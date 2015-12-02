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Astroloji Haberleri
ASTROLOJİ
    Haberler >Astroloji >Onarılması gereken şeyler onarılabilir

    Onarılması gereken şeyler onarılabilir

    Niobe Aslı Temel
    02.12.2015 - 10:22 | Son Güncelleme:

    Tamamlanılması gereken işler tamamlanabilir, ihtimal verilmeyen bazı durumlar da gelişmeler sağlanabilir veya onarılması gereken şeyler varsa onarma ihtimali mevcut.

    Başak burcundaki Ay, detay ve ince işçilik gerektiren işler açısından en iyi şekilde kullanabileceğimiz bir güne işaret ediyor. Tamir, tadilat ve ev işleri için de kullanabileceğimiz bir gündeyiz. Hepinize keyifli günler, sağlık ve sevgi ile kalın… 

    Etiketler: astroloji

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