Öğle sonrası kalıcı işler ve ilişkiler ön planda
Günün ilk yarısında kafalar karışık, dikkat dağınık, yanlış değerlendirmelere ve yanılmaya açığız ve ilerlemek kolay olmayabilir.
Sert ifadeler kullanmamaya da dikkat edelim. Öğle üzeri saatlerinde kasvetli duygular ve ruhen baskı altında, engellenmiş hissetme olasılığı ön plana çıkıyor. Öğle sonrası saatler ve akşam ise, hafta başında yazdığımız olumlu etkiler devrede. Yüksek motivasyonla hedeflerimize ilerleyebilir, kalıcı veya gelecek vaat eden işlerle uğraşabiliriz. Hayatımızı değiştirebilecek olumlu ilişkiler kurabileceğimiz, önemli pozisyondaki kişileri etkileyebileceğimiz zamanlar. Ev veya aileyle ilgili görevler de zaman alabilir. Hepinize keyifli günler, sağlık ve sevgi ile kalın…
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