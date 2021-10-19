Önceliğimiz kadınların her alanda güçlenmesi

Dünyanın en büyük hızlı servis restoran zinciri McDonald's, 34 bini aşkın restoran ve 1,6 milyonun üzerinde çalışanıyla günde ortalama 100 milyon kişiye hizmet veriyor. Türkiye’de ilk restoranını 1986 yılında açan, 2005 yılından bu yana Anadolu Grubu çatısı altında yüzde 100 Türk sermayesi ile yönetilen McDonald’s Türkiye’nin sürdürülebilir hedefleri arasında kadın istihdamı öncelikli sırada yer alıyor.
Toplumsal cinsiyet eşitliğinin spor aracılığıyla da sağlanması konusunda adım attıklarını belirten Uçanlar, “Hayatın her alanında olduğu gibi sporda da kadın ve erkeğin eşit temsili çok önemli. Biz de McDonald’s Türkiye olarak spor camiasında farkındalığı artırmak amacıyla, kadınları daha görünür kılan çalışmalarımızla kadın desteği hareketini genişletiyoruz. Kısa bir süre önce başarılarıyla ülkemizin gurur kaynağı olan A Milli Kadın Voleybol Takımı’na destek vermeye başladık. Kadın voleybolu ülkemizde takım sporlarının hiçbirinin ulaşamadığı bir başarıya sahip. Dünya sıralamasında şu an dördüncü olan bir kadın voleybol takımımız var. Olimpiyatlardan hemen sonra Avrupa Şampiyonası’nda üçüncü olarak bir madalya daha kazandılar ve hepimize büyük bir gurur yaşattılar. Başarılarıyla ülkemizin her bir köşesindeki kız çocuklarına ilham kaynağı olan Filenin Sultanları'na destek sağladığımız için mutluyuz” dedi. Uçanlar, şöyle devam etti:
“Kadın voleyboluna gösterilen bu ilgiyi maalesef futbolda göremiyoruz. Halbuki fırsat verilirse kadınlar her branşta başarıyı yakalayabilir, kitleleri peşinde koşturabilir. Futbolda kendine alan açmak isteyen, başta aileleri olmak üzere toplumun ön yargılarıyla mücadele eden genç kızlarımız var. Biz de bu nedenle Ağustos 2020’de Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile A Milli Erkek ve Kadın Futbol Takımlarının ‘lezzet sporu’ olarak yaptığımız anlaşma sonrası en çok sesi kadın futbolcular için çıkardık. Kadın millilerin maçlarını uzun bir aradan sonra ilk kez canlı olarak ekrana getirdik. Böylece hem futbolda hem de hayatın her alanında ayrımcılık ve ön yargılara karşı mücadele veren kadınları cesaretlendirmek, onlara ilham olmak istedik. Amacımız; futbolun kadınlara uygun olmadığı algısını değiştirmek, kadınlar da futbol oynar dedirtmek. Ön yargılar yıkıldıkça, sporun birleştirici ve dönüştürücü gücünün, kadınların ve kız çocuklarının güçlenmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz. Toplumun her kesiminin bakış açısını değiştirmek mümkün. Yeter ki kadınların daha fazla görünür olmalarına katkı sunalım. McDonald’s Türkiye olarak başlattığımız kadınlara destek hareketini tüm bu açılardan çok değerli görüyorum. Bu hareketi büyütmek için her fırsatı değerlendiriyoruz. Bu kapsamda cinsiyet eşitliği konusundaki farkındalığın çocuklukta verilen eğitimle temel bulacağına inancımız doğrultusunda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde mcdonalds.com.tr ve McDonald’s mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirdiğimiz satışlardan elde edilen gelirin tamamını, Anne Çocuk Eğitim Vakfı’na (AÇEV) bağışladık. Kız çocuklarının da eşit haklarla büyüdüğünü görmeyi arzu ediyoruz.”
İlandır.
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