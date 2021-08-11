Horizon Zero Dawn İndir Ve Oyna - Horizon Zero Dawn Sistem Gereksinimleri, Rehber Ve Detaylı İnceleme  

Horizon Zero Dawn adı verilen oyun, oyuncuya eşsiz bir oyun deneyimi yaşatmaktadır. Oyundaki görseller oyuncuları hayran bırakacak kalitede olmaktadır. Horizon Zero Dawn oyunu çeşitli ayrıntıları bünyesinde barındıran oldukça kapsamlı bir oyun olarak kabul edilmektedir.

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Horizon Zero Dawn Hakkında

Horizon Zero Dawn oyunu PlayStation 4'e özel olarak üretilmiş bir oyun olarak oyun severlere sunulmuştur. Bu oyun oyunculara çok iyi derecede bir macera deneyimi yaşatmayı amaçlamaktadır. Oyunun konusu günümüzden yüzyıllar sonrasına hitap etmektedir. Sahip olduğu görsel unsurlar bakımından Avatar adı verilen oyun ile benzerlik göstermektedir. Bu oyunda insanların teknolojik unsurlardan oldukça uzakta olan ilkel hayatları dikkat çekmektedir. İnsanlar ve robotlar arasında bulunan iyi ilişkilerin yok olarak robotların saldırgan bir hale geldikleri ifade edilmektedir. Oyunun konusu içinde 3 ana kabile bulunmaktadır. Oyun bu kabilelerden birine mensup olan ve Aloy adı verilen kahramanın etrafında gelişmektedir. Aloy adlı kahraman geçmişine ait gizemi çözmek için maceraya atılır ve insanlığı tehdit eden ne varsa ortadan kaldırma görevini üstüne almaktadır.

Horizon Zero Dawn Minimum Sistem Gereksinimleri

Horizon Zero Dawn, görsel tasarımı oldukça geniş ayrıntılarla donanımlı olan dolu dolu bir oyun olmaktadır. Bu nedenle her bilgisayarda bu oyun oynanmamaktadır. Bilgisayarların sahip olduğu donanım özellikleri bu oyunun sistem gereksinimlerini karşılamıyorsa bu oyunu bilgisayara indirmenin oldukça zor olacağı belirtilmektedir. Bu yüzden bu oyun için gerekli olan minimum sistem gereksinimleri şu şekilde belirtilmektedir:

NVIDIA GeForce GTX 780 ya da AMD Radeon R9 290 ekran kartı olması gerekir.

Intel Core i5-2500K ya da AMD FX 6300 işlemci olmalıdır.

E n az 8 GB bellek alanı olmalıdır.

100 GB disk alanı bulunmalıdır.

Horizon Zero Dawn oyunu ayrıntıları fazla bir oyun olduğu için oyunda yapılacak bir güncelleme ve değişikliği minimum sistem gereksinimlerine sahip olan bilgisayarlar kaldırmamaktadır. Bu durum bilgisayarın çökmesine ve işletim sistemine zarar verebilmektedir. Bu nedenle Horizon Zero Dawn oyunu için önerilen sistem gereksinimleri şu şekilde olmaktadır:

NVIDIA GeForce GTX 1060 ya da AMD Radeon RX 580 ekran kartının olması gerekir.

Intel Core i7-4770K ya da AMD Ryzen 5 1500X işlemci olursa çok daha iyi verim alınır.

16 GB bellek alanı yapılacak güncelleme ve değişikler için yeterli olmaktadır.

100 GB disk alanı bulunmalıdır.

Horizon Zero Dawn Oynanış Rehberi ve Oynama İpuçları

Horizon Zero Dawn oyunu, genellikle Aloy adı verilen kahraman çevresinde şekillenen bir oyun olmaktadır. Oyunda en tehlikeli düşman olarak robotlar gösterilmektedir. Aloy adlı kahraman basit mekanizmalara sahip silahlar icat ederek robotlara karşı savaşmaktadır. Oyunun ilk etaplarında ok ve mızrak gibi silahlar kullanılıyorken ilerleyen aşamalarda farklı silahlara geçilmektedir. Bu silahlara örnek verilecek olursa Ranged, Melee ve Stealth olmaktadır. Oyunda düşmanı şaşırtmak için çeşitli seçeneklerde bulunmaktadır. Oyunun bir başka özelliği ise oyuncunun kullandığı silahları çeşitli unsurlarla güçlendirerek kullanması gerekmektedir.

Horizon Zero Dawn Detaylı İnceleme

Horizon Zero Dawn adı verilen oyunun içeriği o kadar renkli ve güzel tasarlanmış ki oyuncu kendini oyunun içinde hissedebilmektedir. Oyun pek çok farklı özelliğe sahip olduğu için oyuncu kendini ya savaşırken ya da farklı bir aksiyonun içinde yer alırken bulmaktadır. Oyunda karşılaşılan robot ve insanlarla savaşmaları için çeşitli silah seçenekleri mevcut olmaktadır. Bu silahların her biri hatta mermileri dahi farklı özellikte olmaktadır. Oyunda tuzak sistemi de başarılı bir şekilde kurgulanmaktadır. Bu tuzaklarda alev ya da elektrikli olma gibi özelliklere sahip olmaktadır. Açık dünyada tasarlanmış bir oyun olması sebebiyle oyuncuların yapacaklarının bir sonu olmamaktadır. Oyun vahşi bir doğada oynanıyor gibi gösterilmiş olsa da toplulukların beklenilenden daha medeni olduğu görülmektedir. Oyunda insanlardan daha çok robotların hakim olduğu bir dünyaya yer verilmektedir.