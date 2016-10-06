Öğle sonrası kalıcı işler ve ilişkiler ön planda

Sert ifadeler kullanmamaya da dikkat edelim. Öğle üzeri saatlerinde kasvetli duygular ve ruhen baskı altında, engellenmiş hissetme olasılığı ön plana çıkıyor. Öğle sonrası saatler ve akşam ise, hafta başında yazdığımız olumlu etkiler devrede. Yüksek motivasyonla hedeflerimize ilerleyebilir, kalıcı veya gelecek vaat eden işlerle uğraşabiliriz. Hayatımızı değiştirebilecek olumlu ilişkiler kurabileceğimiz, önemli pozisyondaki kişileri etkileyebileceğimiz zamanlar. Ev veya aileyle ilgili görevler de zaman alabilir. Hepinize keyifli günler, sağlık ve sevgi ile kalın…