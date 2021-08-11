Lemnis Gate İndir Ve Oyna - Lemnis Gate Sistem Gereksinimleri, Rehber Ve Detaylı İnceleme

Dünyada çok sayıda bilgisayar oyunu bulunmaktadır. Elbette ki her video oyununun belirli bir oyuncu kitlesi vardır. Kendine özgü oyuncu kitlesine sahip video oyunlarından biri de Lemnis Gate oyunudur. Oyun oynamayı seven bireyler FBS oyun kavramını mutlaka duymuştur. Burada devreye elbette ki bir FBS oyunu olan Lemnis Gate oyunu girmektedir.

Lemnis Gate Hakkında

Lemnis Gate oyununun ilk piyasaya sürülme tarihi 22 Temmuz 2021 olarak bilinmektedir. Oldukça yeni bir oyun olmasına rağmen dikkatleri üzerine toplamıştır.

Ratloop Games Canada bu oyunun geliştiricisidir. Oyunun yayıncıları arasında Ratloop Games Canada ve Frontier Developments bulunmaktadır.

PlayStation 4, Microsoft Windows, Xbox X ve S Serisi, PlayStation 5, Xbox One bilgileri oyunun platformunu meydana getirmektedir.

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Bu oyun çok oyuncuyla oynanan bir savaş stratejisi oyunudur. Tur tabanlı oynanmakta ve adeta zamanı bükmektedir. Beş tur 25 saniyelik zaman döngüsü içinde değişmektedir. Oyunun amacı ise bireyin zihin büken bu dört boyutlu savaşlarda uzay ajanlarının yeteneklerinde profesyonel olmayı sağlamaktır. Bu beceriler sayesinde de oyunu oynayan kişi rakibini yenmektedir. Manevra ve zeka burada ön plana çıkmaktadır.

Lemnis Gate Minimum Sistem Gereksinimleri

Bilgisayarın bu oyunu taşıyıp taşımadığı bilmek Windows sistem gereksinimlerine bağlıdır. Elbette ki bu oyunu kurabilmek için 64 bit işlemci ve işletim sistemine gereksinim vardır.

Dahili depolama alanında en az yani minimum olarak 20 GB boş alanın olması gerekmektedir. Direct X versiyonu Microsoft Direct X 11 ya da çok daha yeni bir versiyon olmak zorundadır.

Serbest RAM alanı bu oyunun çalışmasına izin verecektir. Bunun için de en az 8 GB kullanılmayan alanın olması şarttır.

Ekran kartı modeli de oyun için önem arz etmektedir. Bunun için minimum önerilen sistem GeForce GTX 560 / Radeon HD 5830 ekran kartı modelidir. Bu modelle beraber işlemci modeli de oyunun rahat oynanmasını sağlamaktadır. Burada işlemci modeli olarak Intel Pentium E2180 @ 2.00GHz / AMD Turion 64 X2 Mobile TL-64 en az önerilmektedir.

Lemnis Gate Oynanış Rehberi Ve Oynama İpuçları

Lemnis Gate oyununun nasıl oynandığı oyun sevenler tarafından merak edilmektedir. Oyunda oyuncuya eylemini gerçekleştirmesi için 25 saniye verilmektedir. Bu oyunun oynanma rehberini oluşturmaktadır.

Bu 25 saniye içinde ne yapıp ne yapılmayacağı tamamen oyuncunun tercihine bırakılmaktadır. Örneğin oyuncu burada düşmanını havaya uçurabilir. Aynı zamanda ajanına manevra yaptırmak isteyebilir. Diğer bir seçenek olarak da bir sonraki eylemini kurgulayabilir.

Tüm oyuncular sıralarını bu şekilde kullanmaktadır. Herkesin sırası bitince de bir sonraki 25 saniyelik tur başlamaktadır. Buradan da anlayacağımız gibi aslında oyunda bir zaman tüneli vardır. Bu zamanda oyuncu kurgularıyla ve yaptıklarıyla yüzleşmektedir. Beş turdan oluşan oyunun her biri geleceği, geçmişi ve şimdi zamanı birleştirmektedir.

Oyuncu kendisine oyun başlamadan bir karakter seçmektedir. Bu karakterlerin her birinin belirli özellikleri bulunmaktadır. Oyuncu bu özelliklere göre karakterini seçebilmektedir. Zamanı yavaşlatan kusursuz atık, zehirli atık, koruyucu küreler gibi özellikler karakterlere verilmektedir. Bu karakterleri yöneten sizlersiniz fakat karakterler bir ajan olarak geçmektedir. Ajanlar sahip oldukları farklı ekipmanlarla savaş alanında çarpışmaktadır.

Oyunun en önemli ipucunu bu 25 saniyelik zamanı iyi değerlendirmek oluşturmaktadır. Bu yüzden de 25 saniye içinde hızlı ve etkili bir karar vermelisiniz. Elbette ki sizin için gerekli olan doğru karakteri oyunda seçmelisiniz. Bu sayede zamanda yüzleşme de kolay olacaktır. Ajan yani karakter çok iyi yetiştirilmelidir.

Lemnis Gate Detaylı İnceleme

Lemnis Gate oyununun detaylı incelemesinde oyunun özellikleri karşımıza çıkmaktadır. Bu özellikler şöyle sıralanmaktadır; Farklı düşünmek, zamanı bükmek için taktik oluşturmak, kişinin kendisiyle takım olmayı başarması, sayısız olasılıkları değerlendirmek, sonsuz sonuç almak, oyunda modlar karşılaştırma türlerini bilmek bu özellikleri meydana getirmektedir.

Oyunda istediğiniz gibi karşılaştırma oluşturabilirsiniz. Vereceğiniz mücadele bire bir ya da ikiye iki olabilmektedir. Oyunun içinde seçim yapacağınız çevrim dışı veya çevrim içi mod türü yer almaktadır. Bu türler tam olarak üç adetten oluşmaktadır. Kişi kendisi için uygun olanı seçmektedir.

Oyunda ele geçirmek için mücadele verilecek bölgeler Domination bölgeleridir. İlk önce Retrieve XM'de bulunan egzotik meyvenin toplanması gerekmektedir. Bu meyveyi kişi toplayıp kendi kapısına götürmektedir.

Rakiple mücadele edilecek alan ise Seek & Destroy alanıdır. Oyunda kişi isterse ajanını tek başına rakipleriyle çarpıştırır. İsterse de arkadaşlarıyla takım olarak çok oyuncu tarzının tadını çıkarabilir.

Düşman hatlarına sızmak, düşmanın güzergahlarını tahmin etmek oyunun amacını oluşturmaktadır. Oyunda beş tane uzay ajanı bulunmaktadır. Bu ajanların kontrolü ise oyunu oynayan kişiye aittir. Tüm bu etkinlikler oyunda zaman döngüsü içinde gerçekleşmektedir.