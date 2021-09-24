Impostor Oyunu Oyna

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bebeklere koronavirüs aşısı iddiası Sağlık Bakanlığından açıklamaBebeklere koronavirüs aşısı iddiası! Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama#Koronavirüs
Türk Pogba Ozan Tufan için çarpıcı analiz... Olağanüstü...Türk Pogba! Ozan Tufan için çarpıcı analiz... "Olağanüstü..."#Ozan Tufan
Anneannesi ölünce üvey dedesiyle evlendi Ünlü televizyon yıldızı hakkında şok iddialar...Anneannesi ölünce üvey dedesiyle evlendi! Ünlü televizyon yıldızı hakkında şok iddialar...#Skandal
Cumhurbaşkanı Erdoğandan çarpıcı açıklamalarCumhurbaşkanı Erdoğan'dan çarpıcı açıklamalar#Cumhurbaşkanı Erdoğan
6 ay sonra değişti Merkez Bankası faiz kararını açıkladı6 ay sonra değişti! Merkez Bankası faiz kararını açıkladı#Faiz Kararı
Emre Demir resmen Barcelonada Bonservisi ve serbest kalma bedeli...Emre Demir resmen Barcelona'da! Bonservisi ve serbest kalma bedeli...#Emre Demir
Bakan Soylu yeni projeyi böyle duyurdu: Geçebilen daha görmedimBakan Soylu yeni projeyi böyle duyurdu: Geçebilen daha görmedim#İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
Canlı | Konyada 2 gol ve kırmızı kart Skor...Canlı | Konya'da 2 gol ve kırmızı kart! Skor...#Konyaspor
Mansimov’a kardeşinden nitelikli dolandırıcılık suçlamasıMansimov’a kardeşinden nitelikli dolandırıcılık suçlaması #Mübariz Mansimov
Yeni düzenleme önümüzdeki hafta Meclise sunulacak Tüm vatandaşları ilgilendiriyor...Yeni düzenleme önümüzdeki hafta Meclis'e sunulacak! Tüm vatandaşları ilgilendiriyor...#Vergi Mükellefleri
Uğur Şahinden flaş aşı açıklamasıUğur Şahin'den flaş aşı açıklaması#Uğur Şahin
Teknofestte herkes onu merak etti F16larda olmayan özellikleri var... İşte Milli Muharip UçakTeknofest'te herkes onu merak etti! F16'larda olmayan özellikleri var... İşte Milli Muharip Uçak#Milli Muharip Uçak
Bana tecavüz eden adamın bebeğine annelik yapamazdımBana tecavüz eden adamın bebeğine annelik yapamazdım#Kürtaj Yasası
Uğruna 14 yıllık yuvasını yıktığı aşkı Johnny Deppe pahalıya patladı: Hiçbirimiz güvende değilizUğruna 14 yıllık yuvasını yıktığı aşkı Johnny Depp'e pahalıya patladı: Hiçbirimiz güvende değiliz!#Johnny Depp
Annem akşam saçımı görünce... Müge Anlı çocukluk yıllarına döndü'Annem akşam saçımı görünce...' Müge Anlı çocukluk yıllarına döndü!#Ünlüler
HABERLEROyun Haberleri

Impostor Oyunu Oyna

#Impostor#Macera Oyunu#Gerilim Oyunu

Impostor oyunu bir macera ve gerilim oyunu olarak Among Us'dan esinlenerek geliştirilmiştir. Bir laboratuvar içerisinde karmaşa çıkarmaya çalışacak ve etrafınızdaki iş arkadaşlarınıza saldırmanız ve onların tamir etmeye çalıştıkları şeyleri bozmaya çalışacaksınız.

Haberin Devamı

Impostor oyunu hem bir macera hem de bir gerilim oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Çok sevilen Among US'dan esinlenilerek oluşturulmuştur. Oyunda amacınız iş arkadaşlarınızın laboratuvar içerisinde bozulan şeyleri tamir etmelerini engellemek ve onlardan önce her şeyi bozmak diyebiliriz. Bu sebeple oyunda yenilmemek için hızlı olmalısınız.

Impostor Bilgisayarda Nasıl Oynanır?

Impostor oyunu içerisinde yön tuşlarını kullanarak karakteri kontrol edebilir ve farenin sol tuşu yardımıyla ekipmanları bozabilirsiniz.

Impostor Telefonda Nasıl Oynanır?

Impostoru telefonunuzdan da oldukça kolay biçimde oynayabilirsiniz. Bunun için ekranın sol tarafında bulunan joystick kısmından karakteri yönlendirebilir ve sağ tarafta bulunan butonları kullanarak sabote ve diğer işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Impostor#Macera Oyunu#Gerilim Oyunu