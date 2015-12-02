Onarılması gereken şeyler onarılabilir

Başak burcundaki Ay, detay ve ince işçilik gerektiren işler açısından en iyi şekilde kullanabileceğimiz bir güne işaret ediyor. Tamir, tadilat ve ev işleri için de kullanabileceğimiz bir gündeyiz. Hepinize keyifli günler, sağlık ve sevgi ile kalın…
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