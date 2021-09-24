Mahjong Dimensions Oyunu Oyna

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Mahjong Dimensions oyunu uzak doğunun en çok sevilen zeka ve beceri oyununu evimize getiriyor. Oyunda benzer olan taşları eşleştirmeli ve küp bütününü belirtilen süre içerisinde yok etmelisiniz. Küpü sağa ve sola çevirerek daha kolay bir şekilde eşleştirmeleri yapabilmeniz mümkündür.

Mahjong Dimensions Bilgisayarda Nasıl Oynanır?

Oyun yüklendikten sonra Play butonuna tıklayarak oyunu oynamaya başlayabilirsiniz. Daha sonrasında farenizi kullanarak aynı taşları eşleştireceksiniz. Ekranda bulunan ok tuşları sayesinde küpü sağa ve sola kendi ekseni etrafında döndürebilirsiniz.

Mahjong Dimensions Telefonda Nasıl Oynanır?

Telefonunuzun dokunmatik ekranını kullanarak taşları eşleştirebilir ve ekranda yer alan ok tuşlarını kullanarak küpü çevirebilirsiniz.