Days Gone İndir Ve Oyna - Days Gone Sistem Gereksinimleri, Rehber Ve Detaylı İnceleme

Days Gone, günümüzde oyuncular tarafından sıklıkla ve sevilerek oynanan bir oyundur. Oynanış açısından ve grafikleri ile oldukça zevkli bir oyun olan Days Gone, oyuncuları maceraya sürüklemektedir.



Days Gone Hakkında



Days Gone, Sony platformunun destek olduğu PC ve Playstation için çıkarılan bir oyundur. Bu oyun aksiyon ve macera içeriği ile birlikte oyuncuları adeta ekranlara kilitleyip eşsiz bir deneyim sunmaktadır. Oyun üçüncü şahıs bakış açısı ile oynanmaktadır. Sürekli bir savaş fırtınası bulunan oyunda eşya yaratma seçenekleri de bulunmaktadır. Freaker karakterleri ile savaş halinde bulunulan oyunda strateji geliştirmek ise oldukça önemlidir.



Oyun karakteri olarak Deacon St John kişiliğini canlandıracak olan oyuncular oyun içinde sürekli motor kullanma fırsatını bulacaklar. Sürekli motor ile harita gezileceğinden epey eğlenceli bir oyun türü sizleri beklemektedir. Ayrıca motor üzerinde iken çeşitli silahlar ile zombilere ateş etme seçeneği de bulunmaktadır. Oyun içinde hava değişimi efektleri ise mükemmel bir görüntü şöleni oluşturmaktadır. En büyük olaylardan biri ise hava değişimlerinin beraberinde esrarengiz olayları da beraberinde getirmesi olmaktadır. Sürekli Freakerlar ile mücadele edilen oyunda karlı havalarda motor kullanmak adeta bir çile haline gelebiliyor.

Days Gone Minimum Sistem Gereksinimleri



Oyunu normal derecede oynamak için minumum sistem gereksinimleri;



* Mutlaka 64 bit işlemci ve Windows 10 işletim sistemi gerekmektedir.

* İşlemci AMD FX 6300 3.5 Ghz ya da İntel Core i5-2500K 3.3 Ghz olmalıdır.

* Bellek ise 8 GB ram barındırmalıdır.

* Ekran kartı ise AMD Radeon R9 290 ya da NVİDİA GeForce GTX780 olmalıdır.

* DirectX ise 11. sürümü barındırmalıdır.

* Depolama alanı ise 70 GB kullanılabilirliği müsait olmalıdır.



Oyunu en yüksek maximum ayarlarda oynamak için ise;



* Windows 10 64 bit işlemci ve işletim sistemi gerekmektedir.

* İntel Core i7-4770K 3.5 Ghz ya da Ryzen 5 1500X 3.5 Ghz işlemci sağlanmış olması gerekmektedir.

* Bellek 16 GB Ram barındırmalıdır.

* Ekran kartı ise AMD Radeon RX 580 ya da NVİDİA GeForce GTX 1060 olması gerekmektedir.

* DirectX sürümü 11 olmalıdır.

* 70 GB depolama alanı bulundurulmalıdır.



Oyun düşük sistem gereksinimleri ile oynandığında tam verim alınmayabilir. Fakat yüksek sistem gereksinimleri ile oynandığında muhteşem grafikler, eşsiz detaylı geçişler ile oyuncular kendilerini adeta efsane oyun deneyiminin ve maceranın içinde bulacaklardır.



Days Gone Oynanış Rehberi ve Oynama İpuçları



Days Gone, mükemmel yağmurlu, karlı ve güneşli hava detayları ve geçişleri ile genelde üçüncü şahıs karakter bakış açısı ile ara sıra motor üzerinde oynanan bir aksiyon macera oyun türü olarak bilinmektedir. Oyunda asıl amaç hayatta kalmaktır. Çok fazla zombi ve çetelerle savaşılan oyunda bulmaca gibi akıl oyunları da bulunmaktadır. Oyunda genel olarak Freakerslarla mücadele içinde olunuyor ve bu hastalıklı varlıklar yavaşlatılabiliyor. Öldürme ipucu olarak ise ateşli ok ve molotof kullanmak etkili olmaktadır.



Oyun içinde uzak dövüş tercih edilmelidir. Yakın dövüşte ölüm riskiniz daha fazladır. Ayrıca ses çıkarmamaya da oldukça dikkat etmek gerekir. Her sese duyarlı olan Swammerslar ses duydukları anda o bulunulan bölgeye zombi ordusunu yığmaktadır. Dikkatlerini dağıtmak için başka bir alana eşya fırlatılması yeterli olacaktır. Canınızı sürekli yüksek tutmak için kamp alanına gitmeniz önerilmektedir. Oyunda sadece zombilerle değil insanlarla da savaşılmaktadır. Soğuk ve karlı havalarda zombiler güç kazandığından bu hususa çok dikkat edilmelidir. Çeşitli bomba döşemeleri sağlayarak zombileri o yöne gelmelerini sağlayarak işinizi kolaylaştırabilirsiniz.



Days Gone Detaylı İnceleme



Days Gone, sürekli eşya yaratmalı, zombilerle, freakerslarla, swammerslarla ve diğer yaratıklarla bütün hava koşullarında savaşılan bir oyun olarak karşımıza çıkmaktadır. Oyun içi bulmacaları çözmenin yolu akıl fırtınası ve pratik zeka gerekmektedir. Bu şekilde strateji uygulayarak oyun tamamlanabilmektedir. Oyun sadece yok etmek amacıyla değil çeşitli stratejiler geliştirerek zombilerin ve diğer yaratıkların sizlere ulaşmasını engellemek amacıyla da oynanmaktadır. Sürekli yeni eşya ve bitki toplayarak düşmanlara karşı daha güçlü hale gelebilirsiniz. Days Gone oyunu Playstation'dan oynanabileceği gibi Steam üzerinden bilgisayarlara da geçiş yapılabilmektedir.