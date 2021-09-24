Love Pins Oyunu Oyna

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Love Pins oyunu iki aşığın birbirinden ayrı düşmesi sonucu kavuşmalarını sağlayamaya çalışacağınız bir oyundur. Oyunda aşıklar engellerle birbirlerinden ayrılmışlardır. Bu engelleri doğru sıralamayla kaldırmalı ve aşıkları bir araya getirmelisiniz. Engelleri kaldırırken dikkat etmeniz gereken düşmanın ortadan kalkması gerektiğidir. Bu sebeple yanlış engeli yanlış sıralamayla kaldırmayı seçmemelisiniz.

Love Pins Oyunu Bilgisayarda Nasıl Oynanır?

Oyun yüklendikten sonra Play butonuna tıklayarak oyunu oynamaya başlayabilirsiniz. Fareyi kullanarak engelleri ilk bölümlerde gösterildiği gibi kaldırmalı ve aşıkları birbirlerine kavuşturmalısınız. Bölüm bittiğinde Next butonuna tıklayarak sonraki bölüme geçebilirsiniz.

Love Pins Oyunu Telefonda Nasıl Oynanır?

Telefonda gösterilen engellere telefonunuzun dokunmatik ekranı üzerinden tıklamanız yeteri olacaktır.