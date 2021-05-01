Er-Reşid Ne Demek? Er Reşid Esması Türkçe Anlamı Ve Ya Reşid Zikrinin Fazileti İle Faydaları

Esmaül hüsnada yer alan Er Reşit esması Allahu Teala’nın dilediğine irşad ederek kullarından istediğini ve isteyenleri huzura ve mutluluğa kavuşturandır.

Er Reşit Ne Demektir? Er Reşit Esmasının Anlamı Nedir?

Er Reşit esması Allahu Teala’nın doğru ile yanlışı birbirinden ayıran özellikte olduğu anlamına gelmektedir. Er Reşit esması ile Allah’ın dilediğini iyiliğine ulaştıran olduğunu ifade etmektedir.

Er Reşit Esmasının Türkçe Anlamı Nedir?

Er Reşit esması Allahu Tealanın kullarını mutluluğa ve huzura ulaştıran onların iyilikle kötülüğü ayırt etmelerini sağlayan olduğu anlamına gelmektedir. Er Reşit esması kullarının iyiliği için onları hem dünyada hem de ahirette iyiliğe ulaştıran yaratan anlamına gelmektedir.

Er Reşit Esmasını Zikretmenin Faziletleri ve Faydaları Nelerdir?

Er Reşit esmasının ebced değeri 514 olarak bilinmektedir. Er Reşit esması Allahu Tealanın dünya ve ahiret mutluluğuna ulaşmasına vesile olmaktadır. Er Reşit esmasını zikretmenin faziletleri arasında huzurlu olmaya vesile olmaktadır. Er Reşit esması yatsı namazından sonra 100 kere okunduğunda o günkü amellerin Allah katında kabulüne vesile olmaktadır. Er Reşit esmasını zikretmek Allahu Tealanın belirttiği istikamette doğru yolda yaşamaya ve etrafındakileri de bilgilendirmeye vesile olmaktadır. Er Reşit esması evliya ve velilerin zikirlerinden olan mübarek bir esmadır. İşleri ters giden talihleri kapalı olanların 1000 kere okumaları işlerinin açılmasına vesile olmaktadır. Allahu Tealanın Er Reşit esmasını ezberlemek Esmaül hüsnadan ezberlemek olduğu için faziletli bir ameldir. Er Reşit esması manevi olarak yüksek mertebelere ulaştıran bir esmadır.