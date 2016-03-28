Olumsuzluklar bizi yıldıramaz

Kendimize güvenimiz tam ve belli konularda girişimlerde bulunmaktan çekinmiyoruz. Düşüncelerimizi anlatmamız ve duyulmasını sağlamamız mümkün. Ard arda yapılan planlar ve yüksek ikna gücümüz pek çok şeyi başarmamıza yardım edebilir.

İçimizdeki dahi kendini gösterebilir

Bu hafta, Merkür’ün Satürn ve Uranüs’le olumlu, Pluton’la olumsuz görünümü mevcut. Bu durum hafta genelinde, ciddi işlerle uğraşmamız, daha ciddi düşünmemiz veya ciddi düşünmek zorunda kalmamız, kafamızdaki fikirleri uygulanabilir hale getirmemiz, aklımıza koyduğumuz işlerde organize ve planlı hareket etmemiz için olanak sağlar. İnançlar, kültürler ve felsefik fikirlerle ilgili sunumlar yapmak, raporlar, tezler ve anlaşmalar hazırlamak ve sunmak için uygun zamanlardır. Bir taraftan da ani fikirler ve hareketler, ani çıkışlar ya da dahiyane düşünceler gündemde. Zekamızın çok çalıştığı ve parlak taraflarını gösterdiği günlerdeyiz. Farklı fikirlerimiz var ve bunları gösterecek farklı yollar bulabiliriz. Yenilikçi düşünüyoruz.

Ağızdan çıkanı kulağı duymak

Ancak diğer taraftan, ani çıkışlarda bulunmamak için kontrollü olmalı, kelimelerimizi dikkatli kullanmalıyız. Ağızdan kaçan cümleler sorun yaratabilir. Sürpriz açıklamalar, haberler, tehditkar beyanatlarda bulunan veya işlerimize karışan kişiler, eleştiriler, sabit fikirli veya takıntılı kişiler gündeme gelebilir. Aynı zamanda, iletişim, bilişim, elektrik elektronik, bilgisayarlar, ulaştırmayla ilgili konuların ve bu alanda yaşanabilecel aksiliklerin ön plana çıkacağı bir haftadayız. Gitmeyen mailler ve mesajlar, yolda kalan araçlar, yanıltıcı otomobil göstergeleri, açılmayan telefon ve bilgisayarlar, karışan şifreler, uydu yayınları, bozulan elektronik gereçler v.b tedbirli olmayı gerektirebilir.

Tutulmaların etkileri ve agresif etkiler de devam ediyor malum. Dolayısıyla, yazılanlara ek zorlanmalarda veya yeniliklerde Mart genelinde yazdığımız Güneş ve Ay tutulmaları yazılarını tekrar okumakta fayda vardır.

Bazı konuları kişiselleştirerek, her şeyi üzerimize alarak kendimizi zor duruma düşürebiliriz. Gizli kapaklı işlere merak sarabilir, gizli bilgiler veya haberler alma konusunda takıntılı bir ruh hali geliştirebiliriz. Görünenin dışındaki gerçekleri görmemek için çaba harcasak dahi, bu bile stres yaratabilir. Zorlayıcı tartışmalar söz konusu olabilir, ama zorladıkça tartışmanın asıl konusundan uzaklaşılacaktır. Ya da belli konular zorlandıkça sonuç başarısızlık olabilir. Dolayısıyla, endişeleriniz veya şüpheleriniz varsa, sabırlı olmalı ve daha rahat tartışma platformu oluşturabileceğiniz zamanlara bırakmalısınız.