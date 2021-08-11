Killing Floor 2 İndir Ve Oyna - Killing Floor 2 Sistem Gereksinimleri, Rehber Ve Detaylı İnceleme

Killing Floor 2 oyunu Sabre Interactive'in desteği ile Tripwire Interactive tarafından geliştirilmiş olan bir oyun olmaktadır. Oyun ilk serinin devamı niteliğinde olmaktadır. Oyunda tek oyunculu ve çok oyunculu oyun modları bulunmaktadır. Oyun korku duygusunun iyi tasarlanmış bir şekli olmaktadır. İlk seride yakaladığı başarıyı ikinci seride de devam ettiren bu oyunu bu kadar iyi yapan etken oyunun zorluk seviyeleri olarak ifade edilmektedir.

Oyunda Horzine Biotech'in başarısızlığının neden olduğu salgının hızlı bir şekilde yayılması ve durdurulamayacak kadar hızlı ilerlediği anlatılmaktadır. Bu durum ülkedeki hükümetim çöküş sürecine girmesini ve askeri güçlerinde etkisini kaybetmesine neden olmaktadır. Oyun insanların böyle bir kaos ortamında başlarının çaresine nasıl baktıkları üzerine kurgulanmaktadır.

Killing Floor 2 İndir Ve Oyna

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Killing Floor 2 Minimum Sistem Gereksinimler

Killing Floor 2 için gerekli olan bazı donanımlar bulunmaktadır. Bu donanımlara sahip olan bir bilgisayarda oyunun daha konforlu bir şekilde oynandığı görülmektedir. Killing Floor 2 oyunu için gerekli olan minimum sistem gereksinimleri şu şekilde olmaktadır:

64- BİT işlemci ve işletim sisteminin olması gerekir.

İşletim Sistemi: Windows 7 / 8 / 8.1 (64-bit) olmalıdır.

İşlemci: Intel Core 2 Duo E8200 / AMD Phenom II X2 545 olması gerekir.

Bellek: 4 GB RAM olmalıdır.

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTS 250 / AMD Radeon HD 4830 olması gerekir.

VRAM: 1 GB VRAM olmalıdır.

DirectX: Sürüm 10 olması gerekir.

Depolama: 60 GB boş alan olmalıdır.

İlave Notlar: DirectX uyumlu ses kartı olmalıdır.

Killing Floor 2 oyunu zaman içerisinde hem oyunun akıcılığına katkıda bulunmak için hem de oyuncuya alternatifler sunmak için güncellemelere ve değişikliklere başvuracaktır. Böyle bir durumda bilgisayarların donanımlarının iyi derecede olması gerekmektedir. Aksi taktirde oyun içinde kasılma ve donmalar yaşanmasına neden olmaktadır. Bu nedenle bu oyun için önerilen sistem gereksinimleri şu şekilde olmaktadır:

64- BİT işlemci ve işletim sisteminin olması gerekir.

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit) olmalıdır.

İşlemci: Intel Core i3 2120 / AMD Ryzen 3 1200 olması gerekir.

Bellek: 8 GB RAM yeterli olmaktadır.

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 560 / AMD Radeon HD 6950 olmalıdır.

VRAM: 2 GB VRAM olması gerekir.

DirectX: Sürüm 11 olmalıdır.

Depolama: 60 GB boş alan olması yeterli olmaktadır.

İlave Notlar: DirectX uyumlu ses kartının olması gerekir.

Killing Floor 2 Oynanış Rehberi ve Oynama İpuçları

Killing Floor 2 adı verilen oyun ikinci serisi ile tekrardan oyuncuların beğenisine sunulmaktadır. İlk serisi çok beğenilen bu oyun uzun süre oyun listelerinde ilk sıralarda yer almıştır. Oyun içerisinde 4 zorluk seviyesi bulunmaktadır. Oyuna ilk olarak 2 kişi ile başlanmaktadır. Oyunun ilk etabında yaratıklarla karşılaşılmakta ve onları etkisiz hale getirip diğer seviyeye geçilmektedir. Oyunda oyuncu sayısı arttıkça oyunun zorluk seviyesi de artmaktadır. Oyunda tasarlanmış yaratıklarla aniden karşılaşılmakta ve bunlar oldukça korkunç olmaktadır. Bu nedenle oyun sırasında oyuncunun dikkatli olması gerekmektedir. Aksi taktirde aniden oyuncunun karşısına çıkan yaratıklar korkutucu olmaktadır.

Killing Floor 2 Detaylı İnceleme

Killing Floor 2 oyununun bu kadar sevilmesinin nedenlerinden biri de oyun içinde oyuncuyu sıkacak bir tekrarın olmaması ve oyunun sunduğu özellikler olmaktadır. İlk serisine göre daha eğlenceli bir hale getirilen oyunda görsellik ön planda olmaktadır. Oyunun görselleri oldukça iyi tasarlanmış olup oyuncu için dikkat çekici ve merak uyandırıcı bir hale getirilmiştir. Oyuncu oyunu kolay modda oynanmaya başlayarak diğer modlara geldiğinde daha az zorlanacaktır. Oyunda yok edilen her yaratık için oyuncu birtakım şeyler kazanmaktadır.