Impostor Oyunu Oyna

Impostor oyunu hem bir macera hem de bir gerilim oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Çok sevilen Among US'dan esinlenilerek oluşturulmuştur. Oyunda amacınız iş arkadaşlarınızın laboratuvar içerisinde bozulan şeyleri tamir etmelerini engellemek ve onlardan önce her şeyi bozmak diyebiliriz. Bu sebeple oyunda yenilmemek için hızlı olmalısınız.

Impostor Bilgisayarda Nasıl Oynanır?

Impostor oyunu içerisinde yön tuşlarını kullanarak karakteri kontrol edebilir ve farenin sol tuşu yardımıyla ekipmanları bozabilirsiniz.

Impostor Telefonda Nasıl Oynanır?

Impostoru telefonunuzdan da oldukça kolay biçimde oynayabilirsiniz. Bunun için ekranın sol tarafında bulunan joystick kısmından karakteri yönlendirebilir ve sağ tarafta bulunan butonları kullanarak sabote ve diğer işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.