Happy Snakes Oyunu Oyna

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Happy Snakes online olarak keyifle vakit geçireceğiniz bir multiplayer oyundur. Oyunda rakiplerinizin sizi yemeden hızlı bir şekilde yılanınızı büyütmeniz ve puan olarak üst sıralara çıkmanız gerekiyor. Oyun içerisinde kalkan vb. gibi koruyucu etmenlere sahip olarak o an dokunulmaz olmayı başarmanız mümkündür.

Happy Snakes Bilgisayarda Nasıl Oynanır?

Oyun açıldıktan sonra Play tuşuna tıklayınız. Daha sonrasında "Play Now" butonuna tıklayarak oyunu oynamaya başlayabilirsiniz. Farenizi kullanarak yılanı yönlendirebilir ve yemleri yiyebilirsiniz. Fare ile kolayca bilgisayarda oynayabileceğiniz bir beceri ve zeka oyunu diyebiliriz.

Happy Snakes Telefonda Nasıl Oynanır?

Telefonunuzun dokunmatik ekranı üzerinden ekrana yılanınızın gitmesini istediğiniz üzere dokunmanız ve onu yönlendirmeniz yeterli olacaktır.