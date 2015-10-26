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ASTROLOJİ
    Haberler >Astroloji >Ortaya çıkan bilgiler

    Ortaya çıkan bilgiler

    Niobe
    26.10.2015 - 09:48 | Son Güncelleme:

    Ağızda saklanamayan baklalar, devrilen çamlar veya ‘Ne diyorsun? Bununla neyi kastettin? Kim? Ne? Ne zaman? Nasıl olur?’ dedirtecek olaylar yaşayabileceğimiz birkaç günlük süreçteyiz.

    Ortaya çıkan bilgiler, haberler, yapılan açıklamalar, meydana gelmiş olayların nedenleri v.b türünde ani gelişmeler şaşırtıcı olabilir. Ağzımızda tutmakta zorlandığımız sırlar veya bilgiler nedeniyle zor durumda kalabilir ya da karşı taraın açıklamaları sonrası ne yapacağımızı şaşırabiliriz. Farklı düşünceler ani parlamalara neden olabilir veya elektrik, elektronik, teknolojik, uzay  ya da havayla ilgili başlıklarda şaşırtıcı olaylar yaşanabilir. Beklenmedik gelişmelere açık günlerdeyiz. Yeni deneyimlere açık olmak gerekiyor. Hepinize keyifli günler, sağlık ve sevgi ile kalın… Niobe Aslı Temel

    Etiketler: astroloji , Kelebek yazar

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