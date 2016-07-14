Oğlak burcu ile seyahate çıkmak

Tarihi dokusu olan, geçmişi renkli, geleneksel özellikleri, kültürel cazibesi olan ya da kısmen sakin denilebilecek veya doğası güzel alanlarda tatil yapmayı tercih eden Oğlaklar için en önemlisi, temiz ve güvenli bir bölgede tatil geçirmektir. Siz, ucuz olduğu için şehre 1,5 saat mesafede bir otelde tatil rezervasyonu yaptırıp, yoldan geçen çobana yol tarifi ve medeniyet izi sorarken, Oğlak burçları kaliteyi ucuza almış, otele ne kadar uzak olursa olsun metroya komşu olmuştur bile. Eğer, '' gel havaalanına gidelim, günlük açılan rezervasyonlardan ucuza bir bilet buluruz demeyi planlıyorsanız, karşınızda '' Hey ama ayakkabımın tekini giymedim. Neyse, yoldan bulurum bir tane'' diyen bir Kova burcuyla değil, her şeyi önceden planlayan ve hesaplayan bir Oğlak burcu arkadaşınızla tatile çıkacağınızı bilmenizde fayda var. Ancak, tüm plan ve programlı halleri tatile çıkıldığında uyumlu ve nezih yapılarıyla bütünleşir ve öğrenmeye açık Oğlak burçları gittikleri yer neresi olursa olsun keyif almasını ve iyi bir tatil arkadaşı olmasını bilirler. Ayrıca, ani başlayan sağanak bir yağmur durumunda kim yanında şemsiyesiyle dolaşan Oğlak ın arkadaşı olmaktan mutlu olmaz ki? Hepinize keyifli seyahatler, sağlık ve sevgi ile kalın... Niobe Aslı Temel