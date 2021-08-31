Araba Yarışı oyunu oyna!

Araba yarışı, ister 2 oyuncunun birbiri ile yarışması şeklinde istenirse de tek oyuncunun oyun karakteri ile yarışması şeklinde oynanabilen bir oyun türüdür. Araba yarışı aynı zamanda süreye karşı da oynanabilir. İçerisinde farklı arazi ve sürüş pistleri bulunduran araba yarışından kişi isterse kendi rekorunu kırmak için de yarış yapabilir. Oyunda esas amaç bitiş çizgisine en hızlı ulaşmaktır. Süreye karşı olan oyunda ise amaç, en kısa sürede ve verilen rekor süreyi kırmak için kısa zamanda bitiş noktasına ulaşmaktır.

Araba Yarışı Bilgisayardan Nasıl Oynanır?

Araba yarışı bilgisayardan öncelikle araba seçimi ile başlar. Araba seçimi tamamlandıktan sonra oyuncu seçeneği tıklanır. Daha sonra üst menüde yer alan yarış alanı seçilir. Yarışa başla butonu ile oyun başlar. Araç yön tuşları ile kullanılır. Boşluk tuşu fren olarak kullanılır. Ayrıca W, A, S ve D tuşları ile de araç yönlendirilerek iki kişilik olarak oynanabilir.

Araba Yarışı Telefondan Nasıl Oynanır?

Araba yarışı oyununu telefondan oynamak oldukça kolaydır. Çünkü araba yarışında arabayı yönlendirebilmek için android ve ios özellikli telefonun hareket algılayıcı özelliği sayesinde telefonu hareket ettirmek yeterli olacaktır. Ekranda yer alan gaz ve fren işaretlerine dokunarak arabayı kullanmak mümkündür. Ayrıca seçim için seçeneklerin üzerine dokunarak yarışa başla butonuna basılmalıdır. Telefon uygulamasında iki kişilik oyun ancak online olarak rakibin kendi telefonu ile oynaması şeklinde oynanmaktadır.