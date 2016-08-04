Öğle saatlerine kadar yaratıcı, öğle sonrası stresli

Öğle sonrası saatlerde daha gergin geçebilir, huzursuz hissedebilir veya tartışma ortamlarına girebiliriz. Kelimelerimizi dikkatli kullanmamız ve sakarlıklara veya ufak tefek kazalara karşı da tedbirli olmamız gerekebilir.
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