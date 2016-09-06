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Astroloji
Haber Giriş: 06.09.2016 - 09:32 | Son Güncelleme:

Olaylar üzerinde etkili olabiliriz

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Olaylar üzerinde etkili olabiliriz
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Sezgilerimiz kuvvetli. Hayatlarımızda olumlu ve önemli değişiklikler yapabileceğimiz kendimizi kuvvetli ve olaylar üzerinde etkili hissedebileceğimiz birkaç günün içindeyiz.

 İş hayatımızda ya da özel yaşamımızda sorunları çözmek daha kolay olabilir veya bu alanlarda olumlu gelişmeler yaşayabiliriz. Önümüzdeki veya çevremizdeki engelleri ortadan kaldırabilir veya pürüzleri giderebiliriz. Mental ve ruhsal anlamda odaklanmakta zorlanmamamız önemsediğimiz konularda istediklerimizi yapabilmemizi kolaylaştırabilir.

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