Olumlu ilişkiler ve iş birlikleri

Ancak bu huzursuz enerji güne taşınmıyor. Gün içerisinde sadece iddiacı, ısrarcı, sorgulayıcı veya takıntılı tavırlar içerisine girmemeye çalışmalıyız. Gerçekler ortaya çıkabilir veya çıkması için araştırmacı bir tutum sergileyebilirsiniz. Bunun dışında, ikili ilişkilerimiz açısından duygusal ve romantik bir hafta sonundayız. İlişkilerimizde düşüncelerimizi en iyi şekilde ifade edebilir, olumlu ilişkiler veya iş birlikleri kurabiliriz. Kini bir kenara bırakıp, affetme enerjisini kullanabiliriz. Yaratıcılık gerektiren çalışmalarımızda ve işlerimizde de yaratıcılığımızı kullanabileceğimiz günlerdeyiz. Hepinize keyifli günler, sağlık ve sevgi ile kalın…