Going Medieval İndir ve Oyna - Going Medieval Sistem Gereksinimleri, Rehber ve Detaylı İnceleme

Piyasaya sürülen oyunlardan bir kısmının kurgusu koloniler kurarak kendi köyünü ya da şehrini oluşturma şeklinde olmaktadır. Oyuncuların kendilerine ait bir şey meydana getirmeleri ve bunu geliştirmek için büyük çaba sarf etmeye devam etmeleri bu oyunlara olan bağlılığı arttırmaktadır. Oyunlar oyuncunun zevkine ve isteğine göre şekillenmektedir. Bu oyunlardan biride Going Medieval adlı oyun olmaktadır. Bu oyunda bir köyün istenirse krallığa dönüşebileceği şeklinde kurgulanmış bir oyun olmaktadır. Peki, Going Medieval oyunu nasıl indirilir ve oynanır? Going Medieval sistem gereksinimleri nelerdir, rehber ve detaylı inceleme nasıl olmaktadır tüm detayları ile derledik.



Going Medieval adı verilen oyun bir oluşturma ve geliştirme oyunu olarak değerlendirilmektedir. Bu oyunda günlük yaşamda olan her durumla ve olayla karşılaşmak mümkün olmaktadır. Oyunda ölümcül bir hastalığa yakalanarak büyük bir kısmı hayatını kaybetmiş insanlar ile geride kalan kısmı da büyük zorluklar içinde olan insanlara yardım edilmesi söz konusu olmaktadır.

Going Medieval İndir ve Oyna

Going Medieval Hakkında



Going Medieval video oyunu Foxy Voxel tarafından tasarlanmış bir oyun olarak ifade edilmektedir. Oyununun konusu ortaçağda salgın bir hastalık olan vebaya yakalanarak çökmüş durumda olan bir toplumun yeniden canlanarak tehlikeli ve kanunsuz olayların baş gösterdiği topraklara yerleşmeleri anlatılmaktadır. Bu topluma yardım edecek kişi ise oyunu oynamak isteyen oyuncular olmaktadır.



Going Medieval Minimum Sistem Gereksinimleri



Going Medieval oyunu grafikleri yüksek çözünürlüğe sahip olmayan hemen her bilgisayarda rahatlıkla oynanabilecek bir oyun olarak değerlendirilmektedir. Ancak basit donanımlara sahip olsa da bilgisayarın sisteminin bu özellikleri karşılaşması gerekmektedir. Aksi taktirde oyundan istenilen verimi almak güçleşerek oyun sırasında oyuncu pek çok sorunla karşılaşmaktadır. Bu nedenle Going Medieval oyunu için gerekli olan minimum sistem gereksinimleri şunlar olmaktadır:



64- BİT işlemci ve işletim sisteminin olması gerekir.

İşletim Sistemi: Windows 7 (64-bit) olmalıdır.

İşlemci: AMD / Intel, 3.3 GHz (AMD FX 8300, Intel i5 3000) olması gerekir.

Bellek: En az 8 GB RAM olması gerekir.

Ekran Kartı: AMD Radeon RX 560, NVIDIA Geforce GTX 1050 olmalıdır.

VRAM: 2 GB VRAM olmalıdır.

DirectX: Sürüm 11 olmalıdır.

Depolama: 1 GB kullanılabilir alan olması gerekir.



Going Medieval oyunu da diğer oyunlar gibi zaman içinde değişiklikler ve güncellemelerin yapılacağı bir oyun olmaktadır. Bu yüzden oyunda herhangi bir kasma ve donma yaşanmak istenmiyorsa minimum sistem gereksinimlerinden ziyade önerilen sistem gereksinimlerinin olduğu bilgisayarların tercih edilmesi gerekmektedir. Bu sistem gereksinimleri şu özelliklere sahip olmaktadır:



64- BİT işlemci ve işletim sisteminin olması gerekir.

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit) olmalıdır.

İşlemci: AMD / Intel, 3.3 GHz (AMD FX 8300, Intel i5 3000) olmalıdır.

Bellek: 8 GB RAM olması gerekir.

Ekran Kartı: AMD Radeon RX 580, NVIDIA Geforce GTX 1080 olmalıdır.

VRAM: 4 GB VRAM olması tercih edilir.

DirectX: Sürüm 11 olmalıdır.

Depolama: 1 GB kullanılabilir alanın olması gerekir.



Going Medieval Oynanış Rehberi ve Oynama İpuçları



Going Medieval adlı oyun zor durumda olan bir toplumun veba salgını sonrasında tekrar toparlanmaya çalıştığını anlatan bir oyun olmaktadır. Oyuncu gruba yol göstererek onların ev sahibi olmasını sağlıyor ve o topluluğu her türlü kötülüğe karşı korumak için savaşıyor. Oyunda yaşanan veba salgınından sonra zayıf insanlar üzerinde baskı kurmaya çalışan kanun tanımayan barbarlar bulunmaktadır. Kanunların hiçe sayıldığı karanlık bir çağ içinde gelişen olaylar oyunu oluşturmaktadır. Oyunu oynamak oldukça basit olarak ifade edilmektedir.



Going Medieval Detaylı İnceleme



Going Medieval adlı video oyunu veba gibi salgın bir hastalık sonrası büyük zararlar görmüş bir toplumdaki sağ kalan insanlara oyuncunun çeşitli yardımlarda bulunarak onların mücadelesine ortak olduğunun kurgulanması ile meydana getirilmiş bir oyun olmaktadır. Oyuncunun oyun içindeki her başarılı performansı oyundaki zayıf halk tarafından sevinçle karşılanmaktadır. Oyunda kaleler evler inşa ederek kolonileri koruyup düşmanla savaşılmaktadır.



Going Medieval oyunu geliştirilme aşamasında olduğu göz önüne alınarak Epic Games firmasının yaptığı uyarıya oyuncuları dikkat etmeleri gerekmektedir. Geliştirme aşamasında olan oyunlarda oyun sırasında çeşitli sıkıntılar yaşanmaktadır. Daha eksiksiz bir şekilde bir oyunu oynamak isteyenler oyunun çıkmasını bekleyerek daha sorunsuz bir oynama deneyimi elde etmektedirle