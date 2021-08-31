Keskin Nişancı oyunu oyna

Keskin nişancı oyunu adının üstünde bir sniper oyunudur. Oyunda bir adet keskin nişancıyı hareket ettirerek keskin nişancının ölmeden düşmanlarını vurmasını sağlamanız gerekmektedir. Oyunda bir haritada bir çatının üstündesinizdir. 100 canınız bulunmaktadır. İlk hedef olarak sizden haritada gördüğünüz 10 adamı öldürmenizi istemektedir. Öldürdüğünüz adamlara, yara almanıza ve öldürme şekillerine göre aldığını puanlar değişmektedir. Yaptığınız her şey oyun sonunda score olarak karşınıza çıkmaktadır. Score listesine girmek için yüksek puanlar almanız gerekmektedir.

Keskin Nişancı Bilgisayardan Nasıl Oynanır?

Keskin nişancı oyununu bilgisayardan oynamak için internet tarayıcınızdan keskin nişancı oyununu açmanız gerekmektedir. Oyun yüklenme alanından sonra play tuşuna basarak oyunu başlatabilirsiniz. Oyun yön tuşları ve mouse ile oynanmaktadır. Oyunda yön tuşları keskin nişancıyı hareket ettirmeye yaramaktadır. Bilgisayar faresi ise nişan alıp ateş etmeye yaramaktadır. Sağ yön tuşu ile karakter sağa gitmektedir. Sol yön tuşu ile keskin nişancı sola gitmektedir. Yukarı yön tuşu ile nişancı ön tarafa gitmektedir. Aşağı yön tuşu ile karakter geri gitmektedir. Nişan alma ve ateş etme mouse ile yapılmaktadır. Mouseun sağ tıkına basıldığında silahın dürbünü açılmaktadır. Farenin sol tuşuna basarak da ateş edebilirsiniz.

Keskin Nişancı Telefondan Nasıl Oynanır?

Keskin nişancı oyununu telefondan oynanmaktadır. Keskin nişancı oyununa telefon tarayıcısından girilebilmektedir. Keskin nişancı oyunu açıldığında altında herhangi bir yön tuşu ve ateş etme tuşu olmadığı için oynanamamaktadır. Yön tuşları dışında dürbün açma ve ateş etme tuşu koyulacağı için koyulamamaktadır. Telefona klavye ve mouse bağlayabilirseniz keskin nişancı oyununu telefondan rahatlıkla oynayabilirsiniz.