Kafa Topu oyunu oyna

Karşılıklı iki kişinin bir futbol topuna kafaları üzerinden sektirmesi ile gol atmaya çalışma oyunu kafa topu olarak bilinmektedir. Hem ülke içi hem de ülke dışından birçok farklı kişiyle oynama şansı sağlanmaktadır. Sadece kafayı kullanmak suretiyle, aynı zamanda değişik görsel efektler eşliğinde gol atmaya çalışılır.

Kafa Topu Bilgisayardan Nasıl Oynanır?

Kafa topunu bilgisayardan oynamak oldukça kolaydır. Bunun için verilmiş olan linkten giriş yaparak oyun üzerindeki ‘Play’ tuşuna basmak yeterlidir. Daha sonra oyun hazır bir şekilde yüklenir ve hazır hale gelir. Boşluk tuşu ile başlatmak süreci ile yön tuşları üzerinden oyuncu hareket ettirilebilir. Gelen toplara kafa yolu ile karşılamak suretiyle gol atmaya çalışılır. Tabii eğer istenirse boşluk tuşu sayesinde ayak ile de topa vurma şansı elde edilebilir. Rakipleri eleyerek klavyedeki tuşlar sayesinde gol atmaya çalışın.

Kafa Topu Telefondan Nasıl Oynanır?

Bilgisayar ile beraber aynı zamanda kafa topu telefon üzerinden de yaygın şekilde oynanmaktadır. Bunun için aynı şekilde internet sitesi üzerinden giriş yapılabilir ya da uygulama cihaza indirilebilir. Oyuna giriş yapıldıktan sonra dokunmatik ekran üzerinde tuşlar bulunur. Böylece yön tuşları ile beraber boşluk tuşu üzerinden aynı şekilde akıllı telefonlar eşliğinde bu oyun oynanabilir. Sadece akıllı telefon değil aynı zamanda tablet üzerinden de bu eğlenceli oyunu değerlendirme şansı elde edilmektedir. Oldukça rekabetçi ve aynı zamanda keyifli bir oyun olması ile beraber, kesintisiz bir şekilde bu eğlenceli futbol oyununu değerlendirmek mümkün.