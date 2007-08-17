Okumadan plan yapmayın

18 AĞUSTOS CUMARTESİ



KOÇ

Bugün iyi niyetinizi suistimal etmeye çalışan birisi üzülmenize sebep olabilir. Sizin için en iyi tutum bu kişiyi derhal çevrenizden uzaklaştırmaktır. Siz evli bir koçsanız almayı düşündüğünüz önemli kararları eşinizle birlikte almalı ve onun görüşlerini de değerlendirmelisiniz. Eşinizin ya da birlikte olduğunuz kimsenin sorunlarıyla ilgilenmeniz ve ona yalnız olmadığını hissettirmeniz de son derece yerinde bir davranış olabilir. Eğer bazı yasal sorunlarınız ya da mahkeme veya benzeri durumlarınız varsa, bunlar tekrar gündeme gelerek, sizi sıkıntıya sokabilir.

BOĞA

Size yakın biriye görüş alışverişinde bulunabilir ve yeni fikirler geliştirebilirsiniz. Bugün aşk hayatınızda bazı gelişmeler olabilir. Bu konularda oldukça şanslısınız. Eğer yalnız bir boğaysanız beğendiğiniz biriyle karşılaşabilir ve şimdiye kadar yaşadıklarınızdan daha farklı bir ilişki geliştirebilirsiniz. Eğer evli bir boğaysanız ailenizle ilşkilerinizi yeniden gözden geçirin. Son günlerde onları çok fazla ihmal ettiniz. Para konusunda dostlarınızın desteğiyle sıkıntılarınızı kolayca atlatacaksınız. Elinize geçen parayı har vurup harman savurmayın, sonra çok sıkıntı çekersiniz.

İKİZLER

Eğer çalışan bir ikizlerseniz iş arkadaşlarınızla iyi anlaşmalı ve uyumlu işbirliğinde bulunmalısınız. İlgilendiğiniz her konunun ayrıntılarına inmelisiniz. Bu sayede yaptığınız şeylerde hem rahat eder, hem de başarılı olursunuz. Bu noktalara dikkat etmediğiniz takdirdeyse sounlarla karşılaşmanız olasıdır. Bugün sizden biraz yaşlı olan ya da önemli bir konumda bulunan bir dostunuzdan yararlanmanız ya da ondan bir yardım görmeniz olasıdır. Bu kimse size hem akıl verebilir, hem destek olabilir. Bu sayede de bazı şeylerde sonuca kısa yoldan ulaşmanız mümkün olabilir.

YENGEÇ

Bugün biraz vurdum duymaz olmaya gayret ederseniz dengenizi daha iyi koruyabilirsiniz. Heyecan veya öfke gibi duygularınıza teslim olmanız sizi yanılgılara ve sonradan düzeltilmesi mümkün olmayan hatalara sürükleyebilir. Bu nedenle kararları karşınızdakilere bırakmanız ve ona göre tepki göstermeye çalışmanız da olumlu olabilir. Bugün ayrıca yaratıcılık ve hayal gücü isteyen bir işte başarılı olmanız mümkündür. Önemli konularınızı güvendiğiniz birisine açmanız ve ondan fikir almanız verimli olabilir.

ASLAN

Aileniz içinde bazı sorunlar ve fikir ayrılıkları olabilir. Bu sorunlara birlikte çözüm aramak daha uygun olabilir. Karşılaşabileceğiniz sorunların parayla ilgili olanları en kolay halledilecek olanlarıdır. Ailenizden birisinin özel sorunlarıyla ilgili şeylerle karşılaşırsanız duygusuz davranmaktan kaçınmalısınız. Anlayış göstermeniz gereklidir. Bu sayede ailenin bütünlüğünü koruyabileceksiniz. Evinizle ilgili onarım, yenileme, süsleme gibi şeyler için harcama yapmanız da gerekebilir. Harcamanın dışında bu gibi işlerle ilgilenmeniz, zaman ayırmanız da gerekebilir.

BAŞAK

Yakın bir dostunuz, iş arkadaşınız ya da komşunuz nişanlanabilir, evlenebilir veya benzeri bir olayı olabilir. Bu durum da masrafa girmenize sebep olabilir. Bu durumlarla karşılaşsanız da karşılaşmasanızda her durumda paranızı hesaplı kullanmak zorundasınız. Çünkü ailenizden birisi, eşiniz ya da sevgiliniz kendi yaptığı bazı harcamalar yüzünden maddi sıkıntıya girebilir. Bu gibi durumlarda sizden yardım istemesi kaçınılmazdır. Dolayısıyla tedarikli olmanızdan zarar gelmez. Duygusal açıdan istikrarlı bir dönem. Şu sıralar tanışacağınız yeni insanlarla kalıcı dostluklar kurmanız mümkün. Sağlığınızı ihmal etmemelisiniz.

TERAZİ

Olumlu düşünmeniz ve duygularınızı doğru yönlendirmeniz gereken bir gündesiniz. Kısa mesafede bulunan bir yerden sevindirici haberler alabilir ve bu haberler üzerine harekete geçmek gereği duyabilirsiniz. Yeni karşılaşacağınız bazı olaylar hayatınızı olumlu şekilde etkileyebilirler. Sevdiğiniz bir kimsenin, bir düşüncesinden ya da tutumundan huzursuz olarak onu değiştirmek için birşeyler yapmak ya da söylemek gereği duyabilirsiniz. Ancak şimdilik buna teşebbüs etmezseniz daha iyi olur. Onun düşüncelerini etkilemeniz mümkün değil, olduğu gibi kabul etmelisiniz.

AKREP

Bugün arkadaşlarınızla, ortağınızla veya eşinizle olan fikir ayrılıklarında kendi fikirlerinizin tutarlı olduğundan emin olabilirsiniz. Bununla beraber onları yumuşaklıkla idare edip, kendi fikirlerinizi kabul ettirmeye çalışmalı, asla kabaca kesip atmamalısınız. Israrcı olmanıza da gerek yok çünkü kısa sürede nasıl olsa sizin haklı olduğunuzu anlayacaklardır.Bugün bir hediye veya hiç ummadığınız birşey alabilir ya da önemli bir kazanç sağlayabilirsiniz. Biraz uzakça bir yerde bulunan ve değer verdiğiniz biri sizi görmeye gelebilir. Onunla görüşmek sizi de sevindirecektir.



YAY

Bugün yaşça sizden büyük ve güvenilir birisi de maddi durumunuzun güçlenmesine katkıda bulanacak şeyler yapabilir. Bütün bu güzel şeylere karşılık günlük işlerinizde bazı sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Sizi çekemeyen ya da bazı tutumlarınızı yanlış anlayarak size kızan birisi ortalığı karıştırabilir. Sakin davranmalı ve duygularınıza kapılmadan konuşmalısınız. Eğer siz de sinirlenir ve asabi tutumlara girerseniz sizden yana olan, sizi haklı gören kimseleri de kendinizden uzaklaştırırsınız. Bugün ayrıca birisi sizden para ya da maddi değeri olan birşey isteyebilir.

OĞLAK

Bugün duygusal hayatınızın ön planda olacağı bir gündesiniz. Eğer siz bir kadın oğlaksanız birlikte olduğunuz erkeğin bazı önemli sorunları olabilir ve bu yüzden sizin yanınızdayken suskun olabilir. Onun size karşı tavır aldığını düşünebilirsiniz. Aslında o sadece kendi sorunları yüzünden bu durumdadır ve sizden yakınlık beklemektedir. Bu durumlarda fazla üzerine gidip, onu sıkmadan sorunlarını anlamaya çalışmalı ve duygusal yakınlığınızla onu teselli etmelisiniz. Hangi cinsiyetten olursanız olun eğer evli bir insansanız eşinizle birlikte bazı önemli şeyer yapmanız olasıdır. Bugün ayrıca yeni ve faydalı başlangıçlar yapabilirsiniz.

KOVA

Emeğinizin karşılığını görmeye uygun bir gündesiniz. Eğer çalışıyorsanız maddi olarak bağımlı olduğunuz kimselerle olan ilişkileriniz son derece uyumludur ve bu şekilde bazı paralar ya da hediyeler alabilirsiniz. Her durumda, işveren, yönetici, öğretmen ya da anne, baba gibi, sizin üzerinizde otorite sahibi olan kimselerin takdirini kazanmanız olasıdır. Bugünün gelişmeleri kendinize olan güveninizin artmasına da sebep olacaklardır. Sizi düşündüren bazı sorunlardan kurtulmanız da mümkündür. Aşk ve sosyal ilişkileriniz için de şanslı bir gününüzdesiniz.

BALIK

Bugün astrolojik etkiler nedeniyle hem rahat, hem de karışık ve rahatsız edici ortamlarda bulunmanız mümkündür. Yine aynı Astrolojik etkiler nedeniyle üzerinizde otorite sahibi olan kimselerle, yönetici konumundaki insanlarla ve önemli kimselerle çok iyi anlaşıp, onlardan istediğinizi alabilirsiniz. Yalnız bir balıksanız bugün katılacağınız bir davette görünümünüzle tüm dikkatleri üzerinize çekeceksiniz. Ancak zor beğenen bir kişi olmanız nedeniyle çevrenizdekilerde yine birçok kusur bulacaksınız. Karar vermeden önce bir kez daha düşünün. Belki de hiç de tahmin ettiğiniz gibi değillerdir.

19 AĞUSTOS PAZAR



KOÇ

Bugün duygusal konularda ise bazı belirsizlikler yaşayabilirsiniz. Hiç de tipiniz olmayan değişik insanlar sizi etkileyebilir ve kolayca onlara tutulabilirsiniz. Bugün yeni bir beraberliğe girmemenizde fayda var. Çünkü, böyle bir beraberliğe girmeniz halinde ileride çok yıpranabilirsiniz. Eğer evli bir koçsanız eşinizle bazı sorunlar yaşayabilirsiniz. Çıkabilecek sorunları çözebilmek için çok çaba sarfetmeniz gerekebilir. Bu nedenle eşinize söylediklerinize ve hareketlerinize çok dikkat edin.

BOĞA

Bugün olumlu etkiler altındasınız. Ayrıca bir kadından gelen bir iyilikle de karşılaşabilirsiniz. Siz bir kadın boğaysanız bugün özel bir hediye almanız da olasıdır. Uzak yerlerden olumlu haberler alabilirsiniz. İnsanlarla olan ilişkileriniz neşeli ve sevecendir. Eğer bugünü bir yere kapanarak ya da evde oturarak geçirmezseniz bir hayli heyecanlı ve eğlenceli bir gün yaşayacağınızı söylemek mümkündür. Herhangi bir sorununuzu halletmeniz son derece kolaydır ve ikna edici, akıcı konuşmalar yapabilirsiniz. Akşam saatlerinde bir sosyal aktivitede bulunmanız da olasıdır.

İKİZLER

Bugün bazı istenmeyen misafirleriniz olabilir. Ayrıca istenmeyen değil de istediğiniz misafirler bile olsa yapacağınız harcamalarda aşırıya kaçarak bütçenizi zora sokabilirsiniz. Bunların dışında beklediğiniz ve bir türlü gelmeyen bir haber sizi sinirlendirebilir. Biraz daha sabretmeniz gerekiyor. Size yakın olan dostlarınızla konuşarak gerilimlerinizden kurtulabilirsiniz fakat içinde olduğunuz gerilimle sevdiğiniz kimselere karşı kırıcı olabilirsiniz. Bu arada mesleki alanda yapacağınız ya da yapmayı düşündüğünüz danışmanız, zarar görmenizi önleyecektir.

YENGEÇ

Bugün yaptığınız bazı şeyler çevrenin takdirini kazanabilir. Görünüş ve giyiminizle de hayranlık uyandırabilirsiniz. Karşı cins ilişkilerinize gelince... Aynı şeyler geçerli olmakla beraber bazı ufak farklıklar da var. Siz evli bir yengeçseniz ve özellikle kadınsanız eşinizin bazı tekliflerini ya da fikirlerini iyi değerlendirmeli ve o doğrultuda hareket etmelisiniz. Süregelen bir ilişkiniz varsa ve hangi cinsiyetten olursanız olun birlikte olduğunuz kimseyle beraber bazı yeni şeyler yapabilirsiniz. Yalnız bir yengeçseniz bugün çevrenizde sizi beğenen birçok kimse olacaktır. Artık tercih size kalmış, gönlünüze uygun biriyle çıkmak için adım atabilirsiniz.

ASLAN

Bugün öfkeli ve ani patlamalara açıksınız. Eğer yalnız bir aslansanız duygularınızda ani bir artış olabilir ve çevrenizde bulunan bazı kimselere çekim duyabilirsiniz. Eğer siz bir kadın aslansanız duyacağınız çekimleri duygusal bir yakınlaşma zannederek yanılabilirsiniz. Cinsiyetiniz ne olursa olsun hatalı ilişkiler geliştirmeye uygun bir gündesiniz. Maddi konularda ise durum biraz farklı. Elinizdeki imkanları en iyi şekilde değerlendirebileceğiniz bir gündesiniz. Bugün yapacağınız bir yatırımdan bazı kazançlar sağlayabilirsiniz. Ayrıca şans oyunlarını da abartmamak kaydıyla deneyebilirsiniz.

BAŞAK

Bugün maddi konularda gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bazı kazançlar sağlayabilir veya üstlerinizden beklenmedik prim ya da övgüler alabilirsiniz. Karşı cins ilişkilerinde de şanslı bir gününüzdesiniz. Çevrenizde sizin beğeninizi kazanmak için çırpınan, bir sürü kimse olabilir. İstediğiniz ya da birlikte olduğunuz bir kimse varsa o kimseden son derece sıcak bir ilgi görebilirsiniz. Eğer evli bir başaksanız evinizde sevinçli bir olay yaşanabilir. Akşama doğru alacağınız bir davete çok sevinecek ve sevdiğiniz kişiyle o davete katılacaksınız. Bu davette uzun süredir görmediğiniz eski bir dostunuzla da karşılaşabilirsiniz.

TERAZİ

Bugün gezegenler sizi ileri geri konuşmaya, bazı kimselerin arkasından dedikodu yapmaya itiyor. Konuştuğunuz kimseler aslında dostunuz sayılmazlar ve söylediğiniz şeyleri anında ilgili kişiye ulaştıracaklarından şüpheniz olmamalıdır.Tam tersine bazı kötü niyetli kimselerin size başkalarının dedikodularını getirmeleri ve sizi de o kimse hakkında kötü şeyler konuşmaya yönlendirmeleri de olasıdır. Bu gibi tahriklere uyarsanız sonunda zararlı çıkan siz olursunuz. Bugün bir konu hakkında fazla titizlenme ve kritik yapma ihtiyacı hissedebilirsiniz. Dikkat gerektiren konularda tedbirli davranın.

AKREP

Sorumluluk duygunuzun yeniden artmasıyla aile yaşantınız da yeniden düzene girecek. Eşinizle katılacağınız bir davette ise hoş vakit geçirme olanağı bulacaksınız. Eğer aile fertlerinden biriyle aranız açıksa bugün ilişkilerinizi yeniden düzenlemek için uygun bir gün. Bu fırsatı kaçırırsanız, ilişkileri yolakoyabilmek için çok fazla beklemek zorunda kalabilirsiniz. Harcamalarınızda da artış görüluyor. Bu dönemde bireysel ilişkileriniz önem kazanacak. Aynı görüşe sahip insanlarla beraber olma isteğiniz ve birlikte oluşturulan konularda çaba harcama arzunuz yoğunluk kazanacak.

YAY

Bugün çevrenizdeki bazı kişilerin küçük hesaplar peşinde koşmaları sizi çok üzebilir. Bu gibi durumlara fazla önem vermeniz gerekmez. O kimselerin değerini anlamış olursunuz. Böylece bundan sonra o kişileri çevrenizden uzaklaştırırsınız olur biter. Herhangi bir sert tepki göstermeniz sizi üzmekten başka işe yaramaz çünkü bu insanlar tepkilerinizi anlayabilecek yapıda değiller. Diğer alanlarda ise durum biraz farklı. Çalışıyorsanız bugün sizin için olumlu anlaşmalar yapmak için en uygun zaman. Para konusunda akılcı olmalısınız. Çünkü beklenmedik harcamalar çıkabilir.

OĞLAK

Bugün alış verişlerinizde son derece dikkatli olmalı ve herşeyi defalarca kontrol etmelisiniz. Bozuk, çürük ya da uzun ömürlü olmayan şeyler almaya, aldatılmaya ya da kendi dikkatsizliğinizden para kaybetmeye açıksınız. Evinizde ya da işinizde kullandığınız elektronik aletlerle sorunlarınız olabilir. Özellikle bilgisayarlarla çalışıyorsanız birçok aksilikle karşılaşabilirsiniz. Karşınıza çıkacak bir fırsatı değerlendiremeye bilirsiniz. Ancak genel olarak enerjiksiniz ve enerjinizi doğru kullanabileceksiniz. Günü biraz daha sakin geçirmekte fayda var.

KOVA

Bugün gezegenlerin bazı olumsuz etkileri altında olacaksınız. Tatsızlıkların kaynağında, içinde bulunduğunuz ruh hali önemli bir etken olabilir. Küçük hatalara büyük tepki göstermeniz de aranızdaki sorunları büyütecektir. Sosyal ilişkileriniz açısından fazla hareketli bir gün geçiremeyebilirsiniz. Bazı etkinlikler konusunda ailenizden alabileceğiniz kısıtlamalar sizi sıkabilir. İyi tanımadığınız kişılerden gelebilecek olumsuz yaklaşımlar, canınızın sıkılmasına sebep olabilir. Eğer siz evli bir yaysanız bugün onun programına uyarsanız daha kazançlı çıkabilirsiniz.