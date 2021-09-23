Bubble Game 3 Oyunu Oyna

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Top patlatma oyunu içerisinde renkli balonları en az üçer tane aşağıdan yukarıya ya da sağdan sola veyahut çarprazlama olarak bir araya getirip patlatıp oyuna devam etmeye çalışıyorsunuz. Oynanış olarak oldukça basit olmakla beraber oldukça keyifli bir beceri oyunu olarak karşımıza çıkıyor.

Bubble Game 3 oyunu bilgisayarda nasıl oynanır?

Fareniz ile balonun hangi yöne gideceğini belirleyerek balonu gönderiyorsunuz. En az üçer adet balonun bir araya gelmesi ve patlaması gerekiyor.

Bubble Game 3 oyunu telefondan nasıl oynanır?

Ekranın dokunmatiği vasıtasıyla balonun nereye fırlatılması gerektiği yere tıklamanız yeterli olacaktır.

Bubble Game 3 nasıl başlıyor?

Oyun açılınca karşınıza çıkacak reklamı ister "SKIP AD" butonuna tıklayarak geçebilir isterseniz reklamın bitmesini bekleyebilirsiniz. Daha sonrasında Play tuşuna tıklayarak oyuna başlayabilirsiniz.