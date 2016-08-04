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Astroloji Haberleri
ASTROLOJİ
    Haberler >Astroloji >Öğle saatlerine kadar yaratıcı, öğle sonrası stresli

    Öğle saatlerine kadar yaratıcı, öğle sonrası stresli

    Niobe Aslı Temel
    04.08.2016 - 09:23 | Son Güncelleme:

    Venüs’ün olumlu görünümü öğle saatlerine kadar estetik, aşk, sanat ve yaratıcılıkla ilgili konularda bizi destekliyor olacak.

    Öğle sonrası saatlerde daha gergin geçebilir, huzursuz hissedebilir veya tartışma ortamlarına girebiliriz. Kelimelerimizi dikkatli kullanmamız ve sakarlıklara veya ufak tefek kazalara karşı da tedbirli olmamız gerekebilir.

     

     

    Etiketler: niobe , aslı temel , astroloji

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