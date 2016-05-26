Önemli görüşmeleri akşam saatlerine almalı

Genel hatlarıyla bakıldığında, ilişkilerin zorlandığı bir süreçteyiz konuyla ilgili Pazartesi yazımın etkileri halen yürürlükte. Bugün maddi başlıklı konularda dikkat gerektiren bir gün. Özellikler sabah saatleri zorlayıcı görünüyor. Akşamüstü saatlerine kadar halsizlik, belirsizlik, kararsızlık ya da ne yöne gideceğini bilememe türünde durumlar ön planda olabilir. Akşam saatlerinde ise, ilişkilerde daha akıcı diyaloglar içerisine girilebilir veya keyifli paylaşımlarda bulunulabilir. Hepinize keyifli günler, sağlık ve sevgi ile kalın… Niobe Aslı Temel