Fifa 22 İndir Ve Oyna - Fifa 22 Sistem Gereksinimleri, Rehber Ve Detaylı İnceleme

EA Yani Electronic Arts firmasının yayıncılığını üstlendiği Fifa 22 oyununda en dikkat çeken yeniliklerin başında hypermotion özelliğinin olması geliyor. Bazı oyuncular için özel olarak kullanılacak bu özellik ile birlikte oyuncuların hareketlerinin daha özgün olması hedeflenmektedir.

FİFA İNDİR VE OYNA

Hurriyet10 indirim kodunu kullanarak %10 indirim alabilirsiniz.



Fifa 22 Hakkında



İlk olarak 1993 yılından başlayan ve sürekli yeni seri ile futbol tutkunlarının keyifli zaman geçirmesini sağlayan Fifa serisi, Ekim aylarında Fifa 22 serisini piyasaya çıkarmaya hazırlanmaktadır. Fifa 22’nin kapak ve yıldız oyuncusunun Kylian Mbappê olacağı açıklandı. Fifa 22’de ön plana çıkan yenilikler arasında VOLTA FUTBOLU geliyor. Yapılan değişiklikler ile birlikte sokak futbol sahalarının genişletildiği ve dünyanın farklı noktalarında kendi oyun tarzınızı ortaya koyabilir ve kadronuzu güçlendirerek üst turlara adınızı yazdırabilirsiniz. Ayrıca Fifa 22 oyunu Steam ve Origin üzerinde yer alacak.



Fifa 22 Minimum Sistem Gereksinimleri



Yapacağı yenilik ve farklılıklar ile adından söz ettirmeyi başaran Fifa 22’nin oyuncular tarafından en merak edilen özelliklerinden birisi de sistem gereksinimleridir. Minimum sistem gereksinimlerini öğrenmek isteyen kişilerin sayısı bir hayli fazladır. Fifa 22’nin minimum sistem gereksinimleri şu şekildedir:



- 8 GB RAM

- Intel Core i3-6100 @ 3.7GHz veya eşdeğer İşlemci

- AMD Radeon HD 7850 / NVIDIA GeForce GTX 660 veya eş değer ekran kartı

- 50 GB veya üstü harici depolama



Fifa 22 için önerilen sistem gereksinimleri:



- 8 GB RAM

- Intel Core i5-3550 @3.40 GHz / AMD FX 8150 @ 3.6GHz veya eşdeğer İşlemci

- AMD Radeon R9 270x / NVIDIA GeForce GTX 670 veya eş değer ekran kartı

- 50 GB ve daha üstü harici depolama



Fifa 22 Oynanış Rehberi ve Oynama İpuçları



Fifa 21’de oyuncuların şikâyet ettiği bazı önemli konulara Fifa 22’de yenilik gelmiş ve oyunun daha kaliteli oynanmasına imkân tanınmıştır. Fifa 22’de atılar paslar daha gerçekçi ve daha akıcı şekilde yerine ulaşıyor. Aynı zamanda offline oyun seçeneği için getirilen bir yeni ayar ise yıldız oyuncular içindir. Bazı yıldız oyuncuların daha yüksek ve iyi performans sergilesin mi seçeneği Fifa 22’de yerini alıyor. Bu sayede yıldız oyuncular normalden daha iyi performans ortaya koyabiliyor. Oynama ipuçları arasında Fifa 22’deki topun ağırlığı ön plana çıkıyor. Daha önceki serilerde top daha hafif ve hareketli bir görüş sergilerken, Fifa 22’de daha ağır görünmekte ve eylemlerin daha sabit yapıldığı ortaya çıkmaktadır.



Fifa 22 Detaylı İnceleme



Fifa 22’de oyuncuları heyecanlandıran ve merak uyandıran yeniliklerin başında Hypermotion sisteminin yer alacağı bildirisi bulunuyor. Hypermotion yeniliği sayesinde başta Kylian Mbappê olmak üzere 22 profesyonel futbolcunun hareketleri oyunda daha detaylı aktarılabilecektir. Oyuncuların gerçek hayatta yaptığı hareket, top kontrolü ya da çalım hareketlerini oyun içinde daha özellikli biçimde görmek mümkün olacak. EA Sports tarafından verilen bilgilere göre Fifa 22’nin Ekim aylarında çıkacağı tahmin ediliyor. Öte yandan Fifa 22 Xbox series- X/S ve PS5 yeni nesil konsollar içinde çıkacak.



EA şirketi daha önce oyuncuların görüşünü almak istemiş ve bunun için anket başlatmıştır. Yapılan ankette Fifa 22’de görmek istedikleri stadyum ve yeni takımların belirlenmesi istendi. Ankete oy veren oyun severler, görmek istedikleri stadyum ve takımları belirlemiş oldu. Henüz tam olarak açıklanmamış olsa da anket sonucuna göre Fifa 22’ye yeni gelmesi beklenen takımların listesi şunlardır:



- Apoel FC

- Adana Demirspor

- Giresunspor

- Altay SK

- Go Ahead Eagles

- RC Paris

- B. Dortmund II

- Viborg FF

- Union SG

- Hajduk Split

- FC Rapid 1923

- Grasshopper Club

- CS Mioveni

- Al Tai

- Quevilly Rouen

- Atalanta Bergamasca Calcio

- CIS national football team

- ATK Football Club

- AS Dragons FC de I’Quêmê

- FC Viktoria 1889 Berlin



Fifa 22’de eklenecek yeni takımların yanı sıra bazı yeni liglerin geleceği de düşünülmektedir. Fifa 22’deki gelmesi beklenen yeni ligler arasında Polish 5th level, Magyar Liga, England Division Five ve Liga Cyprus ligleri yer alıyo