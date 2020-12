OÄžLAK BURCU

refid:18575797 ilişkili resim dosyası

1-4 OCAK-GÜNEŞ/PLUTO



İşte yılın başında güçlü bir oluşum. Öncelikle zorunlu birçok konuda itaat etmenizi isteyecek, hemen hiçbir konuda fanatik davranmamalısınız. Kendinizi beğenmiş olmanız ve dikkafalılık yaklaşımlarınızı ve ilişkilerinizi kesin bozabilir. Gücünüzü abartmayın, gelişen olaylar karşısındaki kararsızlığınız agresif çıkışlar yapmanıza neden olabilir. Üstünüzdeki otoriteyi yanlış değerlendirmeyin, doğru ilişki kurmaya çalışın, bu yüzden kendinizi daha çok emir altında kalmaktan kurtaramayabilirsiniz.



ASTRO REÇETE: Kısa bir dönem. Sadece dört gün, dikkatli olun yeter, sadece uyarıları dinleyin.



6-10 OCAK-MARS/MERKÜR



Bu oluşum da biraz sert, aceleden öncelikle kaçının, olayları değerlendirirken abartma huyundan vazgeçin. Sinirli, tedirgin ve yüzeysel davranışlarınız sergilemeyin. Bazı planlarınız bozulabilir. Keskin zekası ve dili olan kimselerden acımasız eleştiriler alabilirsiniz.



ASTRO REÇETE: Bu da kısa süreli bir etki, sabredin yeter değil mi?



7-10 OCAK MARS/SATÜRN



Düşünce ve davranışlarınızda çok katı tutumlar gösterebilirsiniz ya da çevrenizi soğuk inatcı ve dikkafalı yaklaşımlarla üzebilirsiniz, inatçılığınız bu dönemde yoğun ve üstelik çevrenize yabancılaşmaya eğilimlisiniz. Ayrılıklara, yas ve hastalığa dikkat edin. Çok sert etkilerin bulunduğu bu üç gün içinde Jüpiter'den gelen tesir bu sertliği biraz olsun yumuşatacaktır ama siz yine de özellikle 9 Ocak’da, soğukkanlılığı elden bırakmayın ve mücadele ederek kendinizi dışa, yani sosyal ilişkilere ve olabildiğince de eğlenmeye itin.



ASTRO REÇETE: Bir haber sizi üzebilir, olgun karşılayın ve tevekkülü elden bırakmayın...



13-16 OCAK-GÜNEŞ/SATÜRN



Güçsüz veya isteksizsiniz biraz da sağlığınız zayıf. İş hayatında mütevazi davranmanız ve ihtiyatlı olmanız bir mecburiyet haline gelebilir, genel olarak bu dönem çekingensiniz daha atak olun. Baskı aytınrda bu isteksizlik artabilir.



Yerine getiremeyeceğiniz sözler vermeyin.



14 OCAK MERKÜR OĞLAK BURCU’NDA



Ciddisiniz ama daha makul olun. Soğukkanlı olun, hesaplamalarınızı iyi yapın. Daha sabırlı, daha metodik, daha kararlı olmanız gerekiyor. Ani zorluklar çıkabilir, kendinizi batağa saplanmış gibi hissedebilirsiniz. Bilimsel yetileriniz artabilir, mantığınıza daha sıkı sarılın. Belleğiniz her zamankinden daha iyi görünüyor. Bilginizi kişisel çıkarlarınız için kullanmaktan kaçının. Hayal gücünüz gerçekcilik nedeniyle kısıtlıdır.



15 OCAK-MERKÜR/JÜPİTER



Zihinsel yönden mükemmel bir astro oluşum. Kafanız çok iyi çalışıyor, bu dönemde her konudaki eksiklikler gözünüze çok batacak ama bu sayede birçok yarım kalmış işi bitireceksiniz. Büyük olmayan finans konularında rahatlamalar gelebilir ama denildiği gibi belli ölçülerde bu destek gelecek. Resmi yerlerde işiniz varsa iyi ilişkiler kuracaksınız, genelde kontratlar ve resmi muameleler için iyi zaman. Sır saklayabilmelisiniz.



ASTRO REÇETE: Araştırma ve incelemeye daha çok önem verin.



15 OCAK-MERKÜR/URANÜS



Düşünce gücünüz güçlü ve mantıklı. Biraz da dramatiksiniz veya drama hissiniz yüksek. Sezgileriniz de güçlü ama dikkat edin süreç içinde tek yönlü veya at gözlüklü olarak görünmeyin. Kendinize güveniniz çok yüksek ve belleğiniz her zamankinden çok iyi. Alışılmamış şeylere ilgi duyacaksınız.



15-17 OCAK-PLUTO/JÜPİTER



Ruhsal alanda güçlü olma çabasındasınız. Kitleyi veya bulunduğunuz toplumu yönetme çabanız var, sosyal ve dinsel alanda yeni inançlar oluşturmak ya da bu konuların yanlışlarını ortaya çıkarmak düşüncesine sahipsiniz. Çalışma şartlarını kontrol etmeye ihtiyacınızı var.



ASTRO REÇETE: Bu etki altında hasta olduğunuzda çok çabuk iyileşeceksiniz.



15-18 OCAK-PLUTO/MERKÜR



Saygınlık kazanma isteğiniz öne çıkacak, mesleki hırslarınız sizi yanlış yönlendirecek. İyi bir konuşmacı olarak başarılısınız, durup dinlenmeden gayret sarfetme isteğiniz yoğunlaşacak. Genelde olumlu bir devre.



21-24 OCAK-MERKÜR/PLUTO



Eyleme geçmeden önce sorunları çok fazla düşünüyorsunuz, bu da size zaman ve fırsat kaybettiriyor. Sorunları açık görmelisiniz, buna önem verin ve ihmal etmeyin. Pluto’nun baskısı bazı şeyleri bloke edebilir.



ASTRO REÇETE: Belki de profesyonel psikiyatrik destek gerekebilir çünkü kendinizi yeterince tanımak istemiyorsunuz.



30 OCAK-1 ŞUBAT-MERKÜR/SATÜRN



Çok değil ama oldukça sert bir ilişki. Çekingen, güvensiz, sıkıntılısınız . Zor çalışma şartları olabilir, kendini beğenmişlikten kaçının. sağlığınız bozulabilir, başağrıları olabilir.



7 OCAK-30 NİSAN-PLUTO/MARS



Gündelik iş sorunlarını, birlikte olunan kişileri etkileyen bir etki bu fakat oldukça sert. Zorbalık gösterebilirsiniz ve başkalarına karşı saygısız olabilirsiniz. Haklarınıza tecavüz edenlere karşı sabırlı olun.



ASTRO REÇETE: Bu katı etkiye karşı yapacağınız tek şey, yanlız olmamak, destek almak ve mümkünse yakın çevreyle ilişkileri yeniden gözden geçirmektir.



5 ŞUBAT VENÜS BURCU’NUZDA



Venüs bu burçta soğuktur. Birey sevdiği için düşündürücü fedakarlıklar yapar hatta ayrılıklar bile göze alınabilir. Hayalkırıklığı ve bazen de aşırı içe dönüklük görülebilir, izolasyon görülebilir. Şefkat duyguları zayıflar ama sadakat vardır. Aşki tavırlar ve ilişkiler sıradanlaşabilir, bazen bu açıkça hissedilir. Her koşulda sertleşmemek gerekir. Reddedillmekten çok korkarsınız. Bunlara karşın gezegenin finansal gücü yükselir. Sosyal tırmanış görülebilir bu etki özellikle de evlilerin yaşamlarında dikkat çekici olabilir.



ASTRO REÇETE: Aşk maceralarınıza kısıtlamalar ve engeller gelebilir, acele etmeyin.



10 NİSAN-17 EYLÜL PLUTO RETRO



16 NİSAN-PLUTO/URANÜS



Dinlenmeden çalışma eğilimindesiniz ama bu olağanüstü zorlanma sonucu çok şeyler elde edeceksiniz. Yenilikler ve değişiklikler düşünmek için iyi bir zamandasınız, yaşamınızdaki gelişmeleri değerlendirerek yaşamınızı yeniden inşa etme arzusunda olabilirsiniz hatta yeni yaşam şartlarına erişmeniz mümkündür.



3 HAZİRAN-27 EKİM-PLUTO/GÜNEŞ



Yine güçlü ve uzun süreli bir etki, 2011’de bu tür etkileri daima göz önünde bulundurmalısınız. Ruhsal enerjinizi veya fiziksel gücünüzü kullanarak kudret elde etme çabasındasınız ve olağanüstü çalışma gücünüz var. Amacınızın bilincindesiniz ve en önemli uğraşınızda başarılı olacaksınız. Bulunduğunuz toplumda yöneticiliği üstlenmeniz gerekebilir, yeni fikirler ve uygulamalara açıksınız.



ASTRO REÇETE: Enerjik ve dayanıklı olmak zorundasınız, daha önce bunu yapmıştınız.



15 EKİM-5 KASIM-PLUTO/URANÜS



16 Nisan’daki etki Retro nedeniyle tekrarlanıyor. İki farklı etki var, eşinize travmatik olaylarda veya sağlık problemlerinde yardım etmek zorunda kalabilirsiniz. Ya da gizli bir aşkınız veya gizli faaliyetleriniz olabilir.



16 KASIM-JÜPİTER/PLUTO



Sosyal ve politik ortamlar için uygun bir dönem tek sorun biraz daha katılık getirmesi olabilir. Genelde alışılmış organize olma yeteneğine bu etki altında akıcı bir kapasite eklenecektir yani yeni başlangıçlar isteyeceksiniz. Öte yandan bu etki bazen evlilik ve iş yaşamında bağımsızlık arzusunu da tetikleyebilir. Hukuki veya sosyal kurumlarla ilgili zorlanmalarınız varsa bu dönemde düzelme gözlenecektir.



19 KASIM-31 ARALIK PLUTO/MARS



En başta sözü edilen sert etkiler yine tekrarlanıyor. Yıl sona ererken size sorunları bir kez daha hatırlatacaklar. 7 Ocak/30 Nisan arasındaki astro oluşumun tekrarı bu. Aslında bu uyarıları iyi kullanmalısınız, Astroloji’nin en yararlı ve ilginç yanı budur, yaşananlar belli ve özel periyodlarda tekrarlanarak size hazırlıklı olma fırsatını ve şansını verebilirler. Yeter ki siz bu uyarılara dikkat edin.



23 ARALIK GÜNEŞ BURCUNUZDA



27-31 ARALIK-PLUTO/ASC



Bu etki de kişilik evinizde, psikolojik negatif nedenler yaratabilir. Aslında bu etki belirsiz ve hastalıklıdır. Evliliklerde sert ortamlar yaşanabilir. Sert ve pazarlıkçı tutuklardan uzak kalınmalıdır. Kaderiniz olabilecek tartışmaları kendinizden uzak tutun. Devletle sorun varsa tehlikeli sonuçlar olabilir, kendinizi riske atmayın ve tedbir alın.



ASTRO REÇETE: Önemliyi önemsizden iyi ayırın.