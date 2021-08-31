Çöp Adam oyunu oyna

Çöp adam bir parkur oyunudur. İki boyutlu bir haritada çöp adamın karşısına gelen engellerden veya yüksek duvarlardan çıkartarak parkurun sonuna götürmeye çalışmaktır. Parkurlar bölümlerden oluşmaktadır ve her bölüm geçildiğinde çöp adamım karşılaştığı parkurlar zorlaşmaktadır. Çöp adamı ilerleterek bölümleri geçmeye çalışmalısınız. Çöp adam oyununda bir can sınırı bulunmasa da kaç kere öldüğünüz ekranın sol üst köşesinde yazmaktadır. Ölmeleriniz ve yaptığınız hareketler oyun sonu puanınızı etkilemektedir.

Çöp Adam Bilgisayardan Nasıl Oynanır?

Çöp adam oyununu oynamak için internet tarayıcınızdan oyunun bulduğu siteye girmeniz gerekir. Siteye girdikten sonra oyun yükleme alanının arkasından oyun direk başlamaktadır. Oyundaki çöp adamı klavyede bulunan yön tuşları işe hareket ettirmeniz gerekmektedir. Yukarı yön tuşu çöp adamın zıplamasını, aşağı yön tuşu karakterin eğilmesini ve kaymasını sağlamaktadır. Sağ ve sol yön tuşları çöp adamın sağa sola hareket etmesini sağlamaktadır. Çöp adamı parkurda bulunan engelleri atlatarak çıkış noktasına götürmeniz gerekmektedir.

Çöp Adam Telefondan Nasıl Oynanır?

Çöp adam oyununu telefondan oynamak için telefonun internet tarayıcısından oyunu açmanız gerekmektedir. Oyun açılır açılmaz başlamaktadır. Telefondan oyunu oynamak için telefon ekranınızı yan çevirmeniz gerekmektedir. Oyun ekran yan çevrildiğinde başlar ekranın alt tarafında hareket tuşları çıkmaktadır. Ekranın sol alt tarafında sağ ve sol işaretleri çıkmaktadır. Sağ sol tuşları çöp adamı hareket ettirmenizi sağlar. Ortada çıkan tuş engellerin altın geçebilmeniz için yerde kaymanızı veya eğilmenizi sağlar. Sağ alt köşede çöp adamı zıplatmanız için tuş bulunmaktadır. Telefon ekranının altında bulunan kontrolcüden çöp adamı ilerleterek bölümleri geçmeniz gerekmektedir.