Önceliğimiz kadınların her alanda güçlenmesi

Dünyanın en büyük hızlı servis restoran zinciri McDonald's, 34 bini aşkın restoran ve 1,6 milyonun üzerinde çalışanıyla günde ortalama 100 milyon kişiye hizmet veriyor. Türkiye’de ilk restoranını 1986 yılında açan, 2005 yılından bu yana Anadolu Grubu çatısı altında yüzde 100 Türk sermayesi ile yönetilen McDonald’s Türkiye’nin sürdürülebilir hedefleri arasında kadın istihdamı öncelikli sırada yer alıyor.





Kadınların başarıya ulaşmak için her türlü yeteneğe ve bilgiye sahip olduğunu, iş hayatında daha fazla yer almaları gerektiğini benimsemiş bir şirket olduklarını söyleyen McDonald’s Türkiye Genel Müdürü Oğuz Uçanlar, “Kadın çalışan sayımızı artırmak için gayret ediyoruz. Tüm işe alım, terfi/atama süreçlerine kadın adayları eşit bir yaklaşım ile dahil ediyoruz. 2015 yılından bu yana kadın istihdamını artırmaya yönelik çalışıyoruz. 2017 yılında ilave bin kişi istihdam hedefiyle her restoranımızda minimum iki-üç orta yaş ve üzeri kadın çalışanlarımızın istihdamına odaklandık. Bu kişilerin bir kısmını da anneler, ev kadınları oluşturdu. 2018 yılında Hanımeli teşvik programını hayata geçirdik. Orta yaş çalışan grubunu artırmaya yönelik odak çalışma grubu oluşturduk. Kadın çalışan sayısının az olduğu bazı restoranlarımızda kadınlara öncelik tanınması gibi belirgin hedeflendirmeler yaparak ve çeşitli destek programları ile bu gruptaki çalışan sayımızı artırıyoruz. Şu an restoranlarımızda 400’e yakın orta yaş ve üzeri kadın çalışıyor. Erkeklerin ağırlıkta olduğu bir başka alanda da, Kadın Sürücü projemizle kadınlara yer açıyoruz. Bu yıl hayata geçirdiğimiz Kadın Sürücü projemiz kapsamında şu an 16 kadın sürücümüz iş sahibi. Kadınların iş hayatındaki liderliğini de destekliyoruz. Bünyemizde üst yönetimde yüzde 60 kadın yönetici bulunuyor. Toplam çalışan sayımız içinde kadınların oranı yüzde 33. Bu oranı 2023 sonuna kadar yüzde 51’e çıkarmayı hedefliyoruz. McDonald’s’ı kadınların yönettiği bir konuma taşımak için iddialı bir hedef koyduk. Bize ilham veren, gücümüze güç katan kadınlara yönelik politikalarımızla iş dünyasına örnek olacağız” dedi.

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin spor aracılığıyla da sağlanması konusunda adım attıklarını belirten Uçanlar, “Hayatın her alanında olduğu gibi sporda da kadın ve erkeğin eşit temsili çok önemli. Biz de McDonald’s Türkiye olarak spor camiasında farkındalığı artırmak amacıyla, kadınları daha görünür kılan çalışmalarımızla kadın desteği hareketini genişletiyoruz. Kısa bir süre önce başarılarıyla ülkemizin gurur kaynağı olan A Milli Kadın Voleybol Takımı’na destek vermeye başladık. Kadın voleybolu ülkemizde takım sporlarının hiçbirinin ulaşamadığı bir başarıya sahip. Dünya sıralamasında şu an dördüncü olan bir kadın voleybol takımımız var. Olimpiyatlardan hemen sonra Avrupa Şampiyonası’nda üçüncü olarak bir madalya daha kazandılar ve hepimize büyük bir gurur yaşattılar. Başarılarıyla ülkemizin her bir köşesindeki kız çocuklarına ilham kaynağı olan Filenin Sultanları'na destek sağladığımız için mutluyuz” dedi. Uçanlar, şöyle devam etti:



“Kadın voleyboluna gösterilen bu ilgiyi maalesef futbolda göremiyoruz. Halbuki fırsat verilirse kadınlar her branşta başarıyı yakalayabilir, kitleleri peşinde koşturabilir. Futbolda kendine alan açmak isteyen, başta aileleri olmak üzere toplumun ön yargılarıyla mücadele eden genç kızlarımız var. Biz de bu nedenle Ağustos 2020’de Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile A Milli Erkek ve Kadın Futbol Takımlarının ‘lezzet sporu’ olarak yaptığımız anlaşma sonrası en çok sesi kadın futbolcular için çıkardık. Kadın millilerin maçlarını uzun bir aradan sonra ilk kez canlı olarak ekrana getirdik. Böylece hem futbolda hem de hayatın her alanında ayrımcılık ve ön yargılara karşı mücadele veren kadınları cesaretlendirmek, onlara ilham olmak istedik. Amacımız; futbolun kadınlara uygun olmadığı algısını değiştirmek, kadınlar da futbol oynar dedirtmek. Ön yargılar yıkıldıkça, sporun birleştirici ve dönüştürücü gücünün, kadınların ve kız çocuklarının güçlenmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz. Toplumun her kesiminin bakış açısını değiştirmek mümkün. Yeter ki kadınların daha fazla görünür olmalarına katkı sunalım. McDonald’s Türkiye olarak başlattığımız kadınlara destek hareketini tüm bu açılardan çok değerli görüyorum. Bu hareketi büyütmek için her fırsatı değerlendiriyoruz. Bu kapsamda cinsiyet eşitliği konusundaki farkındalığın çocuklukta verilen eğitimle temel bulacağına inancımız doğrultusunda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde mcdonalds.com.tr ve McDonald’s mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirdiğimiz satışlardan elde edilen gelirin tamamını, Anne Çocuk Eğitim Vakfı’na (AÇEV) bağışladık. Kız çocuklarının da eşit haklarla büyüdüğünü görmeyi arzu ediyoruz.”

