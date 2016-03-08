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Astroloji
Niobe Aslı TEMEL
Haber Giriş: 08.03.2016 - 09:12 | Son Güncelleme:

Önemli kararlar almamalı!

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Önemli kararlar almamalı!
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Bugünlerde, iş hayatımızda veya kariyerimizde aradığımız desteği almak için veya üzerinde çalıştığımız işlerde ilerleyebilmek için çok ter dökmemiz gerekebilir.

Çoğunluğun izinden veya etkisinde gitmek değil kendi bildiğimiz ve az denenmiş yollardan ilerlemek isteyebiliriz. İşlerimiz veya kariyerimizle ilgili seçimlerimiz ev ve aile hayatımıza da etki edebilir. Gerçekçi olmak ve ayağımızı sağlam yere basmak durumundayız, duygusal davranmak veya diğerlerinin duygusal baskılarına boyun eğmek ya da o yönlü ilerlemek zararlı olabilir. Malum tutulma haftası, keskin virajlar almak, önemli kararlar ya da girişimler için güzel bir gün olmayabilir. Değişken durumlar ve koşullarla uğraşmak durumunda kalabiliriz ya da yakın gelecekte ortaya çıkabilecek bilgiler bugünlerde atılacak adımlarda değişiklik gerektirebilir. Kafalar dağınık olabilir.

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