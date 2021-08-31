Kafa Topu 2 oyunu oyna

Sadece kafayla karşılıklı olarak kalelere gol atma oyunu Kafa Topu 2 olarak bilinmektedir. Bir önceki versiyonun çok daha etkili, özellikli ve yüksek grafik ve tasarımı olarak öne çıkar. Üstelik spikerli şekilde oyunlar çok daha eğlenceli ve adrenalin dolu hale geliyor. Ayrıca turnuvalı şekilde her bölümü geçmek suretiyle, nihayetinde kupa kazanma imkanı elde edilmektedir.

Kafa Topu 2 Bilgisayarda Nasıl Oynanır?

Eğlenceli bir sanal oyun olması ile beraber Kafa Topu 2 bilgisayar üzerinden keyifli şekilde değerlendirilebilir. Bunu yapabilmek için internet sitesi üzerinden giriş sağlamak ve reklamı geçmek yeterlidir. Ardından ekran üzerindeki ‘Play’ tuşuna basarak hızlı şekilde oyuna bağlantı kurabilirsiniz. Bu doğrultuda A tuşu ile sola koşabilir, D tuşu ile sağ koşabilir, J tuşu ile zıplayın bilirsiniz. Tabii K tuşu ile beraber topa vurmanız gerekiyor. L tuşu ise topu havaya doğru atma imkanı tanımaktadır. Yön tuşları ile beraber aynı zamanda space tuşu da bu konuda kullanılabilir.

Kafa Topu 2 Telefonda Nasıl Oynanır?

Son dönemlerin en eğlenceli oyunları içerisinde Kafa Topu 2 geliyor. Yüksek grafik ve çözünürlük ile kesintisiz bir şekilde APK uygulaması üzerinden mobil eşliğinde oynanabilir. Akıllı telefona yapacağınız yükleme ile beraber, dokunmatik ekran üzerinden daha keyifli şekilde oynamak mümkün. Android veya IOS işletim sistemine bağlı olarak akıllı telefon ile tablet üzerinden de oynayabilirsiniz. Rakibinize kafa kafaya vererek gol atmaya çalışırken oldukça güzel bir zaman geçireceksiniz.