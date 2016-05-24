Okul tuvaletleri ne kadar temiz?

Okul tuvaletlerinin temizlik ve hijyeni öğrencilerin sağlığı açısından büyük önem taşıyor. Birçok ebeveyn, çocuğunu okula gönderirken tuvalet hijyeni konusunda endişe duyuyor. Aileler bu endişelerinde haklı; çünkü gerekli tedbirler alınmadığında okullarda grip, hepatit, sarılık gibi hastalıklar hızla yayılabiliyor.

Sağlığı yerinde olmayan bir çocuğun eğitimi de aksıyor. Uzmanlar, sağlıklı bir okul ortamı için gerekli tedbirlerin mutlaka alınması gerektiğini vurguluyor.



BİRÇOK HASTALIK TUVALETTEN BULAŞIYOR

Yüzlerce çocuk aynı tuvaleti kullanıyor ve bilindiği gibi hastalıkların en çok yayıldığı noktalardan biri ‘tuvaletler’... Buradaki bakteri ve virüsler kendilerine ideal bir yaşam alanı oluşturur ve hastalık bulaşma riskini de yükseğe taşır. Hepatit A ve rotavirüs ishalleri çocuklara ağız ve dışkı yoluyla bulaşır. Çeşitli idrar yolu enfeksiyonları da tuvaletlerden bulaşan virüsler nedeniyle ortaya çıkar.

TUVALETLERİN TEMİZLİĞİ İÇİN ÇAMAŞIR SUYU ŞART!

Ebeveynler, okul tuvaletleri konusunda oldukça endişeli… Çünkü buradaki mikroplar öğrencilerin sağlığını tehdit ediyor. En çok bilinen ve kullanılan çamaşır suyu markası Domestos, bu yıl içinde “Okul Tuvaleti Temizliği” konusunda bir araştırma yaptı ve bunun sonucunda bir rapor hazırladı. Türkiye temsili olarak hazırlanan rapor sonucu, annelerin %42’si okul tuvaletlerinin yeterince temiz ve hijyenik bulmadığını söyledi. Araştırmaya katılan anneler, tuvaletlerin temiz ve hijyenik olması için tuvalet kağıdı ve kağıt havlunun tedarik edilmesinin, tuvaletlerin sık sık kontrol edilmesinin, tuvaletlerin temizliği için çamaşır suyu kullanılmasının gerekliliğini vurguladı.

TEMİZ VE HİJYENİK TUVALETLER İÇİN NELER GEREKLİ?

Hem genel hem de okullardaki tuvalet temizliğinde çamaşır suyu kullanımı anneler için oldukça önemli bir konu… Domestos’un rapor sonucuna göre; annelerin 68%’i tuvaletlerin temiz ve hijyenik olmamasının okullarda yaşanan sıkıntıların başında geldiğini düşünüyor. Araştırmaya katılan annelere göre, tuvaletlerin temiz ve hijyenik olması için yapılması gerekenler ise şöyle;

- Tuvalet kağıdı/kağıt havlu konulmalı

- Tuvaletler sık sık kontrol edilmeli

- Tuvalet temizliği için çamaşır suyu kullanılmalı

- Sıvı sabun konulmalı

- Tuvaletler belirlenen personeller tarafından düzenli temizlenmeli

- Suyu olmalı

- Yeterli havalandırma düzeneğine sahip olmalı • Öğrencilere tuvalet kullanım eğitimi verilmeli

- Kanalizasyon bağlantısı bulunmalı

Anneler tarafından önemle belirlen yukarıdaki konular okullarda ne yazık ki eksik. Bu sebeple ebeveynler çocuklarına tuvalet eğitimini bizzat kendileri veriyor ve aynı zamanda çocuklarının çantalarında ıslak mendil bulunduruyor.

OKULLARA HİJYEN KAZANDIRILMASINA SEN DE DESTEK OL!

Domestos markası il milli eğitim müdürlükleri ile iş birliği yaparak okullardaki hijyen sorununa çözüm ortağı olabilmek için yepyeni bir kampanya başlattı. Domestos, il milli eğitim müdürlükleri ile iş birliğine giderek, Türkiye’deki devlet ilkokul ve ortaokullarına binlerce Domestos bağışı yapıyor. “Okullara Domestos Bağışı” çalışmasının ilk yılında 10.000 okula ulaşılması hedefleniyor. 3 yıl sürecek çalışmayla, bağışların gelen taleplere paralel olarak Türkiye geneline ulaştırılması planlanıyor.

SİZ DE ALDIĞINIZ HER BİR ÖZEL ETİKETLİ 810GR DOMESTOS ÜRÜNÜ İLE ONBİNLERCE OKULA HİJYEN KAZANDIRILMASINA VE DOMESTOS BAĞIŞLANMASINA DESTEK OLABİLİRSİNİZ!





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