Kingdoms Of Amalur nasıl oynanır? Kingdoms Of Amalur Sistem Gereksinimleri, Rehber Ve Detaylı İnceleme

Kingdoms of Amalur son zamanlarda adından sıklıkla söz ettiren ve sevilerek oynanan oyunlar arasında yer almaktadır. Kingdoms of Amalur 2012 yılında piyasaya çıktığı zaman gerekli ilgiyi ve değeri görememiştir. Bir rol yapma video oyunu olarak bilinen Kingdoms of Amalur şimdi birçok kişi tarafından sevilerek oynanmaktadır.



Kingdoms of Amalur Hakkında



Kingdoms of Amalur, içerisinde aksiyon bulunan bir oyun gibi görünse bile oyunun temel de bir rol yapma oyunu olduğunu söylemek mümkündür. Rol yapma oyunları içerisinde aksiyon unsurları genelde oyuncular tarafından sevilerek karşılanmamaktadır. Oyuna büyük bir kitlenin ön yargıyla yaklaşmasının esas sebebi de bu şekildedir. Oyunun yapım ekibi incelendiğinde ise harika bir oyun ile karşı karşıya geleceğinizi söylemek mümkündür.



Oyunun ana hikayesi göz önünde bulundurulduğu zaman alışılmışın dışında bir hikayeye sahip olduğunu söylemek mümkündür. Kingdoms of Amalur temelde bir aksiyon ve rol yapma oyunun birleşimi olarak karşımıza çıkmaktadır. Oyunda bulunan oldukça geniş bir açık uçlu harita sayesinde oyun daha eğlenceli bir hale gelmektedir.



Kingdoms of Amalur Minimum Sistem Gereksinimleri



PC kullanıcıları oyunu bilgisayara kurmadan önce sistem gereksinimlerinin yeterli düzeyde olup olmadığını kontrol etmek isterler. Kingdoms of Amalur oynamak için ise bilgisayarınızın sahip olması gereken minimum düzeyde bir sistem gerekliliği bulunmaktadır. Bilgisayarınızda yüklü olan işletim sistemi Windows 7, Windows, 8, Windows 10 olabilir ancak 64 bit olması gerekmektedir. Bulunması gereken minimum düzeyde işlemci ise Intel veya AMD Dual Core CPU 2.5 GHz olmalıdır.



Bilgisayarda bulunması gereken bellek ise 4 GB RAM olarak ifade edilebilir. Oyunun oynanabilmesi için gerekli olan ekran kartı ise DirectX 10 Feature Level AMD veya NVIDIA Card with 1 GB VRAM olarak ifade edilebilir. DirectX ise minimum Sürüm 11 olmalıdır. Oyunu yüklemek ve oynayabilmek için bilgisayarda 40 GB bir depolama alanın bulunması gerekir.



Kingdoms of Amalur Oynanış Rehberi ve Oynama İpuçları



Araştırmayı ve keşfetmeyi seven kişiler tarafından oldukça sevilen bir rol yapma oyunu olan Kingdoms of Amalur, oynamak isteyen kişiler öncesinde oyun hakkında bilgi edinmek isteyebilir. Oynanışında bir takım değişikliklere gidilen oyunda bir takım yenilikler yapıldığını söylemek de mümkündür. Oyunun büyüleyici grafiklerinin bulunduğunu söylemek mümkündür. Şiddetli bir savaşın geçtiği bir dünyada başarılı bir savaşçı olarak ilerlemeniz gerekmektedir.



Savaşa başlamadan önce kendiniz için en uygun seçimleri yaparak en ideal karakteri oluşturmanız gerekmektedir. Oluşturduğunuz karakter kazanmanız için oldukça büyük bir öneme sahiptir. Bu yüzden karakter oluşumuna da gereken önem verilmelidir. Oyunda sayısız beceri, zırh, özellik ve silah bulunmaktadır. Dövüşlerde başarılı olmak için doğru kombinasyonların yapılması gerekir. Oyuncunun oyun tarzına göre karakter sınıfının devamlı olarak gelişim gösterebilmesine olanak sağlamaktadır.



Tek kişilik bir oyun olmasına rağmen oldukça sevilen bir içeriğe sahip olan Kingdoms of Amalur, grafik kalitesi oldukça geliştirilmiş bir video oyunu olarak bilinmektedir.



Kingdoms of Amalur Detaylı İnceleme



Uzun bir oyun deneyimi isteyen kişiler için Kingdoms of Amalur çok iyi bir tercih olarak ifade edilebilir. En çok satanlar arasında yer alan bir romandan esinlenerek yaratılan bu oyun dünyası ile eşsiz bir oyun deneyimi yaşamak mümkün olmaktadır. Şiddetli bir savaşın içerisinde ölümsüz bir kahraman savaşçı olarak dünyayı kurtarın. Dünyayı kurtarmak için bir savaşçı olarak en doğru tercihleri yapmanız gerekmektedir. Esas amacınıza ulaşmak için karşınıza çıkan küçük görevleri de başarılı bir şekilde tamamlamanız gerekmektedir.



Karşınıza çıkan yan görevleri tamamlayarak hedefe ulaşmanın tadını çıkarmak mümkün olmaktadır. Dövüş ve büyünün harmanlanması ile düşmanlarınızı ortadan kaldırmaya yönelik hamleleri gerçekleştirmeniz gerekmektedir. Oyunun içerisinde bulunan yetişkin içerikler ve rahatsız edici unsurların bulunduğunu da belirtmek gerekmektedir. Bunu göz önünde bulundurarak iş yerlerinde oynanabilecek bir oyun olmadığını söylemek mümkündür. Oyunun geliştirilmiş versiyonun rol yapma oyunlarını seven kişiler tarafından denenmesi önerilmektedir.