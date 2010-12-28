OÄŸlak burcunu 2011'de neler bekliyor

1-4 OCAK-GÃœNEÅž/PLUTOÂ Â Â



Ä°ÅŸte yÄ±lÄ±n baÅŸÄ±nda gÃ¼Ã§lÃ¼ bir oluÅŸum. Ã–ncelikle zorunlu birÃ§ok konuda itaat etmenizi isteyecek, hemen hiÃ§bir konuda fanatik davranmamalÄ±sÄ±nÄ±z. Kendinizi beÄŸenmiÅŸ olmanÄ±z ve dikkafalÄ±lÄ±k yaklaÅŸÄ±mlarÄ±nÄ±zÄ± ve iliÅŸkilerinizi kesin bozabilir. GÃ¼cÃ¼nÃ¼zÃ¼ abartmayÄ±n, geliÅŸen olaylar karÅŸÄ±sÄ±ndaki kararsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ±z agresif Ã§Ä±kÄ±ÅŸlar yapmanÄ±za neden olabilir. ÃœstÃ¼nÃ¼zdeki otoriteyi yanlÄ±ÅŸ deÄŸerlendirmeyin, doÄŸru iliÅŸki kurmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±n, bu yÃ¼zden kendinizi daha Ã§ok emir altÄ±nda kalmaktan kurtaramayabilirsiniz.



ASTRO REÃ‡ETE: KÄ±sa bir dÃ¶nem. Sadece dÃ¶rt gÃ¼n, dikkatli olun yeter, sadece uyarÄ±larÄ± dinleyin.



6-10 OCAK-MARS/MERKÃœR



Bu oluÅŸum da biraz sert, aceleden Ã¶ncelikle kaÃ§Ä±nÄ±n, olaylarÄ± deÄŸerlendirirken abartma huyundan vazgeÃ§in. Sinirli, tedirgin ve yÃ¼zeysel davranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±z sergilemeyin. BazÄ± planlarÄ±nÄ±z bozulabilir. Keskin zekasÄ± ve dili olan kimselerden acÄ±masÄ±z eleÅŸtiriler alabilirsiniz.



ASTRO REÃ‡ETE: Bu da kÄ±sa sÃ¼reli bir etki, sabredin yeter deÄŸil mi?



7-10 OCAK MARS/SATÃœRN



DÃ¼ÅŸÃ¼nce ve davranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±zda Ã§ok katÄ± tutumlar gÃ¶sterebilirsiniz ya da Ã§evrenizi soÄŸuk inatcÄ± ve dikkafalÄ± yaklaÅŸÄ±mlarla Ã¼zebilirsiniz, inatÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±z bu dÃ¶nemde yoÄŸun ve Ã¼stelik Ã§evrenize yabancÄ±laÅŸmaya eÄŸilimlisiniz. AyrÄ±lÄ±klara, yas ve hastalÄ±ÄŸa dikkat edin. Ã‡ok sert etkilerin bulunduÄŸu bu Ã¼Ã§ gÃ¼n iÃ§inde JÃ¼piter'den gelen tesir bu sertliÄŸi biraz olsun yumuÅŸatacaktÄ±r ama siz yine de Ã¶zellikle 9 Ocakâ€™da, soÄŸukkanlÄ±lÄ±ÄŸÄ± elden bÄ±rakmayÄ±n ve mÃ¼cadele ederek kendinizi dÄ±ÅŸa, yani sosyal iliÅŸkilere ve olabildiÄŸince de eÄŸlenmeye itin.



ASTRO REÃ‡ETE: Bir haber siziÂ Ã¼zebilir, olgun karÅŸÄ±layÄ±n ve tevekkÃ¼lÃ¼ elden bÄ±rakmayÄ±n...



13-16 OCAK-GÃœNEÅž/SATÃœRNÂ Â



GÃ¼Ã§sÃ¼z veya isteksizsiniz biraz da saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±z zayÄ±f. Ä°ÅŸ hayatÄ±nda mÃ¼tevazi davranmanÄ±z ve ihtiyatlÄ± olmanÄ±z bir mecburiyet haline gelebilir, genel olarak bu dÃ¶nem Ã§ekingensiniz daha atak olun. BaskÄ± aytÄ±nrda bu isteksizlik artabilir.Yerine getiremeyeceÄŸiniz sÃ¶zler vermeyin.



14 OCAK MERKÃœR OÄžLAK BURCUâ€™NDA



Ciddisiniz ama daha makul olun. SoÄŸukkanlÄ± olun, hesaplamalarÄ±nÄ±zÄ± iyi yapÄ±n. Daha sabÄ±rlÄ±, daha metodik, daha kararlÄ± olmanÄ±z gerekiyor. Ani zorluklar Ã§Ä±kabilir, kendinizi bataÄŸa saplanmÄ±ÅŸ gibi hissedebilirsiniz. Bilimsel yetileriniz artabilir, mantÄ±ÄŸÄ±nÄ±za daha sÄ±kÄ± sarÄ±lÄ±n. BelleÄŸiniz her zamankinden daha iyi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor. Bilginizi kiÅŸisel Ã§Ä±karlarÄ±nÄ±z iÃ§in kullanmaktan kaÃ§Ä±nÄ±n. Hayal gÃ¼cÃ¼nÃ¼z gerÃ§ekcilik nedeniyle kÄ±sÄ±tlÄ±dÄ±r.



15 OCAK-MERKÃœR/JÃœPÄ°TER



Zihinsel yÃ¶nden mÃ¼kemmel bir astro oluÅŸum. KafanÄ±z Ã§ok iyi Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor, bu dÃ¶nemde her konudaki eksiklikler gÃ¶zÃ¼nÃ¼ze Ã§ok batacak ama bu sayede birÃ§ok yarÄ±m kalmÄ±ÅŸ iÅŸi bitireceksiniz. BÃ¼yÃ¼k olmayan finans konularÄ±nda rahatlamalar gelebilir ama denildiÄŸi gibi belli Ã¶lÃ§Ã¼lerde bu destek gelecek. Resmi yerlerde iÅŸiniz varsa iyi iliÅŸkiler kuracaksÄ±nÄ±z, genelde kontratlar ve resmi muameleler iÃ§in iyi zaman. SÄ±r saklayabilmelisiniz.



ASTRO REÃ‡ETE: AraÅŸtÄ±rma ve incelemeye daha Ã§ok Ã¶nem verin.



15 OCAK-MERKÃœR/URANÃœS



DÃ¼ÅŸÃ¼nce gÃ¼cÃ¼nÃ¼z gÃ¼Ã§lÃ¼ ve mantÄ±klÄ±. Biraz da dramatiksiniz veya drama hissiniz yÃ¼ksek. Sezgileriniz de gÃ¼Ã§lÃ¼ ama dikkat edin sÃ¼reÃ§ iÃ§inde tek yÃ¶nlÃ¼ veya at gÃ¶zlÃ¼klÃ¼ olarak gÃ¶rÃ¼nmeyin. Kendinize gÃ¼veniniz Ã§ok yÃ¼ksek ve belleÄŸiniz her zamankinden Ã§ok iyi. AlÄ±ÅŸÄ±lmamÄ±ÅŸ ÅŸeylere ilgi duyacaksÄ±nÄ±z.



15-17 OCAK-PLUTO/JÃœPÄ°TER



Ruhsal alanda gÃ¼Ã§lÃ¼ olma Ã§abasÄ±ndasÄ±nÄ±z. Kitleyi veya bulunduÄŸunuz toplumu yÃ¶netme Ã§abanÄ±z var, sosyal ve dinsel alanda yeni inanÃ§lar oluÅŸturmak ya da bu konularÄ±n yanlÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± ortaya Ã§Ä±karmak dÃ¼ÅŸÃ¼ncesine sahipsiniz. Ã‡alÄ±ÅŸma ÅŸartlarÄ±nÄ± kontrol etmeye ihtiyacÄ±nÄ±zÄ± var.



ASTRO REÃ‡ETE: Bu etki altÄ±nda hasta olduÄŸunuzda Ã§ok Ã§abuk iyileÅŸeceksiniz.



15-18 OCAK-PLUTO/MERKÃœR



SaygÄ±nlÄ±k kazanma isteÄŸiniz Ã¶ne Ã§Ä±kacak, mesleki hÄ±rslarÄ±nÄ±z sizi yanlÄ±ÅŸ yÃ¶nlendirecek. Ä°yi bir konuÅŸmacÄ± olarak baÅŸarÄ±lÄ±sÄ±nÄ±z, durup dinlenmeden gayret sarfetme isteÄŸiniz yoÄŸunlaÅŸacak. Genelde olumlu bir devre.



21-24 OCAK-MERKÃœR/PLUTO



Eyleme geÃ§meden Ã¶nce sorunlarÄ± Ã§ok fazla dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorsunuz, bu da size zaman ve fÄ±rsat kaybettiriyor. SorunlarÄ± aÃ§Ä±k gÃ¶rmelisiniz, buna Ã¶nem verin ve ihmal etmeyin. Plutoâ€™nun baskÄ±sÄ± bazÄ± ÅŸeyleri bloke edebilir.



ASTRO REÃ‡ETE: Belki de profesyonel psikiyatrik destek gerekebilir Ã§Ã¼nkÃ¼ kendinizi yeterince tanÄ±mak istemiyorsunuz.



30 OCAK-1 ÅžUBAT-MERKÃœR/SATÃœRN



Ã‡ok deÄŸil ama oldukÃ§a sert bir iliÅŸki. Ã‡ekingen, gÃ¼vensiz, sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ±sÄ±nÄ±z . Zor Ã§alÄ±ÅŸma ÅŸartlarÄ± olabilir, kendini beÄŸenmiÅŸlikten kaÃ§Ä±nÄ±n. saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±z bozulabilir, baÅŸaÄŸrÄ±larÄ± olabilir.



7 OCAK-30 NÄ°SAN-PLUTO/MARS



GÃ¼ndelik iÅŸ sorunlarÄ±nÄ±, birlikte olunan kiÅŸileri etkileyen bir etki bu fakat oldukÃ§a sert. ZorbalÄ±k gÃ¶sterebilirsiniz ve baÅŸkalarÄ±na karÅŸÄ± saygÄ±sÄ±z olabilirsiniz. HaklarÄ±nÄ±za tecavÃ¼z edenlere karÅŸÄ± sabÄ±rlÄ± olun.



ASTRO REÃ‡ETE: Bu katÄ± etkiye karÅŸÄ± yapacaÄŸÄ±nÄ±z tek ÅŸey, yanlÄ±z olmamak, destek almak ve mÃ¼mkÃ¼nse yakÄ±n Ã§evreyle iliÅŸkileri yeniden gÃ¶zden geÃ§irmektir.



5 ÅžUBAT VENÃœS BURCUâ€™NUZDA



VenÃ¼s bu burÃ§ta soÄŸuktur. Birey sevdiÄŸi iÃ§in dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼rÃ¼cÃ¼ fedakarlÄ±klar yapar hatta ayrÄ±lÄ±klar bile gÃ¶ze alÄ±nabilir. HayalkÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± ve bazen de aÅŸÄ±rÄ± iÃ§e dÃ¶nÃ¼klÃ¼k gÃ¶rÃ¼lebilir, izolasyon gÃ¶rÃ¼lebilir. Åžefkat duygularÄ± zayÄ±flar ama sadakat vardÄ±r. AÅŸki tavÄ±rlar ve iliÅŸkiler sÄ±radanlaÅŸabilir, bazen bu aÃ§Ä±kÃ§a hissedilir. Her koÅŸulda sertleÅŸmemek gerekir. Reddedillmekten Ã§ok korkarsÄ±nÄ±z. Bunlara karÅŸÄ±n gezegenin finansal gÃ¼cÃ¼ yÃ¼kselir. Sosyal tÄ±rmanÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼lebilir bu etki Ã¶zellikle de evlilerin yaÅŸamlarÄ±nda dikkat Ã§ekici olabilir.



ASTRO REÃ‡ETE: AÅŸk maceralarÄ±nÄ±za kÄ±sÄ±tlamalar ve engeller gelebilir, acele etmeyin.



10 NÄ°SAN-17 EYLÃœL PLUTO RETRO 16 NÄ°SAN-PLUTO/URANÃœS



Dinlenmeden Ã§alÄ±ÅŸma eÄŸilimindesiniz ama bu olaÄŸanÃ¼stÃ¼ zorlanma sonucu Ã§ok ÅŸeyler elde edeceksiniz. Yenilikler ve deÄŸiÅŸiklikler dÃ¼ÅŸÃ¼nmek iÃ§in iyi bir zamandasÄ±nÄ±z, yaÅŸamÄ±nÄ±zdaki geliÅŸmeleri deÄŸerlendirerek yaÅŸamÄ±nÄ±zÄ± yeniden inÅŸa etme arzusunda olabilirsiniz hatta yeni yaÅŸam ÅŸartlarÄ±na eriÅŸmeniz mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r.



3 HAZÄ°RAN-27 EKÄ°M-PLUTO/GÃœNEÅž



Yine gÃ¼Ã§lÃ¼ ve uzun sÃ¼reli bir etki, 2011â€™de bu tÃ¼r etkileri daima gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bulundurmalÄ±sÄ±nÄ±z. Ruhsal enerjinizi veya fiziksel gÃ¼cÃ¼nÃ¼zÃ¼ kullanarak kudret elde etme Ã§abasÄ±ndasÄ±nÄ±z ve olaÄŸanÃ¼stÃ¼ Ã§alÄ±ÅŸma gÃ¼cÃ¼nÃ¼z var. AmacÄ±nÄ±zÄ±n bilincindesiniz ve en Ã¶nemli uÄŸraÅŸÄ±nÄ±zda baÅŸarÄ±lÄ± olacaksÄ±nÄ±z. BulunduÄŸunuz toplumda yÃ¶neticiliÄŸi Ã¼stlenmeniz gerekebilir, yeni fikirler ve uygulamalara aÃ§Ä±ksÄ±nÄ±z.



ASTRO REÃ‡ETE: Enerjik ve dayanÄ±klÄ± olmak zorundasÄ±nÄ±z, daha Ã¶nce bunu yapmÄ±ÅŸtÄ±nÄ±z.



15 EKÄ°M-5 KASIM-PLUTO/URANÃœS



16 Nisanâ€™daki etki Retro nedeniyle tekrarlanÄ±yor. Ä°ki farklÄ± etki var, eÅŸinize travmatik olaylarda veya saÄŸlÄ±k problemlerinde yardÄ±m etmek zorunda kalabilirsiniz. Ya da gizli bir aÅŸkÄ±nÄ±z veya gizli faaliyetleriniz olabilir.



16 KASIM-JÃœPÄ°TER/PLUTO



Sosyal ve politik ortamlar iÃ§in uygun bir dÃ¶nem tek sorun biraz daha katÄ±lÄ±k getirmesi olabilir. Genelde alÄ±ÅŸÄ±lmÄ±ÅŸ organize olma yeteneÄŸine bu etki altÄ±nda akÄ±cÄ± bir kapasite eklenecektir yani yeni baÅŸlangÄ±Ã§lar isteyeceksiniz. Ã–te yandan bu etki bazen evlilik ve iÅŸ yaÅŸamÄ±nda baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k arzusunu da tetikleyebilir. Hukuki veya sosyal kurumlarla ilgili zorlanmalarÄ±nÄ±z varsa bu dÃ¶nemde dÃ¼zelme gÃ¶zlenecektir.



19 KASIM-31 ARALIK PLUTO/MARS



En baÅŸta sÃ¶zÃ¼ edilen sert etkiler yine tekrarlanÄ±yor. YÄ±l sona ererken size sorunlarÄ± bir kezÂ daha hatÄ±rlatacaklar. 7 Ocak/30 Nisan arasÄ±ndaki astro oluÅŸumun tekrarÄ± bu. AslÄ±nda bu uyarÄ±larÄ± iyi kullanmalÄ±sÄ±nÄ±z, Astrolojiâ€™nin en yararlÄ± ve ilginÃ§ yanÄ± budur, yaÅŸananlar belli ve Ã¶zel periyodlarda tekrarlanarak size hazÄ±rlÄ±klÄ± olma fÄ±rsatÄ±nÄ± ve ÅŸansÄ±nÄ± verebilirler. Yeter ki siz bu uyarÄ±lara dikkat edin.



23 ARALIK GÃœNEÅž BURCUNUZDA 27-31 ARALIK-PLUTO/ASC



Bu etki de kiÅŸilik evinizde, psikolojik negatif nedenler yaratabilir. AslÄ±nda bu etki belirsiz ve hastalÄ±klÄ±dÄ±r. Evliliklerde sert ortamlar yaÅŸanabilir. Sert ve pazarlÄ±kÃ§Ä± tutuklardan uzak kalÄ±nmalÄ±dÄ±r. Kaderiniz olabilecek tartÄ±ÅŸmalarÄ± kendinizden uzak tutun. Devletle sorun varsa tehlikeli sonuÃ§lar olabilir, kendinizi riske atmayÄ±n ve tedbir alÄ±n.



ASTRO REÃ‡ETE: Ã–nemliyi Ã¶nemsizden iyi ayÄ±rÄ±n.