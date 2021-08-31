Happy Wheels oyunu oyna

Bisikletle birbirinden zorlu parkurları geçme imkânı veren happy wheels, aynı zamanda bir denge oyunu olarak öne çıkmaktadır. Sadece bisiklet değil ayrıca birçok farklı araç sayesinde, korkusuzca farklı ve zorlu parkurları geçme oyun olarak öne çıkmaktadır. Eğlenceli ve adrenalin dolu bir oyun arzu edenlerin değerlendirilecekleri özel fırsatlardan biridir.

Happy Wheels Bilgisayardan Nasıl Oynanır?

Resmi site ile beraber bilgisayar üzerinden giriş yapılarak happy wheels oyunu keyifli şekilde değerlendirilebilir. Doğrudan link vasıtası ile giriş yapılarak ana sayfa üzerinden, ‘Play’ tuşuna basmak suretiyle oyuna giriş yapabilir. Tabii bundan önce reklam çıktığı vakit, ‘skip’ bölümüne basarak yeni oyuna geçiş yapmak mümkün. Daha sonra yön Tuşları ile hareket ederken, Space tuşu eşliğinde sıçrama yapılabilir. CTRL/SHİFT tuşu sayesinde manevra yapma imkanı verir.

Happy Wheels Telefondan Nasıl Oynanır?

Özellikle telefondan çok fazla değerlendirilen bir oyun olarak happy wheels öne çıkıyor. Bunu gerçekleştirmek için ise apk indirmek suretiyle yüklemek yeterlidir. Tabii resmi site üzerinden de internet vasıtasıyla yine mobil olarak giriş yapılabilir. Daha sonra dokunmatik ekran üzerinden oyunu kontrol etmek suretiyle değerlendirmek mümkündür. Böylece keyifli bir oyun oynamak ile beraber tehlikeli ve zorlu parkurlarda denge yakalamakla güzel bir vakit geçirilir. Hem akıllı telefonlar aracılığı ile hem de tablet üzerinden oynama olanağı sağlayan güzel oyunlar içerisinde geliyor.