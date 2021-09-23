Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Son dakika: İngiltere Ozan Tufanı konuşuyor Türk Pogba Mesut Özil, Ozanı İngilizlere anlattı Eşi Rojin Haspolat...Son dakika: İngiltere Ozan Tufan'ı konuşuyor! 'Türk Pogba!' Mesut Özil, Ozan'ı İngilizlere anlattı! Eşi Rojin Haspolat...#Ozan Tufan
Yeni Warzone etkinliğindeki Redacted silahlar nedirYeni Warzone etkinliğindeki Redacted silahlar nedir#Warzone
Prof. Dr. Hülya Nutkuya son vedaProf. Dr. Hülya Nutku'ya son veda#İzmir
İzmirde metruk ev alev alev yandıİzmir'de metruk ev alev alev yandı#Yangın
ABD, 3500 yıllık Rüya Tabletini Iraka iade ediyorABD, 3500 yıllık Rüya Tableti'ni Irak'a iade ediyor#ABD
İngiltere Başbakanı: Kritik bir dönüm noktasına yaklaşıyoruzİngiltere Başbakanı: Kritik bir dönüm noktasına yaklaşıyoruz#Boris Johnson
Uğruna 14 yıllık yuvasını yıktığı aşkı Johnny Deppe pahalıya patladı: Hiçbirimiz güvende değilizUğruna 14 yıllık yuvasını yıktığı aşkı Johnny Depp'e pahalıya patladı: Hiçbirimiz güvende değiliz!#Johnny Depp
Önümüzdeki hafta Meclise sunulacak Vergi kanunlarına ilişkin düzenlemeÖnümüzdeki hafta Meclis'e sunulacak! Vergi kanunlarına ilişkin düzenleme#Vergi Mükellefleri
THY ve Finnair arasında ortak uçuş anlaşmasıTHY ve Finnair arasında ortak uçuş anlaşması#THY
Ünlüler hayatlarının en zor deneyimini anlattı: Beni taciz edenin bebeğine annelik yapamazdımÜnlüler hayatlarının en zor deneyimini anlattı: Beni taciz edenin bebeğine annelik yapamazdım #Kürtaj Yasası
HABERLEROyun Haberleri

Bubble Game 3 Oyunu Oyna

#Bubble Game#Bubble Game 3#Balon Patlatma

Top patlama oyunu içerisinde farklı farklı renklere sahip olan balonları en az üçer tane bir araya getirerek patlatarak oyunda ilerlemeye çalışıyorsunuz. İngilizce adıyla Bubble Game 3 olan oyununu şimdi Hürriyet Oyun üzerinden ücretsiz ve online olarak oyna!

Haberin Devamı

Top patlatma oyunu içerisinde renkli balonları en az üçer tane aşağıdan yukarıya ya da sağdan sola veyahut çarprazlama olarak bir araya getirip patlatıp oyuna devam etmeye çalışıyorsunuz. Oynanış olarak oldukça basit olmakla beraber oldukça keyifli bir beceri oyunu olarak karşımıza çıkıyor.

Bubble Game 3 oyunu bilgisayarda nasıl oynanır?

Fareniz ile balonun hangi yöne gideceğini belirleyerek balonu gönderiyorsunuz. En az üçer adet balonun bir araya gelmesi ve patlaması gerekiyor.

Bubble Game 3 oyunu telefondan nasıl oynanır?

Ekranın dokunmatiği vasıtasıyla balonun nereye fırlatılması gerektiği yere tıklamanız yeterli olacaktır.

Bubble Game 3 nasıl başlıyor?

Oyun açılınca karşınıza çıkacak reklamı ister "SKIP AD" butonuna tıklayarak geçebilir isterseniz reklamın bitmesini bekleyebilirsiniz. Daha sonrasında Play tuşuna tıklayarak oyuna başlayabilirsiniz.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bubble Game#Bubble Game 3#Balon Patlatma