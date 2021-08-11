Gtfo İndir Ve Oyna - Gtfo Sistem Gereksinimleri, Rehber Ve Detaylı İnceleme

GTFO hayatta kalma oyunları arasında dikkatleri üzerine toplamaktadır. Son zamanlarda popüler olan bu oyun aslında bir nişancı oyunudur. Psikolojik olarak da bu oyunu oynayan bireyler savunma iç güdülerini erken yaşta kazanmaktadır. Bu sayede kendilerini gerçek hayattaki zor durumdan kolaylıkla çıkarmakta ve kötü şeylere karşı kendilerini koruyabilmektedir.

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GTFO Hakkında

GTFO İngilizceden çevrilmiş bir sözcüktür. Bu video oyunu İsveç indie stüdyosu 10 Chambers Collective tarafından geliştirilmiştir.

Bu kooperatif oyun korku, hayatta kalma ve nişan alma özelliklerine dayanmaktadır. Oyun 9 Aralık 2019 senesinde Microsoft Windows kapsamında Steam'in erken erişiminde olumlu bir kullanıcı portföyüne sahip olmuştur.

Oyunun ilk piyasaya sürülme tarihi 2019 yılıdır. Çok oyunculu oyun tarzında oynanmaktadır. 10 Chambers ve 10 Chambers Collective KB geliştiricileri arasındadır. Yayıncıları arasında 10 Chambers, After Impact AB, 10 Chambers Collective KB yer almaktadır. Microsoft Windows oyunun platformunu meydana getirmektedir.

GTFO Minimum Sistem Gereksinimleri

Bir oyunun sistem gereksinimleri ilgili oyunun kesintisiz ve aksaksız bir şekilde oynanabilmesi için çok önemlidir. Bazı bilgisayarlar içeriklerinden dolayı bazı oyunları kaldıramamaktadır. Hatta bırakın oyunu oynamayı oyunu yüklemede bile sorun yaşatmaktadır.

Bu yüzden de piyasada yer alan birçok video oyunu için sistem gereksinimleri en az olacak şekilde belirlenmiştir. GTFO oyunu için de en az 64 bit işlemci ve işletim sistemine gereksinim vardır.

Bunun haricinde minimum düzeyde olacak şekilde bellek 8 GB RAM olmalıdır. Windows 7 64-Bit or later bu oyun için olması gereken işletim sistemini oluşturmaktadır.

Intel Core i5 2500K or AMD equivalent ise oyunun oynanması için bilgisayarda olması gereken işlemci içeriğidir.

Ekran kartı NVIDIA GeForce GTX 660 2 GB or AMD equivalent olmalıdır. DirectX sürüm 11 şeklinde oluşmaktadır. Geniş bant internet bağlantısı olması ağ kategorisinde internet kesintisini engelleyecektir.

15 GB depo yani kullanılabilir alan olması oyunun yüklenmesinde ve oynanmasında sorun yaşatmayacaktır.

GTFO Oynanış Rehberi Ve Oynama İpuçları

Erken erişime açılan GTFO korku ve aksiyon oyunudur. Oyunun oynanış rehberi hiç bilmeyenlere oyunun nasıl oynandığını göstermektedir. Oyunun mantığını çözdükten sonra kişi kendi kendine de bazı ipuçları geliştirebilmektedir.

Oyun eşli oyunculu özelliklere sahiptir. Oyunda korku ögeleri bulunmaktadır. Bu yüzden oyun gizlilik unsurlarına odaklanmaktadır. Bu yüzden de oyun içinde grubunuzla beraber her yaratığı öldürmeniz yeterli olmayacaktır.

Kurşun gibi kendinizi savunacak araca sahip olabilmek için oyun içinde bazı olguları araştırarak keşfetmeniz yani kazanmanız gerekmektedir.

Bu amaçla oyunda oldukça ilginç yerlerde bulunan kasalar ve dolaplar açılmaktadır. Hatta bu açma işlemi de kolay değildir. Bir şifreleme tekniği mevcuttur. Şifre çözüldüğünde kutu ve dolaplar açılır ve içinden çıkan araçlar sizin olur. Kasa, dolap gibi yerlerden genelde cephane ve eşyalar çıkmaktadır.

Bireyler dört kişi halinde bu oyunu oynayabilmektedir. Elbette ki kişi tek başına da kendisini oyun içinde ölçebilir. Fakat bu çok daha zorlu bir durum olacaktır.

Oyunda rastlantıyla oyuncu eşleştirme bulunmamaktadır. Oyunda dikkat çeken vuruş mekanikleri içeriğidir. Yaratıkların vücuduna giren ve çıkan parçalarla beraber silahlar oyuncular tarafından beğenilmektedir.

Oyun içinde oyuncu hata yaptığında düşmanlar akın akın olacak şekilde oyuncunun üzerine gelmektedir. Sınırlı sayıda mermi bulunmaktadır. Bu yüzden oyuna başlanmadan ilk önce yaratık öldürmekten çok kutu ve kasa açarak cephane elde etmek gerekmektedir.

Sonrasında ister tekli ister eşli olarak şekilde yaratık öldürme işlemleri tamamlanarak oyunda ilerlenmektedir.

Oyun yer altı dünyasında geçmektedir. Oyunun amacı hayatta kalmaktır. Takım arkadaşlarla olan iletişimin de iyi olması esastır. En büyük ipucu ise cephanenin istikrarlı ve israf yapmadan kullanılması gerektiğidir. Oyunda mücadele sayısı kademeli olarak artmaktadır. Yani yer altında geçen bu oyunda yerin derinliklerine doğru indikçe oyun daha da zorlaşmaktadır. Oyunun içinde çeşitli kaynaklar elde edebilmek için bazı görevler verilmektedir. Mücadele sayısı düzenli artan bu oyunda verilen görevler ölümcül içeriklere sahip olabilmektedir.

GTFO Detaylı İnceleme

GTFO oyununun detaylı incelemesinde yer alan oyun özellikleri şöyle sıralanmaktadır;

Karakter ve yaratıklar tasarlanmıştır. Bu tasarımda karakterlere ve yaratıklara bir ruh da verilmiştir.

Oyun bağımsız bir geliştiricinin elinden çıkmıştır.

Oyun içindeki her olgu detaylı düşünülmüştür.

Oyun dört kişiyle beraber oynanmaktadır.

Beraber yaşa ya da beraber öl mantığına dayalıdır.

Oyun bolca gerilim ögesine sahiptir. Aksiyon da oyun içinde yer almaktadır.

Oyun ufak hataları bile kabul etmemektedir. Aksi halde oyun sizi en başa kadar atabilmektedir.

Oyunun içinde bir hikaye yoktur. Kişi keşfettikleri sayesinde oyunun hikayesini çözmektedir.

Oyunu oynayan kişiler yani sizler yer altına her gün inip Warden adı verilen bir yaratık hakkında bilgi toplamaktasınız.

Bu dört kişi yağmacı olarak oyun içinde bilinmektedir.

Yaratıklar birbirinden farklı özelliklere sahiptir.

Yaratıkların ortak noktası ışığa duyarlı oluşlarıdır.

Yaratıklar sese duyarlıdır. Bir ayak sesini bile duymaktadır.

Oyun görsel açıdan oldukça başarılıdır.

Oyun içinde sakin olan fakat arada giren gerilim müzikleri yer almaktadır.

Yaratıklar oyunda kendi aralarında konuşabilmektedir.