F1 2021 İndir Ve Oyna - F1 2021 Sistem Gereksinimleri, Rehber Ve Detaylı İnceleme

F1 oyunu, serinin en pahalı unvanı olarak adından sıklıkla söz ettirmiş bir oyun olma özelliğine sahiptir. Oyunun çıkacağını duyan kişiler tarafından ise bilgisayarın sistem gereksinimlerinin yeterli olup olmadığı araştırılan konular arasında yer almaktadır.

F1 2021 Hakkında

En sevilen yarış oyunları arasında yer alan Formula 1, 2021 versiyonunda da bir takım güncellemelere sahip olarak bilinmektedir. F1 2021 versiyonunda ise en dikkat çekici özellikler arasında senaryo modu yer almaktadır. Hikayenin ise ortalama altı ila yedi saat süreceği düşünülmektedir. Sezona istediğiniz yerden dahil olmanızı sağlayacak olan "Real Season Start" modu ise oldukça sevilen bir özellik olarak ifade edilebilir.

Formula 1 2021 de iki kişinin katılım sağlayabileceği kariyer modu ise oyunu daha eğlenceli bir hale getirmektedir. İki kişi oyuna katılım sağlayarak ister beraber diğer rakiplerine karşı yarışabilir. İsterlerse de birbirleriyle rekabete girerek bir yarış gerçekleştirebilir. Hem online olarak hem de offline olarak yarış oyunlarına katılma fırsatı bulunmaktadır.

Motor sporları içerisinde en fazla ilgi gören formula 1 deneyimini en üst düzeyde yaşama imkanı bulmak için deneyimlenmesi gereken oyunlar arasında yer almaktadır. Gerçeğe yakın bir oyun deneyimi yaşamak isteyen kişiler için ise farklı mod seçeneklerinin bulunduğunu söylemek de mümkündür.

F1 2021 Minimum Sistem Gereksinimleri

Bilgisayarınızda F1 2021 oyununu çalıştırabilmek için bilgisayarınızın sahip olması gereken minimum sistem gereksinimlerinin bilinmesi gerekmektedir. Bilgisayarınız bu sistemin altında olduğu takdir de oyunu çalıştırmanız mümkün olmayacaktır. Oyunun pc'de çalışması için 64-bit işlemci ve işletim sistemi bulunması gerekmektedir. Bilgisayarınızda bulunan işlemcinin en az, Intel Core i3-2130 ya da AMD FX 4300 olması gerekmektedir.

F1 2021 yüklemek için bilgisayarınızın sahip olduğu bellek minimum 8 GB RAM olarak ifade edilebilir. Kullanılan ekran kartının NVIDIA GTX 950 ya da AMD R9 280 olması gerekmektedir. DirectX: Sürüm 12 bulunması gerekir. Son olarak ise ses kartının DirectX uyumlu olması gerekir. Sitem gereksinimleri bu verilerin altında bulunan kişilerin bilgisayarında oyunun çalışması mümkün olmamaktadır.

Hurriyet10 indirim kodunu kullanarak %10 indirim alabilirsiniz.

F1 OYUNUNU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

F1 2021 Oynanış Rehberi ve Oynama İpuçları

Kendinizi Formula 1 yarışçılarının yerinde hissedeceğiniz F1 2021 en iyi yarış oyunları arasında yer almaktadır. F1 2021' de araç performansı oldukça iyi bir hale getirilmiştir. Yarışlar sırasında alınan hasarların engellenmesine yönelik olarak yan kısımlarda bulunan parçaların değiştirilme seçenekleri de mevcuttur.

F1 2021 oyunu içerisinde bulunan kariyer modu ise en fazla ilgi gören seçenekler arasında yer almaktadır. En popüler olan ise çevrim dışı mod ile çoklu oyuncu seçeneği sunması olarak ifade edilebilir.

Bölünmüş ekran desteği ile iki oyuncunun birden yarışabilmesi de mümkün olmaktadır. Yarışa sezona uygun bir şekilde gerçek hayatla senkron bir şekilde katılım sağlayabiliyorsunuz. Gerçek hayatta sezona uygun olarak ilerlemektedir. Ancak ilerlemek için beklemenize gerek yoktur. İkinci sezondaki yarışın gerçekleşmesini beklemenize gerek kalmadan ilerlemenizi gerçekleştirebilirsiniz.

F1 2021 Detaylı İnceleme

F1 2021 oyununda diğer serilere oranla birçok yenilikte bulunmaktadır. Eklenen yeni pistler ile oyunculara yarışabilecekleri yeni alanlarda tanımlanmıştır. F1 2021, Formula 1 serisinin en iyi oyunu olarak ifade edilmektedir. Kullanılan dört klasik aracın dışında on altı klasik aracı daha kullanma imkanı bulunmaktadır.

EA şirketi bünyesi altında bulunan F1 serisine ait olan en yeni oyun olarak bilinmektedir. Gerçek hayatta tehlikeli bir motor sporu olan Formula 1 en gerçekçi formatı ile sizlere bir oyun deneyimi sunuyor. Güzel bir kırılma noktası sunan F1 2021 oyunu ile on altı yarışlık sezon seçenekleri de yer almaktadır. Çevrim içi içerikler ile çoklu oyuncuların olduğu yarışlara katılabilme imkanı sunulmaktadır.

Oyun genel olarak kaliteli bir oyun olarak görülse bile araçların çarpışma anları yeterli düzeyde geliştirilebilmiş durumda bulunmuyor. Görseller ve ses efektleri arasında bulunan uyumun ise oyunu kolaylaştırıcı bir etkiye sahip olmadığını söylemek mümkündür.