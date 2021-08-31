Hırsız Kardeşler oyunu oyna

Hırsız kardeşler, iki kişilik bir macera oyunudur. Küçük hırsızın ve büyük hırsızın yardımlaşarak ve engelleri aşarak oyunu tamamlamaları gerekmektedir. 2 kişilik oynandığı gibi 1 kişi oynamak da mümkündür. Oyunu telefondan, tabletten ve bilgisayardan oynamak mümkündür. Zeka oyunu ve aksiyon birleşimi bu oyunda yardımlaşarak aşamaları geçmek mümkün olmaktadır. Hırsız kardeşler oyunu ilerlemeli bir oyundur. Seviye başarılı bir şekilde tamamlandığı zaman bir sonraki bölüme geçilmektedir.

Hırsız Kardeşler Bilgisayardan Nasıl Oynanır?

Hırsız kardeşler oyununu bilgisayardan oynamak için yön tuşlarını kullanmak mümkündür.

Küçük hırsızın yönlendirme tuşları;

Sağ ok ile sağa gider.

Sol ok ile sola gider.

Space tuşu ile karakter zıplar.

Aşağı ok tuşu işe eğilir.

Büyük hırsızın yönlendirme tuşları;

W tuşu ile yukarıya zıplar.

A tuşu ile sola gider.

D tuşu ile sağa gider.

S tuşu ile aşağıya eğilir.

Hırsız Kardeşler Telefondan Nasıl Oynanır?

Oyunu oynamak için öncelikli olarak Play tuşuna basmanız gerekir. Online olarak oyunu oynarken ekrana gelen reklamları Skip tuşuna basarak atlamak mümkün olmaktadır. Oyunu iki kişi oynayabileceğiniz gibi tek başınıza da oynamanız mümkün olmaktadır. Telefonun dokunmatiğini kullanarak ve yön tuşlarını kullanarak hırsız kardeşler oyununda karakterleri yönlendirmek ve oynamak mümkündür. Telefondan ve tabletten de hırsız kardeşler oyunu oynanmaktadır.