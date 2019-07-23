"Oğlak Burcu - Özellikler"

Son yıllarda küresel ısınmanın da etkisi ile dünya ve gezegenlerin yörüngelerinde oldukça yüksek derecelerde kaymalar olmuştur. Tabi ki bu durum gezegenlerin hareketlerinden dolayı insanların üzerindeki etkisini de değiştirmiştir.

Grup: Toprak/kadınsı/öncü

Yönetici Gezegen: Satürn

Renk: Kurşuni, koyu kahverengi, nefti yeşil

Uğurlu Taş: Lal, kırmızı kuvartz, kehribar

Şanslı Sayı: 8

Şanslı Gün: Cumartesi

Karşıt Burç: Yengeç

Şehirler: Madrit, Bankok

Metal: Kurşun

Çiçekler: Siyah gül, kadife çiçeği, kamelya, kasımpatı

Ağaçlar: Porsuk ağacı, çam, söğüt, bodur ağacı, karaağaç, kavak

Oğlak Burcu Fiziksel Özellikleri

Oğlak burcu bireyler belirgin fiziksel vücut hatlarına sahip olmaktadırlar. Özellikle kısa boylu fakat ince vücut yapısı bulunmaktadır. Yüz yapıları ince ve uzundur. Oldukça zarif ve albenisi yüksek bireyler olarak bilinmektedir. Özellikle bedenlerin dar olmasından dolayı bacakları ince ve uzundur. Dizlerinde genellikle hafif denilebilecek seviyede bir çıkıntı bulunur.

Fotojenik oldukları için rasta gele veya habersiz çekilen fotoğraflarda bile oldukça güzel çıkarlar. Yılların geçmesine rağmen ciltlerinde bir bozulma veya çirkinleşme olmaz. Akdine yılar geçtikçe daha güzel insan görünümüne sahip olurlar. Özellikle fiziksel olarak oldukça zarif ve alımlı gözükmelerinden dolayı insanlar üzerinde tuhaf bir etki uyandırırlar.

Bu etki daha çok o bireylere olan ulaşılma imkânının düşünme hissi olarak tanımlanabilir. Fakat oğlak burcu bireyler kesinlikle düşünüldüğü gibi bireyler değildir. Mütevazı sakin ve oldukça aklı başında olan bireyler olarak tanınmaktadır.

Oğlak Burcu Kişisel Özellikleri

Oğlak burçlarının kişisel özellikleri oldukça belirgin durumlar göstermektedir. Yani bu burca sahip bireyler gelecek ile olan planlamalarını detaylı olarak yapmamaktadır. Daha çok anın tadını çıkarmak adına yaşmaktadırlar.

Fakat bazı durumlarda gereksiz kuruntulara düşme durumları oluşmaktadır. Tabi ki bu kuruntular oğlak burçlarının depresyon gibi psikolojik hastalıklara itmektedir. Bu nedenle oğlak burcuna sahip bireylerin oldukça dikkatli olmalarında fayda vardır. İnsanlarla olan ilişkileri çok zordur. Bu durumun oldukça fazla nedeni olmaktadır.

İlk olarak dış görünümleri nedeni ile insanların oğlak burcu bireylerden çekinmesidir. Diğer bir konu ise bu bireylerin insanlara güvenme sorunun oldukça fazla olmasıdır. Yani ilişkilerinin zor olmasına rağmen birçok arkadaşlıkları da ebedi ve samimi olmaktadır.

Oğlakların iradeleri diğer burçlara göre oldukça fazladır. Özellikle bütçe konusunda ki tutumlulukları sayesinde birkaç sen içerisinde birçok eşyaya ve maddeye sahip olmaktadır. Maddeci olmaları nedeni ile oldukça hırslı bireyler olarak da tanınmaktadırlar. Fakat oğlak burcu bireler sadece boş hırs durumlarında değil aynı zamdan çok çalışkan bireylerdirler. Bu özellikleri nedeni ile birçok kesim tarafınca saygı ve övgü toplamaktadır.

Oğlak Burcu Zayıf Özellikleri

Oğlak burçları grup olarak toprak, kadınsı ve öncü olarak geçmektedir. Tabi ki bu gruba sahip olmaları nedeni ile birçok olumsuz durumda devamında gelmektedir. Özellikle aşırı telaşlı ve kuruntulu halleri bu burcun en önemli sorunu ve zayıflığıdır.

Bu burçların yönetici gezegenler Satürn olarak bilinmektedir. Gezegenlerinin oldukça hareketli olmasında dolayı anlık duygu değişimleri ile karşılaşmaktadırlar. Bu bireylerin en sevdikleri renk kurşuni, koyu kahverengi ve nefti yeşil olarak bilinmektedir. Bu renklere hayatlarının birçok kısmında rastlayabilirsiniz.

Oğlak Burcu Güçlü Özellikleri

Oğlak burçlarının kesinlikle en güçlü özellikleri olarak çalışkan ve iradeli olmaları gelmektedir. Bu sayede birçok arkadaşlarından ve dostlarından daha sakin ve dertsiz bir yaşam sürmeleri mümkündür. Özellikle uğurlu taşları ve uğurlu günlerinin olduğu durumlarda ekstra çalışma durumları oluşmaktadır. Bu hurcun en sevdiği yani uğurlu taşı olarak Lal, kırmızı kuvarts ve kehribar olarak bilinmektedir.

Uğurlu gün olarak cumartesi gününü uğurlu sayı olarak da 8 sayısını seçmişlerdir. Haftanın bu sayısıyla başlayan günlerinde oldukça mutlu olmaktadırlar. Ayrıca bu bireylerin tutumlu olmaları da arkadaşları ve ailesi tarafından sıkça takdir edilmektedir.

Oğlak Burcu İyi Özellikleri

Bu burca sahip bireyler oldukça güzel ve aile bireylerine karşı saygılı oldukları bilinmektedir. Arkadaşları ve yakın çevresince de oldukça saygı toplamasının nedeni hiçbir durumda dostlarını yarı yolda bırakmamasıdır.

Bu burçların çiçekleri çok sevmektedir. En sevdikleri çiçekler siyah gül, kadife çiçeği, kamelya, kasımpatı olarak bilinmektedir.

Oğlak Burcu Kötü Özellikleri

Oğlak burçları arkadaşları ve çevresi tarafından takdir toplayan bir burç grubudur. Fakat bazı durumlarda karşıt burcu olan yengeç burcu ile aynı ortamda olmaları rahatsızlık verebilmektedir. Bu gibi durumların önüne geçmek için genellikle aynı ortamda bulunmaktandın uzak durular.

Tabi ki işin bu denli abartılması insanların gözünde ulaşılmaz görünmesine neden olur. Bu burçların en sevdikleri metal kurşun ve en sevdikleri şehir Madrid ile Bangkok olmaktadır.