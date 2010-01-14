refid:10942154 iliÅŸkili resim dosyasÄ±

Ã–zellikle yaz aylarÄ±nda sÄ±klÄ±kla kullandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z klimalar bir Ã§ok araÅŸtÄ±rmada halen sÄ±nÄ±fta kalÄ±yor. Ã‡Ã¼nkÃ¼ en yeni teknolojier ile donatÄ±lsalar bile doÄŸal deÄŸiller ve makinenin iÃ§inde toplanan hava partikÃ¼llerini %100 temizleyen bir teknoloji icat edilmedi. YapÄ±lan araÅŸtÄ±rmalar halen doÄŸal fanlar ile serinleyen kiÅŸilerin klima ile serinleyen kiÅŸilerden Ã¶zellikle solunum yollarÄ± hastalÄ±klarÄ±na daha fazla yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶steriyor. Hele hele plazalarda pencere kullanÄ±mÄ± limitli veya hiÃ§ olmadÄ±ÄŸÄ±nda bu sentetik ortam, insan saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± daha da fazla tehlikeye sokuyor.Â

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Koku, beÅŸ duyu organÄ±nÄ±n en hassas noktasÄ±dÄ±r. DuyduÄŸumuz kokular ile sadece psikolojimiz deÄŸiÅŸmez, aynÄ± zamanda fizyolojik tepkilerde gÃ¶steririz. DuyduÄŸumuz tÃ¼m kokular partikÃ¼l olarak zaten varlar ve vÃ¼cudumuza girip Ã§eÅŸitli etkiler yaratÄ±rlar. Bizm ise tek yapmamÄ±z gereken gÃ¼Ã§lÃ¼ pozitif etkileri olan diÄŸer doÄŸal koku materyallerini kullanarak sistemimizi temizlemekten ibarettir.Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

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Aromaterapik yaÄŸlarÄ±n bir kÄ±smÄ± ofis kullanÄ±mlarÄ±nda Ã§ok tercih ediliyor. Ã–zellikle baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sistemini gÃ¼Ã§lendiren ve antifungal, antiviral Ã¶zelliÄŸi olan kekik, Ã§am, okaliptÃ¼s ve lavantayÄ± kullanarak en azÄ±ndan yakÄ±n Ã§evrenizde kendinize bir korunak saÄŸlamanÄ±z mÃ¼mkÃ¼n. SeÃ§eceÄŸiniz yaÄŸÄ± masanÄ±za yakÄ±n bir kaloriferin Ã¼zerine koyabilir veya suya damlatÄ±p bir kap iÃ§inde masanÄ±zda da tutabilirsiniz. EÄŸer iÅŸ arkadaÅŸlarÄ±nÄ±z rahatsÄ±z olursa daha az miktarda yaÄŸ kullanabilir veya beraber seÃ§eceÄŸiniz bir aromayÄ± kullanabilirsiniz.

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