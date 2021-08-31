Kızma Birader oyunu oyna
80'ler ve 90'ların en eğlenceli oyunları içerisinde kızma birader gelir. Günümüzde klasik tahta ya da kartonlar üzerinden oynama şansı sunarken artık dijital üzerinden de değerlendirme şansı bulunmaktadır. Hem bilgisayara karşı hem de dünyanın birçok farklı yerinden rakiplerle keyifli bir vakit geçirme olanağı tanımaktadır. Kızma birader arkadaşlarla bilgisayar ya da mobil üzerinden oynanabilecek en güzel oyun çeşitleri içerisinde geliyor. Kızma Birader oyununu şimdi Hürriyet Oyun üzerinden ücretsiz ve online olarak oynayabilirsiniz!
Piyonları masa üzerindeki sıralı şekildeki yuvarlaklardan geçirmek suretiyle sona ulaşma oyunu olarak kızma birader gelmektedir. Böylece masa üzerindeki hedef orta nokta olan kısma gelmeye çalışılmaktadır. Ancak bunu gerçekleştirirken birçok farklı engele takılma durumu yaşanabilir. Buna çok dikkat etmek gerektiğini söylemek gerekir. O yüzden tam oyunu sonuna gelirken yaşanacak bir engele karşı kızmadan oyna devam etmek önemlidir. Bu sebepten bu oyunun adı kızma birader olarak bilinir.
Kızma Birader Bilgisayarda Nasıl Oynanır?
Kızma birader oyunu bilgisayarda eğlenceli bir şekilde ve kolayca oynanabilir. Bu konuda yapılması gereken resmi adresi üzerinden siteye giriş yapmaktır. Daha sonra oyuna bağlantı ile beraber kısa bir reklamın ardından ‘Play’ tuşuna basmak suretiyle oyuna başlanabilir. Bundan sonra ise klavyedeki yön tuşlarını değerlendirmek suretiyle farklı yönlere doğru hareket etme şansı elde edilebilir.
Kızma Birader Telefonda Nasıl Oynanır?
Değişik işletim sistemine bağlı olarak kızma birader oyunu telefon üzerinden de oynama şansı sunmaktadır. Bunun için uygulamayı APK kapsamında indirmek yeterlidir. Daha sonra uygulamayı yüklemek ile beraber doğrudan oyuna giriş yapılabilir. Aynı şekilde Play tuşuna basmak suretiyle hemen oyna bağlantı üzerinden keyifle oynama şansı bulunmaktadır. En bilgisayar ile otomatik olarak hem de rakiplerle canlı şekilde oynama şansı tanımaktadır. Dokunmatik ekran üzerinden akıllı telefon ya da tablet kapsamında bu eğlenceli oyun değerlendirilebilir.