnız olan bir köpekbalığının çok sayıda insanı veya vahşi yaşam canlısını yutabildiği açık dünya bir aksiyon nitelikli RPG oyununu ifade etmektedir. Oyuncular, ABD'nin kıyı kenti olan Clovis Limanı'nı keşfedebilmektedir. Aksiyon-RPG cinsine gerçek manada bir öncül olan ve önceden görülmemiş bir yaklaşım ile birlikte Tripwire Interactive, mevcut oyuncuları PlayStation 4, Xbox ONE, Maneater ve bilgisayar üzerinde (Epic Games Store aracılığı ile) keşfedilmemiş sular içerisinde bir yolculuğa çıkarmayı hedeflemektedir.

Maneater Minimum Sistem Gereksinimleri Nelerdir?

Maneater oyununun sistem gereksinimlerine bakıldığında şu özellikleri taşıdığı görülmektedir:

OS: Windows 10

Memory: 8 GB RAM

Processor: Intel Core i5-5300u

DirectX: DirectX: Version 11

Graphics: Intel HD 5500

Storage: 10 GB of space

Recomended ise şu şekildedir:

OS: Windows 10

Memory: 8 GB RAM

Processor: Intel Core i7-3770 / AMD Ryzen 5 1500X or Higher

DirectX: DirectX: Version 11

Storage: 10 GB of space

Graphics: Nvidia GeForce GTX 970 / AMD Radeon R9 390 or Higher

Maneater Oynanış Rehberi ve Oynama İpuçları Nelerdir?

Oyun içerisinde gerçekleştirilebilecek çeşitli etkinlik bulunmaktadır. Bu etkinliklerden ilki yemektir. Maneater oyununda kullanıcılar insanları beslemektedir. Aynı zamanda besinleri tüketmektedir ve doğanın hedeflediği şeyin ilerisine geçmek için nadir nitelikteki köpekbalığı ganimetini bulmaktadır. Aynı zamanda Körfezi keşfederek keyifli zaman geçirmektedir. Körfez, tatil köyleri, endüstriyel olan rıhtımlar, açık okyanus ve çok daha fazlası olmak üzere yedi tane büyük bölgeyi keşfedebilmektedir. Bu sebepten dolayı kullanıcılar tam bir gündüz ve gece döngüsü ile yaşamakta olan bir dünyayı deneyimleme olanağı elde etmektedir. Bununla birlikte kullanıcılar kampanya süresince köpekbalığını geliştirmekte olan çeşitli evrimlerin kilidini açarak bunları donatabilmektedirler.

Öbür tepe avcıları da olmak üzere şiddetli vahşi yaşam ile bu oyun içerisinde savaşılmaktadır. Ayrıca kasaba sarhoşlarından başlayarak sahil güvenliğe kadar çok sayıda insan avcılarına karşı savaşmak mümkün olmaktadır. Maneater oyununun içinde sahilde bulunan insanları öldürmeye giderken aynı zamanda oyununun dünya yapısını gösterebilen bir sistem ile karşılaşılmaktadır.

Oyunda, keşfe gidebilecek bazı bölgeler yer almaktadır fakat bahsedilen bölgelerin kapılarını açmak için belirli bir köpek balığı türünde ya da düzeyinde olmak gerekmektedir. Bu da oyunun oynanabilirlik durumuna katkı sunmaktadır. Daha önce keşfedilen alanlara geri dönüp, içerisinden kullanıcıların geçemediği kapıları açmak mümkün olmaktadır.

Maneater Detaylı İncelemesi Nasıldır?

Bu oyun içerisinde kullanıcılar, dev bir köpekbalığı karakteri ile beraber denizlerin tepe avcısı şeklinde nihai güce erişme imkanı bulabilmektedir. Bununla birlikte kıyı su yollarını etkisi altına alabilmektedir. Yüzücü ya da dalgıç karakterlerini yok ederek oynanmakta olan bir oyundur. Bahsedilen tek oyunculu Action-RPG içerisinde kullanıcıların bebek boğa köpekbalığı şeklinde hayatta kalabilmek amacı ile savaşmaları gerekmektedir.

Kullanıcılar nehirlerden ya da bataklıklardan başlayarak sahil kenarında yer alan tatil beldelerine ve denize kadar oldukça fazla çeşitliliğe sahip olan su altı alanlarını keşfederken aynı zamanda çok daha kuvvetli olmaktadır. Bu oyunda en önemli unsurlar; düşünceler ve beslerken aynı zamanda geliştirilebilen yeteneklerdir. Maneater oyunu kullanıcılara oyunu ve etrafı keşfetme imkanı sağlamaktadır.