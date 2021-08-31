Balon Patlatma oyunu oyna

Balon patlatma, renk renk ve çeşit çeşit bulunan baloncukların arasına sarı, mavi, yeşil, kırmızı, pembe ve açık mavi balonlar atılarak toplu halde bulunan renk balonlarını patlatarak oynanan oyuna denmektedir. Aynı renkte olan balonları patlatarak seviye geçilmeye çalışılmaktadır. Oyun içinde seviye geçilemediği taktirde yeniden başlatma ve oyun esnasında duraklatma seçenekleri de mevcuttur. Kare platform içinde yukarıda bulunan farklı renkte onlarca balonun arasına aşağıda bulunan balon fırlatma bölümünden tek renk balonu mause ile yukarıda bulunan balonlara atarak oynanmaktadır.

Oyun içerisinde ayarlar butonundan oyun ile ilgili tüm ayarlar yapılabilir. Yine ayarlar bölümünden ses açıp kapatma işlemleri de yapılabilir. Ayrıca yardım butonundan oyun hakkında tüm bilgileri bulabilirsiniz.

Balon Patlatma Bilgisayardan Nasıl Oynanır?

Bu oyunun bilgisayardan oynanışı oldukça basit ve zahmetsizdir. Oyuna başlamak için play tuşuna basıp reklamları geçerek başlayabilirsiniz. Tamamen mause ile oynanan bu oyunda amaç aynı renkte olan balonlara ek bir balon atarak patlatmaya çalışmaktadır. Mause üzerinde bulunan sol click tuşu ile aşağıda bulunan tek balonu yukarıda bulunan aynı renk balonlara denk getirerek oynanır. Mause ile nişan alıp topun rengine göre atış yapılmaktadır.

Balon Patlatma Telefondan Nasıl Oynanır?

Balon patlatma oyunu telefondan da kolay bir şekilde oynanmaktadır. Play store içinde Bubble Shooter olarak bulunan oyuna start tuşu ile başlanmaktadır. Oyuna başlandıktan sonra ok yönünü telefonun dokunmatiği ile ayarlanarak atış yapılmaktadır. Oyun tamamen telefon dokunmatiği ile ilerleyerek seviye atlanmaktadır.