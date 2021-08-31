Bubble Trouble oyunu oyna

Bubble trouble oldukça eski internet oyunlarındandır. Bubble trouble oyununda havadan atılan topun belli bir süre içerisinde size çarpmadan yok edilmesi gerekmektedir. Büyük olarak atılan balonlar yukarı doğru attığınız oklara çarparak küçülerek yok olmaktadır. Oyun bölümlerden oluşmaktadır. Bölümler ilerledikçeb oyun zorlaşmaktadır.

Bubble Trouble Bilgisayardan Nasıl Oynanır?

Bubble trouble oyununu bilgisayardan oynamak için tarayıcınızdan oyunu açmanız gerekmektedir. Oyunun başta giriş ekranı sizi karşılamaktadır. Oyunu tek başınıza mı yoksa iki kişilik mi oynayacağınıza karar vermeniz gerekmektedir. Oyun yön tuşları ile oynanmaktadır. Sağ, sol ve yukarı yön tuşları ile karakter hareket ettirilmektedir. Eğer ikinci bir oyuncu varsa o da w, a ve d tuşlarıyla oynamaktadır. Sağ yön tuşu ve d tuşu karakterin sağa ilerlemesini sağlamaktadır. Sol yön tuşu ve a tuşu karakterin sola hareket etmesini sağlamaktadır. Yukarı yön tuşu ve w tuşu karakterin yukarı doğru ip atmasını sağlamaktadır.

Bubble Trouble Telefondan Nasıl Oynanır?

Bouble trouble oyununu oynamak için telefon tarayıcınızdan bouble trouble oynayacağınız siteye girmelisiniz. Oyun yüklendiğinde sizi ana ekran karşılayacaktır. Oyunun tek kişilik ve iki kişilik seçeneği vardır. Telefondan oynandığı için tek kişilik olanı seçmek daha rahat bir oyun deneyimi sağlayacaktır. Tek kişilik oyunu seçerseniz ekranın altında sağ, sol ve yukarı yön tuşları çıkacaktır. Sağ yön tuşu sağ tarafa sol yön tuşu sol tarafa ve yukarı tuşu ipi yukarı doğru atmanızı sağlamaktadır. İki kişilik oyun modunu seçerseniz bu sefer ekranın altında iki adet kontrolcü çıkmaktadır.