Assetto Corsa Competizione İndir Ve Oyna - Sistem Gereksinimleri, Rehber Ve Detaylı İnceleme

Assetto Corsa Competizione, İtalyan geliştirici Kunos Simulazioni ve video oyunu yayıncısı 505 Games'in bir yarış simülatörüdür.



Assetto Corsa Competizione Hakkında



Assetto Corsa Competizione, 21 Şubat 2018'de duyuruldu ve çok sayıda iyileştirmeden sonra 29 Mayıs 2019'da oyun nihayet piyasaya sürüldü. Simülatör, Blancpain GT Series (GT3) ve Total 24 Hours of Spa şampiyonalarının resmi lisanslı bir oyunudur. Oyunun kendisi 2018 Blancpain GT Serisi Şampiyonası'nı içeriyor.



Gelecekte, 2019 sezonunu ücretsiz bir eklenti olarak içerecektir. Teknik açıdan geliştiriciler, hava durumu grafiklerini ve animasyonlarını, gece yarışlarını olabildiğince gerçekçi hale getirmek için Unreal Engine 4'ü kullandılar. Yayıncılar, oyunu e-spor için geliştirmeyi planlıyor. En son teknoloji ve detaylara gösterilen özen sayesinde, sürücüler kendilerini GT3 şampiyonasının kalbinde prestijli yarış arabalarının direksiyonunda bulabilirler.

Assetto Corsa Competizione Minimum Sistem Gereksinimleri



Assetto Corsa Competizione minimum sistem gereksinimleri;



Requires a 64-bit processor and operating system

OS: Windows 7 64-bit Service Pack 1

Processor: Intel Core i5-4460 or AMD FX-8120

Memory: 4 GB RAM

Graphics: GeForce GTX 460 2GB, Radeon HD 7770

DirectX: Version 11

Storage: 50 GB available space

Sound Card: Integrated



Assetto Corsa Competizione önerilen sistem gereksinimleri;



Requires a 64-bit processor and operating system

OS: Windows 10 64-bit

Processor: Intel Core i5-8600K or AMD Ryzen 5 2600X

Memory: 16 GB RAM

Graphics: GeForce GTX 1070 8 GB, Radeon RX 580 8GB

DirectX: Version 11

Storage: 50 GB available space

Sound Card: Integrated



Assetto Corsa Competizione Oynanış Rehberi ve Oynama İpuçları



Gerçekçilik ayarları menüsünde, yarıştan önce Fren Sıcaklığını simüle etme seçeneğini göreceksiniz. Acemi bir binici için bu seçeneği devre dışı bırakmak en iyisidir. Bu şekilde, frenleriniz her zaman tam güçte çalışır ve kullanmadan önce onları ısıtma konusunda endişelenmenize gerek kalmaz ve aşırı ısınma konusunda endişelenmenize gerek kalmaz.



Kendinizi yarışa tamamen kaptırmak için ayarlara birer birer ek kontroller ekleyin ve bu ayarların tur süresini nasıl etkilediğini anlayacaksınız.



Zamanında mükemmel bir sonuç göstermek için yarış pistinin sınırlarına sıkı sıkıya bağlı kalmak zorunludur. Virajlarda yumuşak kalabilmek için düz yollarda tam gaz hızlanmamalı ve son saniyede viraja uçmamalısınız. Assetto Corsa Competizione, bir lastiğin ve süspansiyonun tutuşunu taklit eder, bu nedenle ani tekerlek hareketlerinden kaçınmak çok önemlidir. Çoğu dönüş için altın kural, pistin dış kenarına yaklaşmak, dönüşün ortasından geçerken içe doğru çekmek ve ardından dikkatlice dış kenara geri dönmektir. Bu yaklaşımı süreceğiniz her arabada ve her yarış pistinde ve maksimum hızınızdan 2 kat daha düşük bir hızda uygulamalısınız. Bu, akıcı kalmanıza ve her dönüşün belirli özelliklerini hatırlamanıza yardımcı olacaktır.



Arka kanat 0 ile 20 arasında ayarlanabiliyor. Değer ne kadar yüksekse, arabanın arkasına olan çekicilik o kadar güçlü oluyor. Bu değerin doğru ayarlanması, özellikle en güçlü spor otomobiller için önemli olan yüksek hızlarda araç dengesini iyileştirir.



Zaman sonuçlarınızı kaydetmek, farklı hava koşullarında ve farklı arabalarda ilerlemenizi takip etmenize yardımcı olan harika bir motivasyon aracıdır. Doğal sürüş tarzınız belirli araç türlerine daha uygun olabilir. Ayrıca, her tur süresi için ayarlarla ilgili birkaç not eklemeye değer; bu, bir veya başka bir ayarın değiştirilmesinin sonuçları nasıl etkilediğini görmenizi sağlar.



Assetto Corsa Competizione Detaylı İnceleme



Çok Oyunculu ve Tek Oyunculu Modlar;



Assetto Corsa Competizione, bireysel performansı ve sürüş davranışını değerlendiren, en bilinçli sürücüleri ve çevrimiçi yarışmalarda adil oyunu ödüllendiren gelişmiş bir sıralama sistemine sahiptir. Böylece, etkili bir eşleştirme sistemi, binicilerin çevrimiçi de dahil olmak üzere aynı beceri seviyesindeki rakiplere karşı rekabet etmelerini sağlar. Bu modlarda, aynı araba, pist ve aynı hava koşullarında dünyanın dört bir yanından binicilerle tek turdaki skor tablolarını görüntüleyebilir ve performansı karşılaştırabilirsiniz.



Şampiyonluk ve Kariyer Modları;



Assetto Corsa Competizione, Lamborghini Squadra Corse ve Blancpain GT Series 2017 Şampiyonu Resmi Yarışçı Mirko Bortolotti ile işbirliği içinde geliştirilen yepyeni bir Kariyer Modu içeriyor. Yeni bir Kariyer oluştururken, Mirco Bortolotti sizi ilk sürüş derslerinizle tanıştıracak ve size Blancpain GT serisindeki maceranıza başlamanıza yardımcı olacak değerli ipuçları sunacaktır.



Bu mod, kartları inanılmaz bir gerçekçilik düzeyiyle tamamlamak için kendi yarış ekibinizi oluşturmanıza olanak tanır ve ayrıca herhangi bir profesyonel yarışçının ana hedefine ulaşmanıza yardımcı olur. Şampiyona Modu, resmi sürücülerden biri olarak oynadığınız Blancpain GT serisinin sezonunu sanal olarak yeniden üretir.