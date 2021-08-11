Farming Simulator 22 İndir Ve Oyna - Farming Simulator 22 Sistem Gereksinimleri, Rehber Ve Detaylı İnceleme

Farming Simulator, Giants Software şirketi tarafından geliştirilen bir simülasyon oyunudur. Oyunun son serisi olan Farming Simulator 22 oyunu, 2021 yılının Kasım ayının sonlarına doğru çıkacağı bildiriliyor. Amerika ve Avrupa’nın üç farklı ortamlarında bulunan çiftliğin inşa edilmesi üzerine kurulu olan oyunda Farming Simulator 19’a göre bazı yeniliklerin olduğu dikkat çekmektedir.

Farming Simulator 22 İndir Ve Oyna



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Farming Simulator 22 Hakkında



Giants Software firması tarafından farklı versiyonlar ile birlikte güncellenerek piyasaya sürülen Farming Simulator oyununun son serisi Farming Simulator 22 olarak oyun severlere sunuluyor. Dünyanın çeşitli ülkelerinde oldukça popüler olan oyun ülkemizde de gittikçe tercih edilmeye başlanmıştır. Farming Simulator 22 ile birlikte oyuna gelecek olan pek çok farklı özellikler bulunuyor. Bu özelliklerin başında oyunun oyunculara dört mevsim özelliğini sunması geliyor. Farming Simulator 19’da oyunda sadece tek bir mevsim ve gündüz ile gece seçeneği bulunmaktaydı. Ancak Kasım ayında çıkacak olan Farming Simulator 22’de gerçekçiliğin daha da artması adına oyunda dört mevsim yer alacak. İlkbahar, Yaz, Sonbahar ve Kış mevsimlerinin yer alacak olduğu oyunda aynı zamanda tarım makinelerinin sayılarının arttığı görülüyor. Ayrıca Farming Simulator 19’da bulunan motor yükseltme seçeneği 22’de de yer alacak.



Farming Simulator 22 Minimum Sistem Gereksinimleri



Oyun deneyimini daha çok arttırmak adına yeni özelliklerin eklendiği Farming Simulator 22’de aynı zamanda açıklanmayan pek çok özelliğinde geleceğine işaret edildi. Steam üzerinden de satışa sunulacak olan Farming Simulator 22’nin sistem gereksinimleri oyuncular tarafından merak ediliyor. Farming Simulator 22 minimum sistem gereksinimleri şu şekildedir:



- Windows 10 x64 bit işletim sistemi

- 8 GB RAM Bellek

- Intel Core i5 -3330 veya AMD FX -8320 İşlemci

- AMD Radeon R7 265 veya GeForce GTX 660 Ekran Kartı

- Directx 11 Sürüm

- 35 GB Kullanılabilir alan

- Sound Card Ses Kartı



Farming Simulator 22 için önerilen sistem gereksinimleri:



- Windows 10 x64 bit işletim sistemi

- 8 GB RAM Bellek

- AMD Radeon RX 570 veya GeForce GTX 1060 Ekran Kartı

- Directx 11 Sürüm

- 35 GB kullanılabilir alan

- Sound Card Ses Kartı



Farming Simulator 22 Oynanış Rehberi ve Oynama İpuçları



Farming Simulator 22’de yeni makine ve markaların geleceği bildirildi. Özellikle oyun içinde 400’den fazla makine ve araçların yer alacağı açıklandı. Oyun motorunun yeni oyunda değiştirilmesi sayesinde FS 19’a göre oyunda daha farklı sesler duyulacak ve gerçekçilik hissiyatı da buna göre artacaktır. Çiftçilik hayali olan kişilerin eğlenerek daha keyifli zamanlar geçirebilmesini sağlayan oyunun yeni versiyonunda çoklu oyunculuk seçeneği de yer alıyor. Oyuncular Farming Simulator 22’nin bilgisayar versiyonunda tek kişi ya da çok oyunculu seçeneği üzerinden 16 kişiye kadar olacak şekilde arkadaşları ile oyunu oynayabilecek.



Farming Simulator 22 Detaylı İnceleme



Farming Simulator 22’nin 22 Kasım 2021 yılında piyasaya çıkacağı bildirildi. Yeni oyun motoru ile oyunculara sunulacak olan Farming Simulator 22’de buna göre dokuların kalitesi ve hissiyatı daha çok ön planda yer alacak. Farming Simulator 22 için yapılan ve ses getiren en önemli özelliklerin başında oyunda dört mevsimin olacağı gelmektedir. İlkbahar, yaz, sonbahar ve kış aylarının oyuna eklenecek olması, çiftçiliğin daha çok hissedilmesi anlamına da geliyor. Ayrıca oyun içinde 1 ay toplam 1 gün edecek. Buna göre oyunda 1 yıl 12 güne denk gelecek.



Kış aylarında farklı haritalarda karlar görülecek ve çiftçilerin mahsulleri koruyabilmesi için karları özel makineler ile temizlemesi gerekecek. Bu özellik ile birlikte daha çok oyuna bağlılık hissi olacak ve oyuncular kendilerini gerçekliğe daha çok kaptırabilecek. Farming Simulator 22 oyunu bilgisayarın yanı sıra farklı konsol ve platformlarda da satışa sunulacak. Farming Simulator 22’nin çıkacak olduğu platformlar şunlardır:



- PC

- Mac

- Xbox

- PlayStation 5

- PlayStation 4

- Xbox One

- Stadia

- Xbox Series X