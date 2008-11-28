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O zaman kendimizin olaÄŸanÃ¼stÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ algÄ±lamÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±z." Kimler bu doÄŸacak olan yÃ¼ksek zekalÄ± insanlar? GeÃ§en hafta Ä°ndigo Ã§ocuklar ve genÃ§ler demiÅŸ ve anlatmÄ±ÅŸtÄ±k. Ama Ä°ndigo Ã§ocuklar 1994'den Ã¶nce doÄŸmuÅŸlardÄ±, peki ya sonra doÄŸanlar? Yani 1994'den sonra doÄŸan ve ÅŸu anda en bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼ 15 yaÅŸÄ±nda olan Ã§ocuklar? CevabÄ± biliyoruz Ã§Ã¼nkÃ¼ onlara Kristal Ã‡ocuklar deniyor...

OnlarÄ± tanÄ±mak...Â Â Â Â Â Â Â

Kristal Ã‡ocuklar'Ä± nasÄ±l tanÄ±yacaÄŸÄ±z? Ä°lk bakacaÄŸÄ±mÄ±z yer onlarÄ±n gÃ¶zleridir, iri, etkili, anlamlÄ± ve bilge gÃ¶zlere sahiptirler. Mutluluk ve sevinÃ§ verirler, baÄŸÄ±ÅŸlayÄ±cÄ±dÄ±rlar. Kristal Ã‡ocuklar bÃ¼yÃ¼kleri olan Ä°ndigo Ã‡ocuklar'la, benzer Ã¶zellikleri paylaÅŸÄ±rlar. Ä°ndigolarÄ±n ruhlarÄ± savaÅŸÃ§Ä±dÄ±r, amaÃ§larÄ± eski dÃ¼ÅŸÃ¼nceleri yani Ã¶nceki eÄŸitim, yÃ¶netim ve yasal sistemleri yok etmektir. BaÅŸlÄ±ca dÃ¼ÅŸmanlarÄ± psikiyatrik tedavilerdir, onlara ilaÃ§ tedavileri uygulandÄ±ÄŸÄ±nda duyarlÄ±lÄ±klarÄ±nÄ±, ruhsal yeteneklerini ve enerjilerini yitirirler. KÄ±sacasÄ± Ä°ndigolar'la gerÃ§ekten DES (Dikkat EksikliÄŸi veya Dikkat EksikliÄŸi Hiperaktiflik Sendromu" tanÄ±sÄ± konulan Ã§ocuklarÄ±n ayÄ±rdedilmesi gerekmektedir. Ama Kristal Ã‡ocuklar farklÄ±dÄ±rlar, Ã§ok mutlu, baÄŸÄ±ÅŸlayÄ±cÄ± ve sakindirler. Ä°ndigolarÄ±n savaÅŸarak aÃ§acaklarÄ± ve temizleyecekleri yoldan geÃ§erek daha gÃ¼venli bir dÃ¼nyaya gitmektedirler. Ä°ndigo ve Kristal tanÄ±mlarÄ±, aura renklerinden ve enerji kalÄ±plarÄ±ndan kaynaklanmaktadÄ±r. Ä°ndigo Ã‡ocuklar'da indigo mavisi vardÄ±r, bu renk iki kaÅŸÄ±n arasÄ±nda yer alan Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ gÃ¶z ÅŸakrasÄ±nÄ±n rengidir. Bu ÅŸakra ile durugÃ¶rÃ¼ gÃ¼Ã§leri vardÄ±r. Ama Kristal Ã‡ocuklar'da kuvartz kristalinin prizma etkisi vardÄ±r, auralarÄ± pastel tonlarda Ã§ok renkli ve harelidir. Kristallere ilgileri bÃ¼yÃ¼ktÃ¼r zaten tanÄ±mlarÄ±nÄ±n nedeni budur.

Kristal Ã‡ocuklar'Ä±n Ã¶zellikleri...

1995'den sonra doÄŸmuÅŸlardÄ±r - Uzun, yoÄŸun ve dikkatli bakan gÃ¶zleri vardÄ±r - KiÅŸilikleri manyetiktir - Ã‡ok sevecendirler - MÃ¼zikten etkilenirler ve ÅŸarkÄ± sÃ¶ylerler - Ã–zgÃ¼n bir iÅŸaret dili kullanÄ±rlar - TelepattÄ±rlar, dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼zÃ¼ hissederler - Åžefkatli, duyarlÄ± ve empatikdirler - KonuÅŸmaya baÅŸlayÄ±nca geÃ§miÅŸ yaÅŸam anÄ±larÄ±nÄ± anlatÄ±rlar - SanatÃ§Ä± ve yaratÄ±cÄ±dÄ±rlar - Sebze ve meyveleri tercih ederler - Denge duygularÄ± mÃ¼kemmeldir - GeÃ§ konuÅŸurlar. Ã‡aÄŸÄ±mÄ±zda Ä°ndigolarÄ±n yani Ã¶nceki kuÅŸaÄŸÄ±n etkisi nedeniyle, sezgilerimizin ve dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerimizin daha Ã§ok Ã§ok farkÄ±nda olacaÄŸÄ±z. Bunun kanÄ±tlarÄ± ortadadÄ±r, gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde Ã¶zellikle paranormal konulara olan ilginin gittikÃ§e artma nedeni budur, tv, kitaplar, sinema gibi... Ä°ÅŸte Ä°ndigolarÄ± izleyen Kristaller'in daha Ã§ok ruhsal yetilere sahip olmalarÄ± bu yÃ¼zdendir. GeÃ§ konuÅŸurlar Ã§Ã¼nkÃ¼ zihinsel iletiÅŸim gÃ¼Ã§leri vardÄ±r.

Ã‡evre etkileri...

Kristal Ã‡ocuklar'a bebekken dikkat etmelisiniz. Ä°nsanlarÄ± hep Ã¶pmek istiyorlar, herkese karÅŸÄ± sevecen ve ÅŸefkatliler. YÃ¼z ifadeleri, sÃ¶zleri ve davranÄ±ÅŸlarÄ± hep olumlu, Ã§evrelerine mutluluk, neÅŸe ve moral veriyorlar. YaÅŸlÄ± insanlara manyetik olarak yÃ¶neliyorlar sanki bilgeliÄŸi ve dinginliÄŸi hissediyorlar. DÃ¼nyamÄ±zÄ±n ÅŸu anda en Ã§ok muhtaÃ§ olduÄŸu ÅŸeyi yapÄ±yorlar yani baÄŸÄ±ÅŸlayÄ±cÄ±lar. Ä°ndigo aÄŸabey ve ablalarÄ± davalarÄ± iÃ§in savaÅŸÄ±rken onlar Gandi gibiler, bir tartÄ±ÅŸma ortamÄ±nda arkalarÄ±nÄ± dÃ¶nÃ¼p gidiyorlar ve affedici bir tavÄ±r sergiliyorlar. Hatta iÃ§lerinde neden tartÄ±ÅŸmaya gerek duyulduÄŸunu soranlar bile Ã§Ä±kÄ±yor. ÃœÃ§ yaÅŸÄ±nda bir Kristal Ã‡ocuk, kendisine vurmak isteyen arkadaÅŸÄ±na sert ve otoriter bir sesle; "HayÄ±r, dur ve bana vurma Ã§Ã¼nkÃ¼ ben senin arkadaÅŸÄ±nÄ±m." diyebiliyor,Â

Onlar otistik mi?

Bu Ã§ocuklara otistik tanÄ±mÄ± konulmasÄ± hatadÄ±r, otistikler genelde insanlardan kopuk kendi dÃ¼nyalarÄ±nda yaÅŸarlar ve ilgi duymadÄ±klarÄ± insanlarla konuÅŸmazlar. Oysa Kristal Ã‡ocuklar tÃ¼m insanlÄ±k tarihindeki en sokulgan, ilgili, konuÅŸkan Ã§ocuklardÄ±rlar. GÃ¶rÃ¼lmedik bir sevimlilik, sevecenlik ve duyarlÄ±lÄ±k gÃ¶sterirler. Onlar otistik deÄŸil, awetistik yani saygÄ± ve sevgi uyandÄ±rÄ±cÄ±dÄ±rlar. Bu nedenle bizler bu Ã§ocuklarÄ± hasta diye utandÄ±rÄ±r ve ilaÃ§larla utandÄ±rÄ±rsak, ilahi bir armaÄŸanÄ± hem reddetmiÅŸ olur, hem de geleceÄŸin Ã¼stÃ¼n uygarlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yÄ±kmÄ±ÅŸ oluruz. Ä°ÅŸte Ä°ndigolar'Ä±n dÃ¼zene karÅŸÄ± aÃ§tÄ±klarÄ± savaÅŸ bu nedenledir, Ã¶nemli bir amaÃ§larÄ± da Kristaller'i korumaktÄ±r. Ve bilin ki. Kristal Ã‡ocuklar anne babalarÄ±nÄ± Ã¶zel olarak seÃ§mektedirler. Kristal Ã‡ocuklar'a hamile olan anneler, Ã§oÄŸu zaman Ã§ok Ã¶zel olaylardan sÃ¶z etmekteler. Bu anneler Ã¶zel rÃ¼yalar gÃ¶rmekteler, hatta bazÄ± annelerin Ã¶nceden varolan hastalÄ±klarÄ± iyileÅŸmektedir.

Odaklanma veya konsantrasyon yeteneÄŸi...

Kristal Ã‡ocuklar bazen ebeveynlerini duymaz gÃ¶rÃ¼nÃ¼rlÃ¼r, bu olay daha Ã§ok doÄŸada bulunduklarÄ± anlarda gÃ¶rÃ¼lÃ¼r. AslÄ±nda otistik tavÄ±r zannedilen bu olay gerÃ§ekte farklÄ±dÄ±r, onlar o anlarda dÃ¼nyadan geÃ§ici olarak koparlar. Ã–rneÄŸin tv seyrederken, aÃ§Ä±k havadayken, hayvanlarla oynarlarken bunu sÄ±k sÄ±k yaparlar ve anne babalarÄ±nÄ± duymazdan gelirler, uzun uzun Ã§iÃ§eklere, yapraklara, hayvanlara bakarlar. AyrÄ±ca teknolojideÂ onlar iÃ§in Ã¶nemlidir, ne olursa olsun teknolojik herÅŸeye kendilerini kaptÄ±rÄ±rlar. Kristal Ã‡ocuklar'Ä±n bu yetenekleri gelecekte lider olduklarÄ±nda yararlÄ± olacak olan odaklanma veya konsantrasyon yeteneÄŸidir.

Pozitif dÃ¼ÅŸÃ¼nmelisiniz...

Bu Ã§ocuklar, bÃ¼yÃ¼rken insanlarÄ± deÄŸerlendirdiklerinde kendi sezgilerine Ã¶ncelik verirler. Bir radar gibidirler. Onlardan dÃ¼ÅŸÃ¼nce ve niyetlerinizi pek gizleyemezsiniz. On yaÅŸlarÄ±nda bir Kristal Ã‡ocuk, bilmez gÃ¶rÃ¼nse bile gerÃ§eÄŸin farkÄ±ndadÄ±r. Ne yazÄ±k ki bazen bu duyarlÄ±lÄ±k aÅŸÄ±rÄ± ve zarar verici olabilir. Bu nedenle, onlarÄ±n yanÄ±nda olabildiÄŸince pozitif dÃ¼ÅŸÃ¼nmek ve gerilimli ortamlar yaratmamak gerekir. Hatta bazÄ± Kristal Ã‡ocuklarÄ± Ã§ok insanla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rmamak bile gerekebilir. AynÄ± ÅŸey yaÅŸadÄ±klarÄ± Ã§evre iÃ§in de gereklidir, onlarÄ±n yanÄ±nda Ã§ok sert, ÅŸiddet dolu filmler izlemek zararlÄ± olabilir.

BaÅŸkalarÄ±nÄ±n duygularÄ±nÄ±, kendi duygularÄ± gibi hissediyorlar...

Bir diÄŸer ilginÃ§ yetenekleri gezegenin ortak enerjisini algÄ±layabilmeleridir. BÃ¼yÃ¼k kitlesel korkularÄ±, dÃ¼nyayÄ± etkileyen olaylarÄ± hissederler, moralleri bozulur, heyecanlanabilir hatta hastalanabilirler. Onbir EylÃ¼l'deki Ä°kiz Kuleler saldÄ±rÄ±sÄ±nda, felaketi yaÅŸanÄ±rken hisseden ve ardÄ±ndan ciddi bir ÅŸekilde hastalanan Ã§ocuklar kayÄ±tlara geÃ§miÅŸtir. UnutmayÄ±n ki Kristal Ã‡ocuklar, bizler ve Ä°ndigolar gibi deÄŸiller, onlar baÅŸkalarÄ±nÄ±n duygularÄ±nÄ±, kendi duygularÄ± gibi hissediyorlar. HiÃ§ bir gÃ¶rÃ¼nÃ¼r neden olmadan huzursuzlanan ve hasta olmaya baÅŸlayan bir Kristal Ã‡ocuÄŸu sakinleÅŸtirmelisiniz, onunla konuÅŸun, sÄ±cak ve koruyucu etkiler verin ve muhakkak yakÄ±nÄ±nda, Ã§evresinde hatta oyuncaklarÄ±nÄ±n iÃ§ersinde bir doÄŸal kristal parÃ§asÄ±nÄ± bulundurun, onunla oynamasÄ±nÄ± saÄŸlayÄ±n. Ama dikkat edin, kÃ¼Ã§Ã¼k taÅŸlarÄ± yutabilirler, taÅŸÄ±n kenarlarÄ± yuvarlatÄ±lmÄ±ÅŸ olmalÄ±, keskin olmamalÄ±dÄ±r. Ve onlara bu taÅŸlarÄ± fÄ±rlatmamalarÄ±nÄ± da Ã¶ÄŸretmelisiniz.

YÃ¼ksek duyarlÄ±lÄ±k...

Bu duyarlÄ±lÄ±k sadece ruhsal deÄŸildir, Kristal Ã‡ocuklar fizik olarak da farklÄ± ve duyarlÄ±dÄ±rlar. Ã–rneÄŸin yÃ¼ksek seslerden, gÃ¼rÃ¼ltÃ¼den, kalabalÄ±k iÃ§inde bulunmaktan, Ã§ok sÄ±cak veya soÄŸuk ortamlardan, daÄŸÄ±nÄ±klÄ±k ve dÃ¼zensizlikten hoÅŸlanmazlar ya da bunlarÄ±n bazÄ±larÄ±ndan hoÅŸlanmazlar. Onlara bÃ¼yÃ¼k alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezlerinde dikkat edin, bir Kristal Ã‡ocuk bÃ¶yle ortamlarda aÅŸÄ±rÄ± heyecanlanÄ±r, bu nedenle korunmalÄ±, belli bir sÃ¼re aÅŸÄ±lmamalÄ±dÄ±r. AyrÄ±ca Kristal Ã‡ocuklar yapay ve kimyasal maddelere Ã§ok duyarlÄ±dÄ±rlar, doÄŸal sabunlar, gereÄŸince bitkisel ilaÃ§lar kullanÄ±lmalÄ±dÄ±r. Ä°lginÃ§ bir olay da, Kristal Ã‡ocuklar'Ä±n kolay yaralanmamalarÄ± ve korkmamalarÄ±dÄ±r. Ä°stisnalar dÄ±ÅŸÄ±nda sanki korunmaktadÄ±rlar Ã§ok ciddi kaza veya saldÄ±rÄ±lardan birkaÃ§ sÄ±yrÄ±kla kurtulan Ã§ok sayÄ±da Kristal Ã‡ocuk kayÄ±tlara geÃ§miÅŸtir. Ama bunlar sizin tedbirsiz davranmanÄ±z demek deÄŸildir.

Ekolojik Ã§ocuklar...

Kristal Ã‡ocuklar bizlere gÃ¶re bedenleriyle daha Ã§ok ilgilidirler, buna dikkat ederler. Bu nedenle temiz hava, temiz su, tropikal bir atmosfer, bol ve taze meyve ve de sebze onlar iÃ§in Ã¶nemli ve Ã§ok yararlÄ±dÄ±r. Anne ve babalarÄ±n buna Ã¶nem ve Ã¶ncelik vermeleri gerekmektedir. Sanki geleceÄŸin temiz dÃ¼nyasÄ±nÄ± yaÅŸamaktadÄ±rlar.

Duygusal ÅŸifacÄ±lar...

Bu Ã§ocuklarÄ± tanÄ±mak iÃ§in onlarÄ±n sevgi anlayÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± ve tavÄ±rlarÄ±na dikkat etmeliyiz. Ã–ylesine sevgi doludurlar ki, varlÄ±klarÄ± bile ÅŸifa vericidir. Ã‡ok kÃ¼Ã§Ã¼k Kristal Ã‡ocuklar bile, elleriyle, gÃ¶zleriyle, davranÄ±ÅŸlarÄ±yla iÃ§gÃ¼dÃ¼sel ÅŸifa daÄŸÄ±tÄ±rlar. Ebeveynlerinin hasta olmalarÄ±ndan hiÃ§ hoÅŸlanmazlar ve onlarÄ±n bir an evvel iyileÅŸmelerini isterler. Kristal Ã‡ocuklar, duygusal ÅŸifacÄ±, teselli edici, ÅŸefkat ve hatta Ã¶ÄŸÃ¼t verici olabilirler. DoÄŸal iyimser olduklarÄ± iÃ§in Ã§evresindekilere karanlÄ±ÄŸÄ±n iÃ§indeki Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ± gÃ¶sterebilir ya da hissettirebilirler. Onlar bize sevgiyi alÄ±p, kabul etmeyi Ã¶ÄŸretiyorlar. Bizim iÅŸimiz, onlarÄ± ruhen beslemek, hissetmeyi Ã¶ÄŸretmek ve gÃ¼veni Ã¶ÄŸretmektir. Ergenlik Ã§aÄŸÄ±na geldiklerinde doÄŸal sevecenliklerinin olduÄŸu gibi kalmasÄ±na Ã¶nem vermeli ve rehberlik etmeliyiz.

ParapÅŸisik yetenekler...

Kristal Ã‡ocuklar'Ä±n sÄ±k sÄ±k mistik konulardan sÃ¶z ettiklerini duyabilirsiniz. TanrÄ±'dan, meleklerden, dualardan sÃ¶z edebilirler. Sanki her birisi kÃ¼Ã§Ã¼k birer filozoftur. BazÄ± Kristal'lerde pÅŸisik yetenekler gÃ¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼r, Ã¶rneÄŸin psikokinezi yapabilirler yani bazÄ± kÃ¼Ã§Ã¼k eÅŸyalarÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nceleriyle hareket ettirebilirler. Anne veya babalarÄ±na onlarÄ±n ilk anne ve babalarÄ± olmadÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Kristal Ã‡ocuklar vardÄ±r. Elektronik araÃ§larÄ± etkileyen Kristal Ã‡ocuklar da kayÄ±tlara geÃ§miÅŸtir. Ama endiÅŸelenmeyin, her Kristal Ã‡ocuk bÃ¶yle deÄŸildir, bÃ¶yle Ã¶zellikleri olmasa da bir Kristal Ã‡ocuk olabilirler. OnlarÄ±n telepatik yeteneklerine Ã§ok dikkat edilmelidir, anne ve babalarÄ±na veya diÄŸer yakÄ±nlarÄ±na bazen o etkileyici gÃ¶zleriyle uzun uzun bakmalarÄ± ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ±dÄ±r, bunu gÃ¶zardÄ± etmemek gerekir. EÄŸer dikkat edilirse birÃ§ok Kristal Ã‡ocuÄŸun annesinin isteklerini kendisine sÃ¶ylenmeksizin yaptÄ±klarÄ± gÃ¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼r. Bu yeteneklerin sergilenmesindeki amaÃ§, insanlÄ±ÄŸÄ±n doÄŸal yeteneklerinin hatÄ±rlanmasÄ± ÅŸeklindedir.

FarklÄ±lÄ±klar...

Kristal Ã‡ocuklar'Ä± eÄŸlendirmek iÃ§in karmaÅŸÄ±k ve pahalÄ± oyuncaklar almanÄ±z gerekmemektedir. OnlarÄ± aÃ§Ä±k havaya Ã§Ä±karmanÄ±z yeterlidir. Daha bÃ¼yÃ¼k yaÅŸlardaki Kristal Ã‡ocuklar'Ä±n odasÄ±nda gereksiz ve karmaÅŸÄ±k bulduÄŸu birÃ§ok oyuncaÄŸÄ± gÃ¶trÃ¼p Ã§Ã¶pe attÄ±ÄŸÄ± hatta satÄ±p evcil hayvanlara vermek iÃ§in yiyecek satÄ±n aldÄ±klarÄ± gÃ¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼r. Onlar kÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸtan itibaren Ã§evreyi koruma iÃ§gÃ¼dÃ¼sÃ¼ne sahiptirler, doÄŸa onlar iÃ§in Ã§ok Ã¶nemlidir. Bu Ã¶zelliklerini sÃ¶zleriyle olmasa bile davranÄ±ÅŸlarÄ±ndan anlayabilirsiniz.Â

GeleceÄŸin sÃ¼per sanatÃ§Ä±larÄ±...

Onlar sadece sevimli, sevecen ve ruhsal deÄŸildirler, yanÄ±sÄ±ra da doÄŸal sanatÃ§Ä±dÄ±rlar. Ä°yi resim yaparlar veya Ã§ok kÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸlarda bile, daha konuÅŸmaya baÅŸlamadan Ã¶nce mÄ±rÄ±ldanÄ±rlar ve sonra da ÅŸarkÄ± sÃ¶ylerler. Hatta eÄŸitim almÄ±ÅŸ kadar iyi resim yapanlarÄ± vardÄ±r. MÃ¼zik yeteneÄŸi yÃ¼ksek zekanÄ±n gÃ¶stergesidir, daha Ã¼Ã§ yaÅŸÄ±ndayken ÅŸarkÄ± sÃ¶zlerini ezberleyen Kristal Ã‡ocuklar vardÄ±r. YÃ¼ksek yaratÄ±cÄ±lÄ±klarÄ± onlarÄ±n saÄŸ beyine egemen olmalarÄ±nÄ± gÃ¶stermektedir, bu nedenle duygularÄ±nÄ±n farkÄ±ndadÄ±rlar, sezgiseldirler, hareket becerileri geliÅŸmiÅŸtir, felsefi, ruhsal ve sanatÃ§Ä±dÄ±rlar. SaÄŸ beyin egemenliÄŸinde bireyler, sÃ¶zcÃ¼klerin aksine gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ ve duygularla dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rler. GÃ¶rsel yÃ¶nelimleri onlara sanatsal yetenek ve fotografik bir bellek verir, zihinlerinde gÃ¶rdÃ¼kleri imgeleri taklit ederler. Bizlerin hatta bazÄ± Ä°ndigolar'Ä±n aksine pahalÄ± ve Ã§ok gÃ¼zel oyuncaklar yerine Kristal Ã‡ocuklar'Ä±n sÄ±radan ÅŸeylerle eÄŸlenmeleri ilginÃ§tir. Bir kaÄŸÄ±t veya kalemle ya da yapraklarla saatlerce oyalanabilirler. Onlar temel ÅŸeyleri takdir eder ve kullanÄ±rlar.

Ve sorunlar...

Elbetteki Kristal Ã‡ocuklar'da sorunlular, bunu anlatan anne, babalar da var. Ã–ncelikle inatÃ§Ä±, kesin kararlÄ± ve dayanÄ±klÄ±lar. HaklarÄ±nÄ± savunmak iÃ§in karÅŸÄ± tarafÄ± zorlayabiliyorlar. Sertlikten hoÅŸlanmÄ±yorlar ama otoriter davranÄ±yorlar. Ã‡atÄ±ÅŸma iÃ§eren durumlarÄ± veya iliÅŸkileri reddediyorlar ve uzaklaÅŸÄ±yorlar. Bunlar Kristal Ã‡ocuklar'Ä±n seÃ§erken titiz olmalarÄ±na ya da zor beÄŸenir olmalarÄ±na neden oluyor. Yani ayÄ±rd ediciler. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Ã¶z saygÄ±larÄ± yÃ¼ksek, bedenlerini ve ruhlarÄ±nÄ± besleyecek arkadaÅŸlarÄ±, yemekleri, filmleri, iÅŸleri ve evleri isteyecek kadar kendilerini Ã¶nemsiyorlar. Ã–rneÄŸin yemek seÃ§imleri gÃ¼Ã§ ve Ã¶zel, annelerini zorlayabiliyorlar. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bedenlerine uyumlular. EÄŸer anne ve babalar onlarÄ±n beslenme tercihlerine gÃ¼venebilirlerse, o zaman mÃ¼cadeleye gerek kalmayacaktÄ±r. KÄ±sacasÄ± onlarÄ±n seÃ§imlerine gÃ¼venebiirsiniz. SÄ±vÄ±lardan yani iÃ§eceklerden Ã§ok hoÅŸlanÄ±yorlar. Ä°Ã§lerinde bir yaÅŸÄ±ndan sonra bile anne sÃ¼tÃ¼ isteyenlere bile raslanÄ±yor.

Uyku sorunlarÄ±...

Kristal Ã‡ocuklar yÃ¼ksek bir enerjiye sahipler, uyurken birÅŸey kaÃ§Ä±rmak istemiyorlar. Ã‡Ã¼nkÃ¼ her ne olursa olsun, uykudayken dÄ±ÅŸarda birÅŸeyler yaÅŸanÄ±yor. O kadar duyarlÄ±lar ki, uyarÄ±cÄ± herhangi bir ÅŸey uykusuzluk yaratabiliyor. BazÄ±larÄ± Ã¶ÄŸlen uykusu uyurken, bazÄ±larÄ± asla istemiyorlar, eÄŸer bunlar gÃ¼ndÃ¼z uyurlarsa gece asla uyumuyorlar. ZorlamalÄ± uykularda kabuslar gÃ¶rÃ¼yorlar ve Ã§ok gergin oluyorlar. KÄ±sacasÄ± onlarÄ±n kendi uyku dÃ¼zenlerini uygulamalarÄ±na izin verilmesi gerekiyor. Ama eÄŸer sorun aÄŸÄ±rlaÅŸÄ±rsa, ikna etmek ve anlatmak gerekiyor.

Titizlik mi yoksa dÃ¼zen mi?

Kristal Ã‡ocuklar'a tuvalet eÄŸitimi vermek pek mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil, yeterince Ã¶rnek yok ama Ã§oÄŸunun bunu kendi kendilerine Ã¶ÄŸrendikleri gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Bu arada gerÃ§ekten doÄŸa Ã§ocuklarÄ± olduklarÄ± iÃ§in Ã§Ä±plaklÄ±ktan hoÅŸlanÄ±yorlar. Ve sanki onlar, dÃ¼zensizliÄŸin enerji uyumsuzluÄŸu olduÄŸunu biliyor gibiler. Buna nevrotik mÃ¼kemmeliyetÃ§ilik diyenler de var. Fakat ruhsal geliÅŸmiÅŸlik tanÄ±mÄ±, herÅŸeyin kendi istediÄŸi gibi olmasÄ±nÄ± isteyen bir Kristal Ã‡ocuk'la beraber olup, bunaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda size daha yararlÄ± olacaktÄ±r. OnlarÄ±n titizliÄŸini anlatan Ã§ok fazla Ã¶rnek var. AslÄ±nda sÃ¼rekliliÄŸi ve tutarlÄ±lÄ±ÄŸÄ± seviyorlar, her an deÄŸiÅŸen dÃ¼nyada dÃ¼zen, istikrar ve Ã¶nceden tahmin edilebilirlik istiyorlar ve bu Ã¶zellikleri bizler iÃ§in gerÃ§ekten umut verici...

ZamanÄ± farklÄ± gÃ¶rÃ¼yorlar...

Kristal Ã‡ocuklar, dÄ±ÅŸ deÄŸil yani bizim zaman anlayÄ±ÅŸÄ±mÄ±zÄ± deÄŸil, kendi iÃ§ zamanlarÄ±nÄ± kullanÄ±yorlar. Ä°ÅŸte bu konuda anne ve babalarÄ±n Ã§ok ama Ã§ok sabÄ±rlÄ± olmalarÄ± gerekiyor. Programlardan nefret ediyorlar ve Ã¶zgÃ¼r olmak istiyorlar. Belki de onlar, hiÃ§ acele etmeden bakan, inceleyen ve sonra fikrini sÃ¶yleyen yaÅŸlÄ± ruhlar gibiler. Bekliyorlar ve Ã¶ÄŸrendikten sonra kendi hÄ±z veya ritmlerine gÃ¶re uyguluyorlar. AslÄ±nda haksÄ±z deÄŸiller Ã§Ã¼nkÃ¼ geÃ§ kalma korkusuyla heyecanlanÄ±p, telaÅŸlanacaklarÄ± yerde, daha saÄŸlÄ±klÄ± olarak sakin davranÄ±yorlar. Bir anlamda, zamanÄ±n gerÃ§ek olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve hatta geniÅŸletilebileceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorlar. Yani bizler gibi esir olmak yerine, zamana sahip olmak istiyorlar.

Kronik baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±klar...

Kristal Ã‡ocuklar, anne ve babalarÄ±na ve de diÄŸer aile bireylerine Ã§ok baÄŸlÄ±lar, ayrÄ± kalmaktan hoÅŸlanmÄ±yorlar. YetiÅŸkinlerin onlarÄ± okÅŸamalarÄ±na, teselli etmelerine baÄŸÄ±mlÄ±lar, bu noktada baÅŸkalarÄ±nÄ±n kendilerini anlamayacaÄŸÄ± endiÅŸesindeler. Ã–te yandan onlardan ayrÄ± kalÄ±nca, bir daha gÃ¶remeyecekleri korkusunu da taÅŸÄ±yorlar. Bunun daha bilimsel bir tanÄ±mÄ±, acÄ±dan kaÃ§mak ÅŸeklinde...

Ã–neriler...

OnlarÄ±n saÄŸ beyinli yani gÃ¶rsel olduklarÄ±nÄ± unutmayÄ±n, sÃ¶zel deÄŸil, gÃ¶rsel yÃ¶ntemlerle eÄŸitin. HiÃ§bir konuda zorlamayÄ±n, aÃ§Ä±klamalarda bulunun. Onlara baÄŸlanÄ±n yani sÄ±k sÄ±k beraber olun ve dokunun. HayvanlarÄ± Ã¶rnek gÃ¶sterin; "Bak kÃ¶pek seni izliyor..." gibi. KuralcÄ± olmayÄ±n, dÃ¼rÃ¼st olun ve onlara kendileri olma Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ verin. Siz kendinize iyi bakÄ±n, temiz, bakÄ±mlÄ± ve etkili olun. OnlarÄ± asla kÃ¼Ã§Ã¼msemeyin, arkadaÅŸ gibi iliÅŸki kurun. Sesinizi melodik biÃ§imde yani tonlayarak kullanÄ±n. MeraklarÄ±nÄ± giderin, Ã¶ÄŸrenin ve Ã¶ÄŸretin. Dikkatinizi verin, onlarÄ± ihmal etmeyin, yalan sÃ¶ylemeyin. SabÄ±rlÄ±, tutarlÄ± ve gerÃ§ekÃ§i olun, onlara sÃ¼reklilik saÄŸlayÄ±n. Siz ne dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rseniz onlar Ã¶yle olacaklardÄ±r, onlarÄ± negatif tanÄ±mlamalarla tanÄ±mlamayÄ±n, onlardan da birÅŸeyler Ã¶ÄŸrenebilirsiniz. OnlarÄ±n imgelerine yani canladÄ±rmalarÄ±na veya hayallerine katÄ±lÄ±n. Onlara enerji yardÄ±mÄ± yapÄ±n. MÃ¼mkÃ¼nse meditasyon ve yoga Ã¶ÄŸretin. OnlarÄ± tartÄ±ÅŸmasÄ±z sevin. Onlara kendi negatif, ayrÄ±mcÄ±, bÃ¶lÃ¼cÃ¼, fanatik, tutucu, geleneksel ve zarar verici dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerinizi aÅŸÄ±lamayÄ±n. Ã‡Ã¼nkÃ¼ geÃ§miÅŸte ve ÅŸu anda hiÃ§bir konuda haklÄ± ve baÅŸarÄ±lÄ± deÄŸilsiniz...

Kristal Ã‡ocuklar diyorlar ki...

Ä°nsanlara yardÄ±m edelim. (6 yaÅŸÄ±nda) - Evrende herkese iyi yaÅŸam, sevgi ve iyi yiyecekler diliyorum. Benle oynayÄ±n ve bana okuyun. (6 yaÅŸÄ±nda)Â - Meleklerimden Ä±ÅŸÄ±klÄ± rÃ¼yalar istiyorum. (3 yaÅŸÄ±nda) - Herkes Ã¶ldÃ¼kten sonra yine geri geleceÄŸini bilmeli. (7 yaÅŸÄ±nda) - Duvarlara Ã¼zerinde "Mutlu ol" yazan tabelalar asalÄ±m. (5 yaÅŸÄ±nda)