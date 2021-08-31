Çılgın Dondurmalar oyunu oyna

Soğuk olan uzak diyarlarda meyve aromalarını toplamaya çalışma oyunu çılgın dondurmalar olarak bilinmektedir. Üstelik hem tek başına hem de arzu edilirse arkadaş ile 2 kişilik oynama şansı tanımaktadır. Fakat meyveleri koruyan ve etrafında gezinen tehlikeli canlılara dikkat etmek gerekir. Aksi takdirde çılgın dondurmaların pestilini çıkarabilir. Tüm meyveleri toplamak suretiyle bölümü tamamlayabilirsiniz. Ayrıca buz küplerini yok edebilir ya da karşınıza çıkan buz küpleri sayesinde engel hazırlayabilirsiniz.

Çılgın Dondurmalar Bilgisayardan Nasıl Oynanır?

Çılgın dondurmalar oyunu bilgisayardan kolayca oynama şansı tanımaktadır. Oyun sitesi üzerinden giriş yapılarak reklam geçtikten sonra doğrudan oyna bağlantı kurmak oldukça kolaydır. Bunu yapabilmek için ise ana sayfadaki, ‘Play’ tuşuna basmak yeterlidir. Direkt olarak oyuna bağlantı ile beraber yön tuşları üzerinden çılgın dondurmaları kontrol edebilirsiniz. Birer birer dondurmaları toplamak suretiyle bu güzel oyunun tadını 7/24 çıkarmanız mümkün.

Çılgın Dondurmalar Telefondan Nasıl Oynanır?

Bu eğlenceli ve macera dolu çılgın dondurmalar oyununu telefondan kolay bir şekilde oynayabilirsiniz. Yapmanız gereken sadece APK uygulamasını cihaza indirmek ve yüklemektir. Daha sonra oyuna giriş yaparak dokunmatik ekran vasıtasıyla çılgın Dondurmalar kontrol etmeniz oldukça kolaydır. Oyun içerisindeki bütün farkı meyveleri toplarken, rakiplerle adrenalin dolu bir çekişmeye girmeniz mümkün. Bu konuda en eğlenceli ve özel oyunlar içerisinde geldiğini ifade etmek gerekir. Keyifli ve güzel bir zaman geçirmek için çılgın dondurmalar oyunu telefon üzerinden sizleri bekliyor.