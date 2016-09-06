Olaylar üzerinde etkili olabiliriz

İş hayatımızda ya da özel yaşamımızda sorunları çözmek daha kolay olabilir veya bu alanlarda olumlu gelişmeler yaşayabiliriz. Önümüzdeki veya çevremizdeki engelleri ortadan kaldırabilir veya pürüzleri giderebiliriz. Mental ve ruhsal anlamda odaklanmakta zorlanmamamız önemsediğimiz konularda istediklerimizi yapabilmemizi kolaylaştırabilir.