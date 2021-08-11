Deathloop - Deathloop Sistem Gereksinimleri, Rehber Ve Detaylı İnceleme

Deathloop adı verilen oyun aksiyon oyun grupları içinde ele alınmaktadır. Bu oyun macera dolu olması sebebiyle oyuncuların ilgisini çekmektedir. Hızlı ve dikkatli olmayı gerektiren bu oyunu birçok kişi bilgisayarına yüklemek istemektedir. Gerekli donanıma sahip her bilgisayarda kolaylıkla çalışabilen bir oyun olmaktadır.

Deathloop Hakkında

Deathloop adı verilen bu oyun Deathlopp, Arkane Studios tarafından yapılmış bir oyun olmakla beraber Bethesda Softworks tarafından yayınlanmış bir oyun olarak bilinmektedir. PlayStation 5 ve Microsoft Windows için tasarlanmış bir oyun olarak piyasaya sürülmektedir. Yeni nesil bir nişancı oyunu olmaktadır. Bu oyunda birbirine rakip olan iki oyuncu bulunmaktadır. Bu oyuncular aynı zamanda birer suikastçıdırlar. Bir zaman döngüsü olan oyunun bu zaman dilimine mahsur kalmak gibi gizemli tarafları bulunmaktadır.

Deathloop Minimum Sistem Gereksinimleri

Deathlopp oyunu için bilgisayarların sahip olmaları gereken birtakım özellikler bulunmaktadır. Oyunun istediği donanıma sahip olmayan bilgisayarlara hem bu oyunu yüklemek sorunlara yol açmakta hem de yüklense dahi oyundan istenen verimi almak güçleşmektedir. Bu yüzde bu oyun için gerekli olan minimum sistem gereksinimleri şu şekilde ifade edilmektedir:

64- BİT işlemci ve işletim sistemi olmalıdır.

İşletim Sistemi: Windows 7 (64-bit) olması gerekir.

İşlemci: Intel Core i5-2500K / AMD FX-8320

Bellek: En az 8 GB RAM'a sahip olmalıdır.

Ekran Kartı: AMD Radeon R9 380 / NVIDIA GeForce GTX 960 olmalı

VRAM: 2 GB Video RAM

DirectX: Sürüm 11 versiyonu olmalıdır.

Depolama: 50 GB kullanılabilir alan olmalıdır.

Ses Kartı: DirectX Uyumlu olması gerekir.

Deathloop oyunun, zaman içinde değişiklik ve güncellemeler yapılma olasılığını göz önünde bulundurularak oyun için daha kapsamlı sistem gereksinimlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle bu oyun için önerilen sistem gereksinimleri şu şekilde olmaktadır:

64- BİT işlemci ve işletim sistemi olması gerekir.

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

İşlemci: Intel Core i7-6700K / AMD Ryzen R5 1600

Bellek: 16 GB RAM alanı yeterli olmaktadır.

Ekran Kartı: AMD Radeon RX Vega 56 / NVIDIA GeForce GTX 1070 olması daha iyi bir görüntü kalitesinde olmasını sağlar.

VRAM: 8 GB Video RAM alanı olmalıdır.

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 50 GB kullanılabilir alan olmalıdır.

Ses Kartı: DirectX Uyumlu olması gerekir.

Deathloop Oynayış Rehberi Ve Oynama İpuçları

Deathloop oyunu Bethesda adlı ünlü bir firma tarafından piyasaya sürülmüş bir aksiyon - macera oyunu olmaktadır. Bu oyun Black Reef adı verilen donmuş bir adada geçmektedir. Oyunu geliştirenler oyunun içinde bulunduğu ortam için '' çılgınlık zamanı '' şeklinde bir tabir kullanmaktadırlar. Bu adada aynı günü sonsuza kadar tekrar etmeye mahkum bırakılmış iki keskin nişancı bulunmaktadır. Oyuncunun kaçmak için tek şansı gün sıfırlanmadan önce sekiz adet olarak belirtilmiş olan ana hedefi ortadan kaldırarak döngüye son vermesi gerekmektedir. Oyuncular oyundaki her döngüden yeni bir şeyler öğrenmektedirler. Bunu yeni yollar deneyerek, çeşitli bilgiler toplayarak ve yeteneklerini keşfedip yeni silahlar yaparak sağlamaktadırlar. Oyuncuların oyun sırasında zaman döngüsünü kırmak için ellerinden ne geliyorsa yapmaları gerekmektedir.

Deathloop Detaylı İnceleme

Deathlopp adlı oyun bir adada geçmekte ve gizemli bir zaman döngüsü içerisinde geçmektedir. Bir türlü bitmek bilmeyen bir döngüye sıkışan Colt'u yönetmenin etrafında oyun ilerlemektedir. Oyuncunun oyundaki 8 ana hedefi gerçekleştirmek için sadece bir günü bulunmaktadır. Bu hedefler adanın her bir yanına yayılmış halde bulunmaktadırlar. Oyuncu bunlardan birini öldüremez yada kendisi ölürse döngü tekrar başa sarmaktadır. Bu nedenle oyunu oynayan kişilerin oldukça dikkatli olmaları gerekmektedir. Oyunda Colt adı verilen oyuncu bu zaman döngüsünden kurtulmak için elinden geleni yaparken diğer bir oyun kahramanı olan ve Colt adlı karakterden tamamen farklı özelliklere sahip olan Julianna Blake ise adada kalmayı sürdürmek istemektedir. Bu durumda Julianna Colt karakterinin önündeki en büyük engel olmaktadır.