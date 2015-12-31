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    Olumlu dilekler ve dualar

    Niobe Aslı Temel
    31.12.2015 - 11:30 | Son Güncelleme:

    Jüpiter, Ay ve Kuzey Ay Düğümü kavuşumu yeni yıla olumlu görüşmeler, iyi dilekler, somut planlar ve programlarla girebileceğimize işaret ediyor. Olumlu beklentilerimizi, isteklerimizi ve dualarımızı yüksek maneviyatla dile getirebileceğimiz bir yeni yıl akşamı bizi ekliyor. Keyifli sohbetler, fikir alışverişleri ve sevgi paylaşımları güzel bir yılbaşı akşamı geçirmemize olanak tanıyacaktır. Zor bir yıl oldu ülkemiz için, bu kadar çok sayıda genç insanımızı kaybettiğimiz bir yıla eksik ve buruk giriyoruz şüphesiz. Bünyeyi en son umut terk etmeli derler ya, 2016’nın hepinize ve ülkemize huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Sağlık ve sevgi ile kalın… Niobe Aslı Temel

    KOÇ
    Bazı şeyleri siz yapar, oluşturur veya planlarsanız arkanızdan gelecekler, ama yapmazsanız gelmeyecekler. Karar vermeniz gereken şey, gelip gelmemelerini isteyip istemediğiniz konusu aslında. Tüm burçları aynı şekilde ilgilendiren ve mutlaka okunması gereken gün geneli: Günlük burcunuzu okurken, yükselen burcunuzun günlük yorumunu öncelikle okumalısınız. Jüpiter, Ay ve Kuzey Ay Düğümü kavuşumu yeni yıla olumlu görüşmeler, iyi dilekler, somut planlar ve programlarla girebileceğimize işaret ediyor. Olumlu beklentilerimizi, isteklerimizi ve dualarımızı yüksek maneviyatla dile getirebileceğimiz bir yeni yıl akşamı bizi ekliyor. Keyifli sohbetler, fikir alışverişleri ve sevgi paylaşımları güzel bir yılbaşı akşamı geçirmemize olanak tanıyacaktır. Zor bir yıl oldu ülkemiz için, bu kadar çok sayıda genç insanımızı kaybettiğimiz bir yıla eksik ve buruk giriyoruz şüphesiz. Bünyeyi en son umut terk etmeli derler ya, 2016’nın hepinize ve ülkemize huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Sağlık ve sevgi ile kalın… Niobe Aslı Temel

    BOĞA
    Yüksek enerjinizi doğru kanallar için kullanmanız gerekiyor. Sizin hareket halinde değil, durağan kalmanızı isteyen kişilere aldırmamalısınız. Tüm burçları aynı şekilde ilgilendiren ve mutlaka okunması gereken gün geneli: Günlük burcunuzu okurken, yükselen burcunuzun günlük yorumunu öncelikle okumalısınız. Jüpiter, Ay ve Kuzey Ay Düğümü kavuşumu yeni yıla olumlu görüşmeler, iyi dilekler, somut planlar ve programlarla girebileceğimize işaret ediyor. Olumlu beklentilerimizi, isteklerimizi ve dualarımızı yüksek maneviyatla dile getirebileceğimiz bir yeni yıl akşamı bizi ekliyor. Keyifli sohbetler, fikir alışverişleri ve sevgi paylaşımları güzel bir yılbaşı akşamı geçirmemize olanak tanıyacaktır. Zor bir yıl oldu ülkemiz için, bu kadar çok sayıda genç insanımızı kaybettiğimiz bir yıla eksik ve buruk giriyoruz şüphesiz. Bünyeyi en son umut terk etmeli derler ya, 2016’nın hepinize ve ülkemize huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Sağlık ve sevgi ile kalın… Niobe Aslı Temel

    İKİZLER
    Bazı yapılar istendiği gibi çalışmıyor veya ilerlemiyor olabilir veya zaten ilerlemiyordu, ama siz farkında değildiniz. Bırakılması gereken şeyi bırakmak için daha iyi bir zaman aramaya gerek yok. Ne gerekiyorsa yapabilirsiniz. Tüm burçları aynı şekilde ilgilendiren ve mutlaka okunması gereken gün geneli: Günlük burcunuzu okurken, yükselen burcunuzun günlük yorumunu öncelikle okumalısınız. Jüpiter, Ay ve Kuzey Ay Düğümü kavuşumu yeni yıla olumlu görüşmeler, iyi dilekler, somut planlar ve programlarla girebileceğimize işaret ediyor. Olumlu beklentilerimizi, isteklerimizi ve dualarımızı yüksek maneviyatla dile getirebileceğimiz bir yeni yıl akşamı bizi ekliyor. Keyifli sohbetler, fikir alışverişleri ve sevgi paylaşımları güzel bir yılbaşı akşamı geçirmemize olanak tanıyacaktır. Zor bir yıl oldu ülkemiz için, bu kadar çok sayıda genç insanımızı kaybettiğimiz bir yıla eksik ve buruk giriyoruz şüphesiz. Bünyeyi en son umut terk etmeli derler ya, 2016’nın hepinize ve ülkemize huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Sağlık ve sevgi ile kalın… Niobe Aslı Temel

    YENGEÇ
    Yılın son veya gelecek yılın ilk günleri bazı alanlarda yola kiminle devam edeceğinizi ve kiminle devam etmeyeceğinizi belirlemenizle ilgili geçiyor. BU işlemler için başkalarından onay beklemenizin lüzumu yok. Önemli olan sizin kararınız. Tüm burçları aynı şekilde ilgilendiren ve mutlaka okunması gereken gün geneli: Günlük burcunuzu okurken, yükselen burcunuzun günlük yorumunu öncelikle okumalısınız. Jüpiter, Ay ve Kuzey Ay Düğümü kavuşumu yeni yıla olumlu görüşmeler, iyi dilekler, somut planlar ve programlarla girebileceğimize işaret ediyor. Olumlu beklentilerimizi, isteklerimizi ve dualarımızı yüksek maneviyatla dile getirebileceğimiz bir yeni yıl akşamı bizi ekliyor. Keyifli sohbetler, fikir alışverişleri ve sevgi paylaşımları güzel bir yılbaşı akşamı geçirmemize olanak tanıyacaktır. Zor bir yıl oldu ülkemiz için, bu kadar çok sayıda genç insanımızı kaybettiğimiz bir yıla eksik ve buruk giriyoruz şüphesiz. Bünyeyi en son umut terk etmeli derler ya, 2016’nın hepinize ve ülkemize huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Sağlık ve sevgi ile kalın… Niobe Aslı Temel

    ASLAN
    Size keyif vermeyen rutin bazı iş, ilişki veya görevleri geride bırakmak isteyebilirsiniz bugünlerde. Siz eğilimde bulunmadığınız sürece şu an tam olarak neden bahsediyorsak sizi takip etmeyecektir. Tüm burçları aynı şekilde ilgilendiren ve mutlaka okunması gereken gün geneli: Günlük burcunuzu okurken, yükselen burcunuzun günlük yorumunu öncelikle okumalısınız. Jüpiter, Ay ve Kuzey Ay Düğümü kavuşumu yeni yıla olumlu görüşmeler, iyi dilekler, somut planlar ve programlarla girebileceğimize işaret ediyor. Olumlu beklentilerimizi, isteklerimizi ve dualarımızı yüksek maneviyatla dile getirebileceğimiz bir yeni yıl akşamı bizi ekliyor. Keyifli sohbetler, fikir alışverişleri ve sevgi paylaşımları güzel bir yılbaşı akşamı geçirmemize olanak tanıyacaktır. Zor bir yıl oldu ülkemiz için, bu kadar çok sayıda genç insanımızı kaybettiğimiz bir yıla eksik ve buruk giriyoruz şüphesiz. Bünyeyi en son umut terk etmeli derler ya, 2016’nın hepinize ve ülkemize huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Sağlık ve sevgi ile kalın… Niobe Aslı Temel

    BAŞAK
    Dahil olduğunuz plan veya projelere kendinizi vermeniz gerekiyor. Karşınızdaki kişilerin yaptıklarına değil, kendinize ve kendi tutkularınıza odaklanmanız durumunda kendinizi yarış ortamında bulabilirsiniz. Tüm burçları aynı şekilde ilgilendiren ve mutlaka okunması gereken gün geneli: Günlük burcunuzu okurken, yükselen burcunuzun günlük yorumunu öncelikle okumalısınız. Jüpiter, Ay ve Kuzey Ay Düğümü kavuşumu yeni yıla olumlu görüşmeler, iyi dilekler, somut planlar ve programlarla girebileceğimize işaret ediyor. Olumlu beklentilerimizi, isteklerimizi ve dualarımızı yüksek maneviyatla dile getirebileceğimiz bir yeni yıl akşamı bizi ekliyor. Keyifli sohbetler, fikir alışverişleri ve sevgi paylaşımları güzel bir yılbaşı akşamı geçirmemize olanak tanıyacaktır. Zor bir yıl oldu ülkemiz için, bu kadar çok sayıda genç insanımızı kaybettiğimiz bir yıla eksik ve buruk giriyoruz şüphesiz. Bünyeyi en son umut terk etmeli derler ya, 2016’nın hepinize ve ülkemize huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Sağlık ve sevgi ile kalın… Niobe Aslı Temel

    TERAZİ
    Belli iş veya girişimler evet ya da hayır demeden önce kendi kendinize daha fazla düşünmeniz gerekiyor. Zira, yanlış bir karar durumunda zaman ve enerjiniz olmadık işlerle uğraşarak geçebilir. Tüm burçları aynı şekilde ilgilendiren ve mutlaka okunması gereken gün geneli: Günlük burcunuzu okurken, yükselen burcunuzun günlük yorumunu öncelikle okumalısınız. Jüpiter, Ay ve Kuzey Ay Düğümü kavuşumu yeni yıla olumlu görüşmeler, iyi dilekler, somut planlar ve programlarla girebileceğimize işaret ediyor. Olumlu beklentilerimizi, isteklerimizi ve dualarımızı yüksek maneviyatla dile getirebileceğimiz bir yeni yıl akşamı bizi ekliyor. Keyifli sohbetler, fikir alışverişleri ve sevgi paylaşımları güzel bir yılbaşı akşamı geçirmemize olanak tanıyacaktır. Zor bir yıl oldu ülkemiz için, bu kadar çok sayıda genç insanımızı kaybettiğimiz bir yıla eksik ve buruk giriyoruz şüphesiz. Bünyeyi en son umut terk etmeli derler ya, 2016’nın hepinize ve ülkemize huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Sağlık ve sevgi ile kalın… Niobe Aslı Temel

    AKREP
    Belli iş, hedef veya amaçlarınız konusunda yalnız kaldığınızı düşünüyorsanız, bunu yapmayın. Bazı kişiler sizin karşınızda olsalar da pek çok kişi yanınızda. Tüm burçları aynı şekilde ilgilendiren ve mutlaka okunması gereken gün geneli: Günlük burcunuzu okurken, yükselen burcunuzun günlük yorumunu öncelikle okumalısınız. Jüpiter, Ay ve Kuzey Ay Düğümü kavuşumu yeni yıla olumlu görüşmeler, iyi dilekler, somut planlar ve programlarla girebileceğimize işaret ediyor. Olumlu beklentilerimizi, isteklerimizi ve dualarımızı yüksek maneviyatla dile getirebileceğimiz bir yeni yıl akşamı bizi ekliyor. Keyifli sohbetler, fikir alışverişleri ve sevgi paylaşımları güzel bir yılbaşı akşamı geçirmemize olanak tanıyacaktır. Zor bir yıl oldu ülkemiz için, bu kadar çok sayıda genç insanımızı kaybettiğimiz bir yıla eksik ve buruk giriyoruz şüphesiz. Bünyeyi en son umut terk etmeli derler ya, 2016’nın hepinize ve ülkemize huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Sağlık ve sevgi ile kalın… Niobe Aslı Temel

    YAY
    Yeni yıla girerken belli aktivitelerinizi daha fazla zevk alacağınız şekilde organize edebilirsiniz. İlginç ve keyifli planlar yapmak için uygun günlerdesiniz. Tüm burçları aynı şekilde ilgilendiren ve mutlaka okunması gereken gün geneli: Günlük burcunuzu okurken, yükselen burcunuzun günlük yorumunu öncelikle okumalısınız. Jüpiter, Ay ve Kuzey Ay Düğümü kavuşumu yeni yıla olumlu görüşmeler, iyi dilekler, somut planlar ve programlarla girebileceğimize işaret ediyor. Olumlu beklentilerimizi, isteklerimizi ve dualarımızı yüksek maneviyatla dile getirebileceğimiz bir yeni yıl akşamı bizi ekliyor. Keyifli sohbetler, fikir alışverişleri ve sevgi paylaşımları güzel bir yılbaşı akşamı geçirmemize olanak tanıyacaktır. Zor bir yıl oldu ülkemiz için, bu kadar çok sayıda genç insanımızı kaybettiğimiz bir yıla eksik ve buruk giriyoruz şüphesiz. Bünyeyi en son umut terk etmeli derler ya, 2016’nın hepinize ve ülkemize huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Sağlık ve sevgi ile kalın… Niobe Aslı Temel

    OĞLAK
    Bazı olumsuzluklar önünüzü kapatıyor ve düzgün şekilde düşünmenizi engelliyor. Dolayısıyla, kafanızı bu olumsuz düşüncelerden arındırmalı ve belli anlaşmaların, planların veya işlerin olumlu taraflarına odaklanmalısınız. Tüm burçları aynı şekilde ilgilendiren ve mutlaka okunması gereken gün geneli: Günlük burcunuzu okurken, yükselen burcunuzun günlük yorumunu öncelikle okumalısınız. Jüpiter, Ay ve Kuzey Ay Düğümü kavuşumu yeni yıla olumlu görüşmeler, iyi dilekler, somut planlar ve programlarla girebileceğimize işaret ediyor. Olumlu beklentilerimizi, isteklerimizi ve dualarımızı yüksek maneviyatla dile getirebileceğimiz bir yeni yıl akşamı bizi ekliyor. Keyifli sohbetler, fikir alışverişleri ve sevgi paylaşımları güzel bir yılbaşı akşamı geçirmemize olanak tanıyacaktır. Zor bir yıl oldu ülkemiz için, bu kadar çok sayıda genç insanımızı kaybettiğimiz bir yıla eksik ve buruk giriyoruz şüphesiz. Bünyeyi en son umut terk etmeli derler ya, 2016’nın hepinize ve ülkemize huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Sağlık ve sevgi ile kalın… Niobe Aslı Temel

    KOVA
    Geçmişte yaşananları hatırlayarak bugünlerde de aynı sonuçlar elde edeceğinizi düşünebilirsiniz, ama her olayda da geçmişi referans alamazsınız. Daha elle tutulur hesaplar yapmanız durumunda başlangıç çizgisini geçip yola çıkmanız daha kolay olacaktır. Tüm burçları aynı şekilde ilgilendiren ve mutlaka okunması gereken gün geneli: Günlük burcunuzu okurken, yükselen burcunuzun günlük yorumunu öncelikle okumalısınız. Jüpiter, Ay ve Kuzey Ay Düğümü kavuşumu yeni yıla olumlu görüşmeler, iyi dilekler, somut planlar ve programlarla girebileceğimize işaret ediyor. Olumlu beklentilerimizi, isteklerimizi ve dualarımızı yüksek maneviyatla dile getirebileceğimiz bir yeni yıl akşamı bizi ekliyor. Keyifli sohbetler, fikir alışverişleri ve sevgi paylaşımları güzel bir yılbaşı akşamı geçirmemize olanak tanıyacaktır. Zor bir yıl oldu ülkemiz için, bu kadar çok sayıda genç insanımızı kaybettiğimiz bir yıla eksik ve buruk giriyoruz şüphesiz. Bünyeyi en son umut terk etmeli derler ya, 2016’nın hepinize ve ülkemize huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Sağlık ve sevgi ile kalın… Niobe Aslı Temel

    BALIK
    Hareket planınızı belirledikten sonra, her ne kadar size çok ters olsa bile, devamında olacakları kendi seyrine bırakacağınıza dair kendi kendinize söz verebilirsiniz. Tüm burçları aynı şekilde ilgilendiren ve mutlaka okunması gereken gün geneli: Günlük burcunuzu okurken, yükselen burcunuzun günlük yorumunu öncelikle okumalısınız. Jüpiter, Ay ve Kuzey Ay Düğümü kavuşumu yeni yıla olumlu görüşmeler, iyi dilekler, somut planlar ve programlarla girebileceğimize işaret ediyor. Olumlu beklentilerimizi, isteklerimizi ve dualarımızı yüksek maneviyatla dile getirebileceğimiz bir yeni yıl akşamı bizi ekliyor. Keyifli sohbetler, fikir alışverişleri ve sevgi paylaşımları güzel bir yılbaşı akşamı geçirmemize olanak tanıyacaktır. Zor bir yıl oldu ülkemiz için, bu kadar çok sayıda genç insanımızı kaybettiğimiz bir yıla eksik ve buruk giriyoruz şüphesiz. Bünyeyi en son umut terk etmeli derler ya, 2016’nın hepinize ve ülkemize huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Sağlık ve sevgi ile kalın… Niobe Aslı Temel

    Etiketler: günlük burç yorumları , burç yorumları 31.12.2015

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