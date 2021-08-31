Kızma Birader oyunu oyna

Piyonları masa üzerindeki sıralı şekildeki yuvarlaklardan geçirmek suretiyle sona ulaşma oyunu olarak kızma birader gelmektedir. Böylece masa üzerindeki hedef orta nokta olan kısma gelmeye çalışılmaktadır. Ancak bunu gerçekleştirirken birçok farklı engele takılma durumu yaşanabilir. Buna çok dikkat etmek gerektiğini söylemek gerekir. O yüzden tam oyunu sonuna gelirken yaşanacak bir engele karşı kızmadan oyna devam etmek önemlidir. Bu sebepten bu oyunun adı kızma birader olarak bilinir.

Kızma Birader Bilgisayarda Nasıl Oynanır?

Kızma birader oyunu bilgisayarda eğlenceli bir şekilde ve kolayca oynanabilir. Bu konuda yapılması gereken resmi adresi üzerinden siteye giriş yapmaktır. Daha sonra oyuna bağlantı ile beraber kısa bir reklamın ardından ‘Play’ tuşuna basmak suretiyle oyuna başlanabilir. Bundan sonra ise klavyedeki yön tuşlarını değerlendirmek suretiyle farklı yönlere doğru hareket etme şansı elde edilebilir.

Kızma Birader Telefonda Nasıl Oynanır?

Değişik işletim sistemine bağlı olarak kızma birader oyunu telefon üzerinden de oynama şansı sunmaktadır. Bunun için uygulamayı APK kapsamında indirmek yeterlidir. Daha sonra uygulamayı yüklemek ile beraber doğrudan oyuna giriş yapılabilir. Aynı şekilde Play tuşuna basmak suretiyle hemen oyna bağlantı üzerinden keyifle oynama şansı bulunmaktadır. En bilgisayar ile otomatik olarak hem de rakiplerle canlı şekilde oynama şansı tanımaktadır. Dokunmatik ekran üzerinden akıllı telefon ya da tablet kapsamında bu eğlenceli oyun değerlendirilebilir.